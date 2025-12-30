Jueza Marienela Cabrera se refirió a proceso que le abrieron por sus videos en TikTok: “Por atrevernos a ser la mujer que queremos ser”

La jueza se ha defendido de las acusaciones y defendió su trabajo -crédito @marienelacabrera/IG

La jueza penal del circuito de Florencia, Marienela Cabrera Mosquera, enfrentó un proceso disciplinario por parte de la Comisión de Disciplina Judicial debido a sus publicaciones en redes sociales y su estilo de vestir.

Cabrera, conocida por su presencia en Tiktok y sus videos de contenido legal y de entretenimiento, considera que el proceso en su contra responde a parámetros sexistas, machistas y misóginos, según declaró en entrevista con el abogado y creador de contenido Juan José Castro, (@vamospaeso).

El proceso disciplinario fue abierto tras dos quejas que, según Cabrera, presentan textos idénticos y provienen aparentemente de una misma persona.

La jueza relató que fue citada a una audiencia de más de tres horas, en la que se ordenó la inspección de su teléfono personal.

El expediente, sustentado en la publicación de contenidos en TikTok, será evaluado por la Comisión, que argumenta la obligación permanente de ejemplaridad, mientras la implicada sostiene que sus acciones corresponden a su vida personal - crédito Comisión Seccional de Disciplina Judicial

“Yo dije: ¿como por qué le voy a entregar mi celular, ingeniero?”, expresó Cabrera en el pódcast, al referirse a la solicitud hecha por personal de sistemas.

Para la jueza, esa actuación representa una violación a su derecho a la intimidad, ya que el celular contiene información personal y familiar.

Cabrera Mosquera explicó que los cargos en su contra apuntan a dos supuestas faltas: una, por no tener dedicación exclusiva a la función judicial debido a su actividad en Tiktok, y otra, por presuntamente atentar contra la moralidad administrativa a través de su forma de vestir y sus videos.

“Mi actividad atenta contra la moralidad administrativa, porque él señala que yo soy una mujer que le gustan los escotes, soy una mujer que solo usa ropa que se me marca la silueta. Entonces, él dice que utilizar esa ropa atenta contra el decoro y la moralidad”, afirmó, en referencia al magistrado Manuel Enrique Flores, que lidera la investigación.

Cabrera contó la realidad de lo que algunas mujeres deben soportar dentro del sistema judicial colombiano - crédito Vamos pa' eso/YouTube

La jueza calificó estos argumentos como un ataque a su identidad y a su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La carrera de la jueza Marianela Cabrera y lo que fue salir adelante luego del accionar de las Farc

En la conversación difundida en redes sociales, la jueza relató detalles de su trayectoria profesional.

Nacida en un entorno marcado por la violencia del conflicto armado, perdió a su padre y a su esposo por acciones de las Farc y su hermano fue reclutado por el mismo grupo.

A pesar de ello, se graduó como abogada de la Universidad de la Amazonía, realizó dos especializaciones en la Universidad Libre, una maestría y cursó tres semestres de doctorado en Derecho.

En su carrera judicial, Cabrera ha sido auxiliar de magistrado, juez de familia, juez penal municipal y ahora es juez penal del circuito para adultos.

“Nunca dejé de lado de prepararme, de estudiar. Y es así como hoy día soy abogada egresada de la Universidad de la Amazonía”, expresó durante la entrevista.

La jueza defendió su eficiencia y compromiso con la justicia e indicó que su despacho mantiene índices de evacuación de procesos superiores al promedio nacional y que su equipo de trabajo comparte ese mérito.

“Mi día a día son audiencias judiciales, juicios de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Pero habilito horas y días no hábiles para avanzar con los casos”, explicó.

Cabrera también es responsable de tutelas, hábeas corpus y control de garantías en segunda instancia, entre otras funciones.

La jueza se refirió a lo que fue la apertura del proceso disciplinario en su perfil de TikTok - crédito @marienelacabreram/TikTok

La presencia de la jueza Marienela Cabrera en redes sociales: la polémica con su perfil de TikTok

En cuanto a su presencia en redes, Cabrera señaló que comenzó a publicar contenido público en TikTok durante la pandemia, tras una sugerencia de su hija mayor.

En principio ella compartía videos de entretenimiento, pero luego optó por especializarse en “humor jurídico” y consejos legales, aprovechando su experiencia como abogada.

“La gente entra a TikTok por entretenimiento. Si yo empezaba a dar clases de derecho, tal vez no iba a tener mucha acogida. Así que busqué la manera de darle tips jurídicos a la gente de manera fácil y con humor”, comentó Cabrera.

El caso cobró notoriedad cuando la jueza denunció el proceso disciplinario en un video que se viralizó, superando los cinco millones de reproducciones.

Cabrera relató que la reacción en redes fue en su mayoría de apoyo, tanto del público como de la comunidad jurídica.

“Lo más importante, aparte de todo este apoyo, fue el respaldo de la comunidad jurídica. Muchos abogados hicieron videos hablando de mi tema, en donde se observa el sesgo de la violencia de género”, declaró.

Al explicar los cargos en su contra, Cabrera insistió en que la presunción de culpabilidad carece de fundamento.

Castro también es abogado y ahora se dedica a crear contenido en redes sociales - crédito Vamos pa' eso/YouTube

“La exigencia de dedicarnos de manera exclusiva a la función judicial hace referencia a nuestra fuerza laboral. Yo no puedo ejercer ninguna actividad comercial o laboral que me genere algún tipo de emolumento. El resto es mi tiempo libre”, sostuvo, y negó recibir ingresos por su actividad en redes sociales.

“A las mujeres no se nos juzga por nuestra capacidad laboral, sino por nuestra esfera personal”, expresó en la entrevista.

Los señalamientos por su forma de vestir: “Indignantes”

La jueza también se refirió a la acusación sobre su indumentaria.

“Para mí fue indignante porque yo creo que la moralidad de la administración de justicia se debe predicar desde el punto de vista de las decisiones judiciales. Yo considero que soy una juez de la cual la administración de justicia debe sentirse orgullosa”, afirmó.

Cabrera insistió en que el pliego de cargos está plagado de estereotipos de género y que a ella se le juzga por su identidad y no por su desempeño profesional.

Cabrera Mosquera denunció un hostigamiento persistente por parte del magistrado a cargo de la investigación, quien, según la jueza, ha abierto varios procesos en su contra y ha requerido la apertura de nuevos expedientes a partir de publicaciones en redes sociales.

La juez también denunció persecución por el inspector encargado del caso - crédito @marienelacabreram / TikTok

“Eso ya raya en el hostigamiento. Que un magistrado se dedique a hacerle compulsas de copias disciplinarias a uno, eso ya es persecución”, aseguró la jurista.

Además, la juezarecordó el caso de la jueza Viviana Polanía, quien también fue objeto de investigaciones por su presencia en redes y falleció en circunstancias que aún se investigan.

“Por atrevernos a ser la mujer que queremos ser, por atrevernos a ser dueñas de nuestra vida, hemos sido perseguidas y hemos sido hostigadas”, contó Cabrera sobre la situación de las mujeres en la rama judicial.

La funcionaria sostuvo que no existe ninguna prohibición legal para que un juez produzca contenido en redes sociales.

“Antes que jueces, somos personas y como personas también somos titulares de derechos. Yo también soy titular del derecho a la libre expresión y puedo ejercerlo a través de cualquier plataforma digital”, explicó.

Al cierre de la entrevista, Cabrera Mosquera resaltó la importancia de la red de apoyo que ha recibido de su familia y de la comunidad jurídica.

“Ese respaldo lo he visto en muchos vídeos y columnas de opinión en medios de circulación nacional. Muchos abogados me han contactado para sumarse a mi defensa pro bono”, destacó.

Asimismo, la jueza expresó que continuará defendiendo sus derechos y su labor, incluso si es necesario acudir a instancias como la Corte Constitucional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“No hay nada más satisfactorio que sentirse dueña de su vida y de sus actos, cuando la validación es solo tuya”, concluyó la jueza Cabrera.