Colsubsidio deja la dispensación en Nueva EPS y genera inquietud entre más de 500.000 usuarios en Antioquia

Usuarios de la Nueva EPS en Antioquia expresan inquietud por el cambio de gestor farmacéutico tras la salida de Colsubsidio, decisión que impactará a más de 500.000 afiliados desde el 1 de enero de 2026, según informó la entidad

- crédito Leonardo Duque
- crédito Leonardo Duque

La salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico de la Nueva EPS en Antioquia ha generado inquietud entre los usuarios del sistema de salud en el departamento, luego de que se confirmara que la entidad dejará de dispensar medicamentos debido a deudas acumuladas.

La medida afecta a más de 500.000 afiliados, quienes deberán realizar sus trámites con un nuevo operador a partir del inicio de 2026, de acuerdo con la información divulgada por la aseguradora. La situación fue reportada originalmente por Blu Radio.

Según lo informado, Colsubsidio continuará con la entrega de medicamentos únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 12:00 m., fecha límite establecida para cerrar la operación.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Posteriormente, la dispensación quedará a cargo de Tododrogas, empresa designada como nuevo gestor farmacéutico de la Nueva EPS en Antioquia. El cambio involucra a 22 municipios del departamento, entre ellos Medellín, donde se concentra una parte significativa de los usuarios.

Desde la Nueva EPS se indicó que la designación del nuevo operador busca garantizar la continuidad en la entrega de tratamientos y evitar interrupciones en los servicios. La entidad aseguró que el objetivo es mantener el suministro de medicamentos sin afectar a los pacientes, especialmente a aquellos con tratamientos de alto costo o enfermedades crónicas que requieren entregas periódicas.

No obstante, durante los días posteriores al anuncio, varios usuarios acudieron a las sedes de Colsubsidio para reclamar medicamentos pendientes y expresar su inconformidad frente a la transición. Las manifestaciones de preocupación se hicieron visibles en distintos puntos de atención, donde pacientes señalaron dificultades previas en la entrega completa de fórmulas y temores frente a la capacidad operativa del nuevo gestor.

Algunos afiliados cuestionaron el manejo administrativo de la Nueva EPS bajo intervención y expresaron dudas sobre la logística que asumirá Tododrogas desde el 1 de enero. En declaraciones recogidas en los puntos de atención, se escucharon expresiones como: “Pero si imagina la Nueva EPS, yo ahora estuve por allá y eso va a colapsar mucho... La mayoría de las veces viene uno y siempre le falta algo, siempre falta algo, nunca están completos... Que la Nueva EPS, esa es una porquería y eso no les dan medicamentos”, palabras que reflejan el sentir de algunos usuarios frente al cambio anunciado.

- crédito Colsubsidio y
- crédito Colsubsidio y Nueva EPS

La preocupación se intensifica en Medellín, donde se estima que más de 200.000 afiliados deberán realizar la transición hacia el nuevo operador farmacéutico. Fuentes del sector salud no descartan que Tododrogas tenga que habilitar nuevas sedes para atender la demanda en la capital antioqueña y evitar congestiones en los primeros meses de operación.

Desde Colsubsidio se reiteró que la decisión de finalizar el contrato responde a la imposibilidad de continuar prestando el servicio ante las obligaciones financieras pendientes. Las deudas acumuladas habrían dificultado la sostenibilidad del modelo de dispensación, situación que llevó a la terminación del acuerdo con la Nueva EPS en el departamento.

En paralelo, la Nueva EPS invitó a sus afiliados a consultar con anticipación las direcciones y horarios de las sedes de Tododrogas, con el fin de facilitar la continuidad en la entrega de medicamentos. La entidad recomendó a los usuarios verificar la información oficial antes de acudir a los nuevos puntos de dispensación, especialmente durante las primeras semanas del año.

El cambio de gestor farmacéutico se da en un contexto de ajustes administrativos dentro de la Nueva EPS, que ha anunciado modificaciones en varios departamentos del país.

- crédito Nueva EPS
- crédito Nueva EPS

Antioquia se convierte en uno de los territorios con mayor número de usuarios impactados por esta decisión, lo que ha llevado a un seguimiento cercano por parte de asociaciones de pacientes y autoridades locales del sector salud.

Hasta el momento, no se han anunciado medidas adicionales para la ampliación inmediata de la red de dispensación en Antioquia, aunque se mantiene abierta la posibilidad de ajustes operativos conforme avance la implementación del nuevo esquema.

Los usuarios continúan a la espera de información detallada sobre la logística y capacidad instalada del nuevo gestor, mientras realizan los últimos trámites con Colsubsidio antes del cierre definitivo del servicio

