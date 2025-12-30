Colombia

Así puede borrar un comparendo pagado que aún aparece en línea en el Simit

Existen trámites digitales con particularidades en su funcionamiento que pueden sorprender a propietarios de vehículos debido a situaciones inesperadas en los sistemas oficiales de movilidad

Guardar
Ciudadanos pueden reportar anomalías en el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad presentando los soportes de pago y del curso pedagógico - crédito Secretaría de Movilidad

En Bogotá, los ciudadanos que reciben un comparendo por una infracción de tránsito pueden acceder a descuentos significativos en el valor de la sanción si cumplen con los requisitos y plazos legales, como la realización del curso pedagógico.

Sin embargo, una de las consultas más frecuentes es qué hacer si, después de haber pagado el comparendo y realizado el curso, la notificación de la infracción sigue apareciendo en la página web de movilidad o en el sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en estos casos es fundamental conservar el soporte de pago y/o del curso pedagógico. El procedimiento para reportar la anomalía es sencillo y puede hacerse en línea, sin necesidad de intermediarios:

  1. Ingrese a la página web www.movilidadbogota.gov.co.
  2. Haga clic en la sección Atención y servicio a la ciudadanía.
  3. Seleccione la opción Peticiones, quejas o reclamos.
  4. Ingrese al formulario de radicación o a la sección Bogotá te escucha y diligencie los datos requeridos.
  5. Adjunte el soporte del pago y/o del curso pedagógico.
Una guía paso a paso
Una guía paso a paso enseña cómo radicar la solicitud y protegerte de problemas con trámites posteriores por la falta de actualización del sistema - crédito Simit

La entidad tiene un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud, que será enviada al correo electrónico o dirección registrada por el ciudadano. Este trámite es gratuito y no requiere la gestión de terceros. Es importante seguir este proceso para garantizar que la base de datos se actualice y evitar futuros inconvenientes, como la imposibilidad de realizar otros trámites vehiculares.

Descuentos y cursos pedagógicos

Las personas que reciban un comparendo pueden acceder a descuentos del 50% o 25% en el valor de la sanción, siempre que realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos:

  • Para comparendos notificados en vía:
    • 50% de descuento si realiza el curso y el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición.
    • 25% de descuento si lo realiza entre los días 6 y 20 hábiles posteriores.
  • Para comparendos electrónicos:
    • 50% de descuento si cumple el requisito dentro de los 11 días hábiles posteriores a la notificación.
    • 25% de descuento si lo hace entre los días 12 y 26 hábiles.
Para comparendos notificados en vía,
Para comparendos notificados en vía, el descuento del 50% aplica si el pago y el curso se realizan dentro de los primeros cinco días hábiles - crédito Secretaría de Movilidad

Los cursos pueden realizarse en cinco puntos autorizados: Edificio Restrepo, Fontibón Centro, C.C. Tintal Plaza, C.C. San Rafael y el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13. Se recomienda llegar con anticipación y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Impugnación de comparendos

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, puede impugnar el comparendo en una audiencia pública virtual. El plazo para solicitar la impugnación es de cinco días hábiles para comparendos en vía y once días hábiles para comparendos electrónicos.

Las citas se gestionan gratuitamente en los canales oficiales, como la página web www.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic.

Acuerdos de pago

Quienes tengan deudas superiores a $1.207.762 pueden solicitar facilidades de pago en línea. El trámite requiere diligenciar un formulario en la página de la Secretaría de Movilidad, adjuntar documentos como la fotocopia de la cédula, certificaciones bancarias y laborales, y una declaración juramentada sobre bienes.

El tiempo de respuesta es de tres días hábiles, y se exige una cuota inicial del 40% del valor total, a pagar en los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

Todos los trámites de comparendos
Todos los trámites de comparendos y descuentos en Bogotá son gratuitos, digitales y no requieren intermediarios para su gestión - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones

La Secretaría de Movilidad recuerda a la ciudadanía que todos estos trámites son digitales, gratuitos y sin intermediarios. Si después de cumplir con el pago y el curso el comparendo sigue apareciendo en el sistema, es esencial radicar la solicitud con los soportes para evitar bloqueos en trámites futuros.

Finalmente, y ante cualquier inconveniente adicional, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2, para recibir orientación.

Temas Relacionados

ComparendosSecretaría de MovilidadCursos pedagógicosAcuerdos de pagoSimitMultas de tránsitoColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Formulan cargos al gobernador de Antioquia por presuntas fallas en proyecto de ciclorrutas del Oriente

La Contraloría de Antioquia imputó cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por un contrato de ciclorrutas suscrito cuando fue alcalde de Rionegro, un proyecto millonario que no habría cumplido su objeto y derivó en desembolsos a contratistas

Formulan cargos al gobernador de

Salario mínimo de 2026: lavado de ropa, multas, exámenes y Soat, entre lo que subirá 23% desde enero con el aumento del Gobierno

El ajuste modificará valores y reglas de cálculo para trámites, pagos y actividades cotidianas en el país

Salario mínimo de 2026: lavado

Los fuertes choques de los candidatos presidenciales sobre el aumento salario mínimo 2026: “Petro goleó”

Los aspirantes para ocupar la Casa de Nariño expresaron sus críticas y apoyo hacia la medida, al destacar que las decisiones del presidente no deben basarse en decisiones populistas y menos pasar por encima de las advertencias sobre la economía del país

Los fuertes choques de los

Infecciones respiratorias concentran el 60% de las consultas pediátricas en vacaciones: claves para prevenirlas

Los expertos hicieron recomendaciones a los padres y cuidadores en la temporada de cambios de rutinas

Infecciones respiratorias concentran el 60%

Salario mínimo 2026: exministro de Hacienda de Duque propuso demandar ante el Consejo de Estado el decreto; este es el antecedente

José Manuel Restrepo, que fungió como titular de la cartera entre mayo de 2021 y agosto de 2022, compartió cómo en 2016 el alto tribunal tumbó el decreto con el que el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos fijó este concepto, al no poder argumentar de manera técnica el porqué del incremento

Salario mínimo 2026: exministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Qué color usar para recibir

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Deportes

La Dimayor impuso duras sanciones

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata