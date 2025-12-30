Colombia

Así reaccionaron algunos congresistas al decreto del Gobierno para reducir sus salarios

El anuncio sobre la eliminación de la prima de servicios de los legisladores generó respuestas divididas en el Congreso, con sectores oficialistas respaldando la medida y la oposición guardando silencio

Guardar
El Gobierno de Colombia anuncia
El Gobierno de Colombia anuncia la eliminación de la prima de servicios para congresistas, lo que reduciría sus ingresos en cerca de $15 millones mensuales - crédito composición fotográfica

El Gobierno de Colombia oficializó la propuesta de eliminar la prima de servicios para los congresistas, medida que, de implementarse, reducirá su salario en cerca de $15 millones.

La decisión, anunciada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue presentada como un “acto de justicia” y equidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambos funcionarios explicaron que la eliminación de este pago extra se encuentra respaldada por una sentencia de la Corte Constitucional, que señala que la prima no es obligatoria y puede eliminarse vía decreto.

El ministro Sanguino enfatizó que se trata de revertir un beneficio otorgado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmando que la medida constituye “un acto de justicia para el pueblo colombiano”.

El ministro Antonio Sanguino y
El ministro Antonio Sanguino y el ministro Germán Ávila califican la eliminación de la prima como un acto de justicia y equidad para el país - crédito Ministerio del Trabajo

Reacciones en el Congreso

El anuncio provocó diversas respuestas entre los miembros del Congreso de la República. Desde el oficialismo, varios legisladores celebraron la medida.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, opinó: “Esta es una medida de elemental justicia social, y el comienzo del proceso de austeridad republicana que he pregonado. Llegó la hora en que las y los congresistas asumamos la responsabilidad de ser servidores públicos, sin buscar ninguna clase de enriquecimiento o beneficio particular”.

Iván Cepeda (Pacto Histórico): “Eliminar
Iván Cepeda (Pacto Histórico): “Eliminar la prima es un acto de justicia social y austeridad republicana” - crédito @IvanCepedaCast / X

Por su parte, la representante María Fernanda Carrascal, también del Pacto Histórico, publicó: “Qué deleite será ver a mis colegas tratando de salvar su prima mientras despotrican del aumento del salario para los demás trabajadores. Ah, son los mismos que celebraron cuando desfinanciaron al gobierno por una retaliación política contra Gustavo Petro”.

María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico):
María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico): “Justicia social para el país, aunque a algunos les cueste perder privilegios” - crédito MafeCarrascal / X

Desde la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano recordó que en 2023 el Senado aprobó por unanimidad la eliminación de la prima, pero el proyecto se archivó en la Cámara de Representantes. Lozano señaló que la falta de respaldo de las bancadas impidió que la propuesta prosperara en ese momento.

Angélica Lozano (Alianza Verde): “La prima
Angélica Lozano (Alianza Verde): “La prima ya había sido eliminada por el Senado; faltó respaldo político ” - crédito AngelicaLozanoC / X

La representante Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, se manifestó a favor de la eliminación: “Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con la eliminación de la prima de servicios de los congresistas. El presidente desde el principio podía hacerlo y espero que lo cumpla de verdad. Esa medida en particular no es populismo: es justicia social básica y ética pública. Hágalo, presidente Petro”.

Catherine Juvinao (Alianza Verde): “No es
Catherine Juvinao (Alianza Verde): “No es populismo: es ética pública y justicia social básica” - crédito @CathyJuvinao / X

En contraste, la oposición, que recientemente criticó el aumento del salario mínimo, no emitió comentarios relevantes sobre el decreto.

Contexto de la medida

El Ministerio de Hacienda tiene listo el borrador del decreto que eliminaría la prima de los congresistas. Este pago, que suma alrededor de $15 millones por legislador, fue introducido mediante el decreto 2170 de 2013, durante el mandato de Juan Manuel Santos.

El documento oficial sostiene que la remuneración actual de los miembros del Congreso, cercana a los $52 millones mensuales, resulta “desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

La sentencia de la Corte Constitucional permite al Ejecutivo suprimir esta prima, al no considerarse un derecho adquirido ni una obligación legal. La eliminación aplicaría a partir del 20 de julio de 2026, con la instalación del nuevo Congreso.

El ministro Ávila explicó que la medida se inscribe en un paquete más amplio para enfrentar el déficit fiscal proyectado en $16 billones para el Presupuesto General de 2026.

Entre las acciones propuestas figura también el incremento del IVA a los licores, del 5% al 19%, y posibles recortes presupuestales en diferentes entidades estatales.

Antecedentes y posibles repercusiones

La reducción de beneficios para
La reducción de beneficios para congresistas podría aumentar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en medio de debates por reformas estructurales y elecciones próximas - crédito Colprensa

La idea de reducir los ingresos de los congresistas no es nueva. Desde el oficialismo se presentaron proyectos legislativos para ajustar a la baja los salarios del Congreso, pero estos fueron rechazados en los debates parlamentarios. La eliminación de la prima de servicios ha formado parte de varias de esas iniciativas.

El pago de la prima fue establecido hace más de una década creció progresivamente, pasando de casi $8 millones mensuales en 2013 hasta los valores actuales, ajustándose cada año conforme a los incrementos salariales.

La entrada en vigor de la medida podría tensar aún más la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, marcada por diferencias sobre las reformas estructurales presentadas por el gobierno de Gustavo Petro.

El ambiente político se vio impactado por el hundimiento de proyectos clave en el Capitolio y la cercanía de una intensa campaña electoral.

Entre las posibles alternativas que estudia el Ejecutivo se evalúa reducir el presupuesto asignado para el pago de asesores en el Congreso, aunque todavía no se han adoptado decisiones al respecto, según advirtió el Ministerio de Hacienda en rueda de prensa.

Temas Relacionados

Prima de serviciosCongreso de la RepúblicaGustavo PetroSenado de ColombiaCorte ConstitucionalSalario de congresistasColombia-Noticias

Más Noticias

Marta Lucía Ramírez calificó como un “dulce envenenado” el aumento del salario mínimo por parte del Gobierno: “¡Populismo destructivo!"

La exvicepresidenta de la República, excanciller y exministra de Defensa se refirió en sus redes sociales al incremento por este concepto anunciado por el jefe de Estado, del 23,7%, el cual consideró perjudicial para el sector productivo del país

Marta Lucía Ramírez calificó como

Gobierno Petro tendría que sacar una millonada para pagar las pensiones y la nómina del Estado con el salario mínimo de 2026

Expertos advierten sobre un aumento en la presión sobre las cuentas públicas y la necesidad de ajustes estructurales en el Estado colombiano

Gobierno Petro tendría que sacar

Humberto de la Calle llamó a una “creatividad política” tras anuncio del salario mínimo para 2026: “No basta con atacar al Gobierno”

El ex jefe negociador de paz reaccionó al incremento decretado por el Gobierno y pidió una lectura del nuevo escenario político, mientras sectores de oposición expresaron reparos por el impacto del aumento en el empleo formal y las microempresas

Humberto de la Calle llamó

Los retos de la movilidad en Cundinamarca: las obras y el tráfico son los problemas principales

El desarrollo de la Troncal de Los Andes y la doble calzada en Ubaté figuran entre las prioridades para descongestionar la región

Los retos de la movilidad

Petro sacó pecho por la reducción del desempleo y pidió a los empresarios no subir precios: “No se desquiten con los consumidores”

El Dane informó que en noviembre de 2025 la tasa de desempleo en Colombia fue del 7%, la más baja desde 2001

Petro sacó pecho por la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nuevo comandante de las Fuerzas

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Diciembre interminable en Colombia sorprende

Diciembre interminable en Colombia sorprende a los extranjeros: “¿No trabajan?”

Yina Calderón le envió mensaje a la pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón volvió a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Deportes

Mercado de jugadores - EN

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Luis Díaz estaría en la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, según medio británico

Richard Ríos fue el jugador de fútbol más buscado en Google Portugal: el Benfica, el segundo equipo más buscado en el mundo

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo