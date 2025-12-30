Infecciones respiratorias concentran el 60% de las consultas pediátricas en vacaciones: claves para prevenirlas

Los especialistas instan a los padres a cuidar a los pequeños en todo momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante las vacaciones, las infecciones respiratorias representan hasta el 60% de las consultas pediátricas en el territorio nacional, seguidas por problemas digestivos (30%), otitis (20%) y lesiones accidentales (10%), por lo que es indispensable incrementar los cuidados en la temporada vacacional de fin de año, que movilizará a más de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, según el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

Las instituciones de salud advierten que los cambios de rutina, las aglomeraciones y las actividades recreativas incrementan los riesgos de salud en la población infantil. Por ello, instan a los padres a tomar precauciones frente a infecciones respiratorias, gastroenteritis, otitis y accidentes caseros.

La Sociedad Pediátrica de Los Andes (Spla), una IPS en Bogotá, señaló que las infecciones respiratorias agudas, como resfriados y faringitis, representan entre el 50% y 60% de las consultas pediátricas durante este periodo, debido a los cambios de temperatura y la concentración de personas en aeropuertos y destinos turísticos.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social recomendó medidas básicas de higiene para evitar la propagación de estos virus: lavado frecuente de manos, limpieza de superficies y ventilación adecuada de los espacios cerrados.

Recuerde cuidar la alimentación de sus hijos para evitar problemas intestinales

A su vez, José Manchego, director ejecutivo de la Spla, explicó que entre el 25% y 30% de las consultas se deben a problemas digestivos: “Las infecciones gastrointestinales por bacterias como E. coli, Salmonella o Campylobacter son frecuentes. Por esta razón, es fundamental que los padres eviten ofrecer comida que no esté fresca o que no haya sido refrigerada de manera adecuada, tengan en cuenta las alergias alimentarias de sus hijos, no utilicen envases inadecuados para guardar alimentos o bebidas y confirmen si el agua del destino es potable. Este último aspecto resulta determinante, especialmente en climas cálidos, donde los niños deben recibir hidratación suficiente”, afirmó.

El especialista reiteró que, ante episodios de diarrea o vómito, se debe priorizar la hidratación constante con sales de rehidratación oral. Si aparecen señales de alarma como deshidratación severa (boca seca, llanto sin lágrimas, letargo), fiebre mayor a 39℃, vómitos persistentes o heces con sangre, es indispensable acudir inmediatamente al pediatra.

La otitis también incrementa en la temporada, representando entre el 15% y 20% de las consultas pediátricas, con un aumento estimado del 10% respecto a otras épocas del año. Por esta razón, el directivo indicó que las causas más frecuentes son la otitis externa, relacionada con la retención de agua en el oído tras nadar en piscinas o el mar, y los cambios de presión durante vuelos.

Para evitar este problema, recomienda secar bien los oídos con una toalla suave después del baño, no usar objetos como copitos de algodón y emplear gotas otológicas para prevenir la humedad.

Recuerde llevar a su hijo a chequeos regulares para la detección temprana de posibles problemas de salud

Manchego resaltó la importancia de la supervisión constante durante las actividades recreativas, ya que en esta época se incrementan las lesiones por caídas, golpes y quemaduras, llegando hasta un 10% de las consultas. Además, recomendó aplicar protector solar con factor mínimo de 30 en niños mayores de seis meses (replicándolo cada dos horas o después de nadar o sudar), y evitar la exposición directa al sol en menores de esa edad.

Del mismo modo, el director de la Spla instó a los padres a llevar un kit de primeros auxilios que incluya sales de hidratación oral, medicamentos formulados previamente, analgésicos y repelente de insectos a todos sus viajes.

No olvide llevar repelente y bloqueador a sus vacaciones

También sugirió garantizar el descanso adecuado en viajes largos y comprobar que el esquema de vacunación esté completo antes de cualquier desplazamiento. Estas acciones resultan esenciales para reducir riesgos y asegurar una temporada vacacional segura para los niños.

“La prevención y la supervisión constante son fundamentales para que los niños disfruten unas vacaciones seguras y los padres viajen con tranquilidad”, concluyó José Manchego.