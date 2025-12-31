Colombia

Indignación por caso de feminicidio en Anorí: testigos grabaron el ataque, pero no ayudaron a la víctima

La joven de 25 años fue atacada con arma blanca, en plena vía pública, por quien sería su pareja sentimental. La inacción de los presentes generó cuestionamientos

El feminicidio de Kelly Echeverry
El feminicidio de Kelly Echeverry conmocionó al municipio de Anorí y reavivó el debate sobre violencia de género en Antioquia - crédito Redes Sociales

En el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, se registró el feminicidio de Kelly Echeverry en la madrugada del 30 de diciembre en una vía pública.

El hecho generó impacto no solo por la violencia ejercida contra la joven de 25 años, sino también por la reacción de los testigos: varias personas presenciaron el ataque, grabaron videos y pocos intentaron auxiliarla.

Según reportaron medios locales, la víctima caminaba por el sector conocido como La Manguita, donde fue interceptada por un hombre identificado como Ferney Blandón, que presuntamente era su pareja sentimental. El agresor la atacó con un arma blanca y le causó heridas que provocaron su muerte en el lugar. Las autoridades informaron que la mujer dejó una hija de siete años.

La agresión quedó registrada en videos de cámaras de seguridad y celulares de ciudadanos presentes. En esas imágenes se observa a un hombre con gorra roja, pantalón azul y camisa negra, arremetiendo en repetidas ocasiones contra la joven. Durante el ataque, transeúntes y motociclistas pasaban por el lugar sin intervenir, mientras varios se detuvieron a grabar la escena.

La joven de 25 años
La joven de 25 años fue asesinada en vía pública mientras testigos grababan la escena sin intervenir ni pedir ayuda - crédito X

Reacciones institucionales y captura del responsable

La Administración municipal de Anorí, encabezada por el alcalde Gustavo Alfredo Silva, emitió un comunicado en el que expresó dolor e indignación por el caso.

El mandatario afirmó que “este hecho nos golpea como sociedad y nos recuerda con crudeza que la violencia contra las mujeres sigue arrebatando vidas y sueños. No fue un accidente, fue violencia, fue indiferencia, fue feminicidio”.

La alcaldía fue enfática en rechazar cualquier justificación para el maltrato y pidió justicia inmediata.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Isaí Cortés, el presunto responsable se entregó horas después en la estación de policía, tras un despliegue de búsqueda dirigido por la Policía Nacional.

La administración municipal de Anorí
La administración municipal de Anorí rechazó cualquier justificación al maltrato y exige justicia inmediata por el feminicidio agravado - crédito X

El hombre enfrenta un proceso de judicialización por el delito de feminicidio agravado. Las autoridades confirmaron que avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y acompañar a la familia de la víctima.

Indiferencia social

El feminicidio de Kelly Echeverry reabrió el debate sobre la responsabilidad social ante situaciones de peligro. La alcaldía y la Secretaría de Gobierno de Anorí cuestionaron la actitud de los testigos, que optaron por documentar el crimen en lugar de intervenir o pedir ayuda.

“Nos duele profundamente en lo que nos hemos convertido como sociedad, una sociedad indiferente ante la tragedia del prójimo”, afirmó Isaí Cortés.

La legislación colombiana contempla sanciones para quienes no socorren a personas en peligro si no existe un riesgo grave para el auxiliador. Sin embargo, la administración municipal insistió en que más allá del marco legal, existe un deber ético.

La joven de 25 años
La joven de 25 años fue asesinada en vía pública mientras testigos grababan la escena sin intervenir ni pedir ayuda - crédito Gobernación de Antioquia

“Nada devolverá la vida que fue arrebatada, pero sí tenemos el deber de honrarla con verdad y justicia. Anorí no puede volver a vivir una tragedia como esta”, señaló el alcalde Silva.

Impacto regional y contexto de violencia de género

El caso de Anorí se suma a una serie de feminicidios registrados en Antioquia durante 2025.

Según datos oficiales, en los primeros diez meses del año se reportaron al menos 98 presuntos feminicidios en el departamento. El crimen de Kelly Echeverry reavivó la discusión sobre la protección de las mujeres y la necesidad de fortalecer las rutas de atención y prevención.

La administración de Anorí ofreció acompañamiento psicosocial a la familia de la víctima, así como apoyo para los gastos funerarios. Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para no tolerar la violencia de género y utilizar las líneas de atención habilitadas: en toda Colombia está disponible la línea nacional 155, mientras que en Bogotá opera la Línea Púrpura (018000112137 y WhatsApp 3007551846).

