Esta sería la cantidad de pasajes de TransMilenio que podría pagar con el nuevo ajuste al auxilio de transporte en 2026

El auxilio de transporte para 2026 se incrementará a $249.100, elevando el ingreso mensual a 2 millones de pesos para mpas de 2 millones de trabajadores - crédito Transmilenio / X

El anuncio del incremento del salario mínimo para 2026, realizado por el presidente Gustavo Petro tras la falta de concertación entre gremios empresariales y centrales obreras, fijó el nuevo monto en $1.750.900, lo que representa un aumento del 23,7% respecto al valor anterior, que fue de $1.423.500; es decir, un incremento de $327.400.

Esta decisión ha generado un intenso debate nacional sobre los posibles efectos en el poder adquisitivo de los trabajadores y en el costo de vida, ya que varios rubros ajustarán sus precios a partir del próximo año.

Entre los temas que más inquietan en Bogotá se encuentra el costo del transporte público, fundamental para millones de trabajadores que dependen a diario de TransMilenio.

Con el posible valor del pasaje a $3.450, el auxilio de transporte alcanzaría para 72 viajes al mes, cubriendo 36 días laborales en TransMilenio - crédito Transmilenio

El ajuste del salario mínimo vino acompañado de un aumento en el auxilio de transporte, que para 2026 será de $249.100. Esto eleva el ingreso mensual de quienes ganan hasta dos salarios mínimos a $2.000.000.

El auxilio, destinado a cubrir parte de los gastos de desplazamiento hacia el lugar de trabajo, cobra especial relevancia en una ciudad donde TransMilenio constituye el principal medio de transporte público.

Según la proyección aprobada por el Concejo de Bogotá, dentro del presupuesto de 2026, el pasaje de TransMilenio y del Sitp subiría a $3.450, lo que significa un aumento del 7,8%; es decir, $250, respecto a la tarifa que se maneja actualmente.

La gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, explicó que el ajuste respondería a la necesidad de cubrir los costos de operación del sistema.

De concretarse este aumento, el auxilio de transporte permitiría comprar unos 72 pasajes al mes, suficientes para 36 días de viajes de ida y regreso, cifra superior al promedio de 20 días laborales mensuales que cumplen la mayoría de los empleados.

No obstante, la entrada en vigor de la posible tarifa de $3.450 de TransMilenio aún depende de la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán, trámite indispensable para que el ajuste se haga oficial. Este aspecto resulta determinante para evaluar el alcance efectivo del auxilio de transporte, concebido específicamente para cubrir los trayectos diarios entre el hogar y el lugar de trabajo.

La Alcaldía de Bogotá propone un posible aumento del pasaje de TransMilenio a $3.450 para 2026, lo que implica un alza del 7,8% - crédito Colprensa

De otro lado, un trabajador que realiza dos desplazamientos diarios requeriría aproximadamente 40 pasajes al mes, por lo que el subsidio cubriría la totalidad de los trayectos laborales y dejaría un remanente de 32 pasajes, equivalentes a 16 días adicionales de transporte.

Con la tarifa estimada, el costo diario para dos viajes rondaría los $6.900, mientras que el desembolso semanal ascendería a $41.400 para los que utilizan el sistema seis días a la semana.

En términos mensuales, el gasto en transporte se situaría en torno a $165.600 para un usuario frecuente. Frente a este panorama, el auxilio de transporte fijado para 2026 resultaría suficiente para cubrir el uso habitual de TransMilenio durante todo el mes.

¿Aumento del salario mínimo y auxilio de transporte reducirán la cifra de colados?

El debate sobre el alcance real del salario mínimo y el auxilio de transporte ha reavivado la discusión sobre los colados, que según datos de TransMilenio, ha registrado un descenso a la mitad de las personas que evaden el pasaje, pasando de 29,6% en el primer semestre de 2022 al 13,5% en el primer semestre de 2025.

Se espera que con los incrementos al salario mínimo y al auxilio de transporte, se continúe reduciendo la cifra de colados - crédito @Rincon001A/X

Diversos sectores aseguran que, con el nuevo salario y el ajuste al subsidio, existen mejores condiciones para que los trabajadores puedan cubrir el costo total de sus desplazamientos, aunque persisten diferencias de opinión entre los usuarios.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el aumento del salario mínimo y el auxilio de transporte, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, beneficiarán a cerca de 2,4 millones de trabajadores en todo el país.