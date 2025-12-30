Colombia

Influencer y profesor de idiomas español contó por qué eligió Colombia para radicarse luego de recibir comentarios con críticas: “En busca de una vida de mejor

Víctor Babiloni Carmona es conocido en su cuenta de Instagram como @victor_poliglota: “Colombia, al igual que el resto de la mayoría de países, está lleno de oportunidades y de dificultades”

Un profesor de idiomas e influencer español salió a aclarar en redes sociales el motivo que lo llevó a dejar su país de origen para radicarse en Colombia.

El protagonista de esta historia es Víctor Babiloni Carmona, conocido en su cuenta de Instagram como @victor_poliglota.

Por medio de un video que compartió en su perfil el lunes 29 de diciembre de 2025, el creador de contenido afirmo que días atrás de la misma forma informó que “había dejado España para venirme a Colombia en busca de una vida mejor”.

Seguido a esto señaló: “empecé a recibir muchos mensajes de este tipo”.

En ese momento mostró una captura de pantalla en la que uno de sus seguidores le pedía una explicación al respecto.

“Bueno, pues después de haber vivido en ocho países, déjame que te lo explique. Colombia, al igual que el resto de la mayoría de países, está lleno de oportunidades y de dificultades”, inicia su respuesta en video el influencer español.

Siguiendo con su réplica, el profesor de idiomas que ofrece cursos por Internet, agregó que la “cuestión es si tú eres la persona la cual está preparada para poder aprovechar las oportunidades que tu país te brinda”.

Por consiguiente, ”si tú consideras que eres esa persona, tú consideras que estás preparado, que tú mereces más, haz lo que hice yo: coge la maleta y vete", argumentó el creador de contenido políglota.

La reflexión del profesor de idiomas e ‘influencer’ español que decidió irse a vivir una nueva vida en Colombia

Víctor explicó que en todos lados hay dificultades, sin importar la latitud.

“Vas a ver que pronto te das cuenta en cuanto aterrices en el otro país, que los problemas, las dificultades y las adversidades siguen existiendo igual allí que allá”, cuenta el influencer.

“Te vas a dar cuenta enseguida cuando aterrices, porque ese es un golpe de realidad que nos damos todas las personas que nos vamos de país en país buscando un futuro mejor”, sentenció el español.

Además, el profesor de idiomas aseveró que “muchas veces el problema no es el país, el problema somos nosotros”.

Para esto el creador de contenido español dio su propio ejemplo:

“Y en mi caso, te puede servir de ejemplo. Yo en 2024 ya me vine a Colombia con la intención de cumplir el mismo sueño que hoy he cumplido. Me tuve que ir a los tres meses sin conseguir nada. Seguir trabajando, seguir desarrollándome y en 2025 volver a intentarlo para al final lograrlo”, puntualizó Víctor.

Más adelante en su testimonio, el español señaló que “en 2024 Colombia era el mismo país, eran las mismas oportunidades; el que no era el mismo era yo; el que no pudo aprovecharlas era yo”.

“Por lo tanto, dejemos de culpar a nuestros países y reflexionemos sobre si nosotros estamos preparados para tener la vida que queremos”, concluyó en su reflexión el influencer.

