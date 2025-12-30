Colombia

Salario mínimo 2026: advirtieron fuerte incremento en el precio de los pasajes de transporte intermunicipal, que llegaría al 25%

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) expresó su preocupación frente al incremento de los emolumentos mensuales en un 23,7%, pues causará un remezón en las tarifas de los pasajes terrestres, que se suma al encarecimiento de los combustibles

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo tendría un impacto "inmediato" para las tarifas de los pasajes intermunicipales - crédito Alcaldía de Bogotá

El alza del salario mínimo para 2026 en Colombia, confirmado en alocución por el presidente de la República, Gustavo Petro, causó toda clase de reacciones, entre ellas las de los gremios de transportadores del país: pues uno de los ítems del incremento está directamente relacionado con este campo. De acuerdo con lo expresado por el primer mandatario, y formalizado en el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, el salario con subsidio quedará en $2.000.000.

Frente a este anuncio del primer mandatario, que incrementó en un 23,7% el concepto mensual que recibirán más de 2 millones de trabajadores, y que está indexado a otros conceptos, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) alertó que, tras la decisión del Gobierno nacional, el precio de los pasajes podría subir más del 25%. Lo que podría causar una crisis del sector a niveles inéditos, por cuenta de la decisión.

En un comunicado de prensa, la agremiación expresó sus preocupaciones sobre este asunto. “El transporte intermunicipal de pasajeros por carretera enfrenta una presión de costos sin precedentes que haría inevitable un incremento superior al 25% en las tarifas al usuario”, afirmó la Aditt; en un pronunciamiento que iría en la misma línea del que hizo, sobre el impacto del aumento, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

La Aditt, a través de
La Aditt, a través de este comunicado de prensa, se pronunció frente al incremento del salario mínimo para 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

En ese orden de ideas, la agremiación de transporte intermunicipal sostuvo que varios factores convergen en este escenario. Según la organización, “el incremento del 23% del salario mínimo anunciado por el Gobierno nacional, sumado al reciente encarecimiento de los combustibles, está desbordando la capacidad financiera de un sector que aún no ha recuperado sus niveles de operación prepandemia”, por lo que se hará necesario el fuerte incremento en las tarifas.

Los motivos por los que se incrementará los pasajes de transporte intermunicipal en Colombia: pidieron medidas urgentes

De acuerdo con datos citados por Aditt, “los costos fijos representan el 32,99% de la estructura del sector, y la nómina puede alcanzar cerca del 18% del total”. Con estas dos variables expuestas ante la opinión pública, indicaron que un incremento salarial del 23%, sin mejoras en productividad ni ajustes estructurales, “se traduce directamente en sobrecostos que no pueden ser absorbidos por las empresas, especialmente las pequeñas y medianas”.

El presidente de la República, en alocución, explicó cómo será el aumento del salario mínimo, que quedará con subsidio de transporte en $2.000.000 - crédito Presidencia

A su vez, para la asociación el impacto sobre los usuarios no daría espera; en especial, en una época en la que los colombianos retornan a sus hogares tras las festividades navideñas. “Esta situación trasladaría de forma inmediata el impacto al usuario final, encareciendo el servicio de transporte intermunicipal y reduciendo su accesibilidad, en un país donde millones de ciudadanos dependen de este modo para estudiar, trabajar y acceder a servicios básicos”, precisó.

Más allá del alza tarifaria, desde Aditt se advirtieron desafíos. “El escenario se agrava por las deficiencias estructurales del entorno operativo: vías en mal estado, bloqueos permanentes, retrasos en proyectos estratégicos y una gestión vial ineficiente. En estas condiciones, el aumento de tarifas no obedece a mejoras en la calidad del servicio, sino a la necesidad de supervivencia de un sector intensivo en mano de obra, cuyo impacto se extiende a toda la cadena”.

El gremio de buses intermunicipales
El gremio de buses intermunicipales no ocultó sus temores frente al fuerte incremento del salario mínimo en 2026 - crédito Colprensa

Con este preocupante panorama, la asociación hizo énfasis en su delicado pronóstico, que luego de lo dicho por el primer mandatario será, a todas luces, irreversible. “El transporte intermunicipal advierte que, de no adoptarse medidas urgentes y diferenciadas, el incremento tarifario superior al 25% será inevitable, con efectos negativos directos sobre los usuarios, la competitividad regional y la estabilidad del empleo formal en el país”, puntualizó la Aditt en su misiva.

