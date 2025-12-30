Así puede borrar un comparendo pagado que aún aparece en línea en el Simit

Ciudadanos pueden reportar anomalías en el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad presentando los soportes de pago y del curso pedagógico - crédito Secretaría de Movilidad

En Bogotá, los ciudadanos que reciben un comparendo por una infracción de tránsito pueden acceder a descuentos significativos en el valor de la sanción si cumplen con los requisitos y plazos legales, como la realización del curso pedagógico.

Sin embargo, una de las consultas más frecuentes es qué hacer si, después de haber pagado el comparendo y realizado el curso, la notificación de la infracción sigue apareciendo en la página web de movilidad o en el sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en estos casos es fundamental conservar el soporte de pago y/o del curso pedagógico. El procedimiento para reportar la anomalía es sencillo y puede hacerse en línea, sin necesidad de intermediarios:

Ingrese a la página web www.movilidadbogota.gov.co. Haga clic en la sección Atención y servicio a la ciudadanía. Seleccione la opción Peticiones, quejas o reclamos. Ingrese al formulario de radicación o a la sección Bogotá te escucha y diligencie los datos requeridos. Adjunte el soporte del pago y/o del curso pedagógico.

Una guía paso a paso enseña cómo radicar la solicitud y protegerte de problemas con trámites posteriores por la falta de actualización del sistema - crédito Simit

La entidad tiene un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud, que será enviada al correo electrónico o dirección registrada por el ciudadano. Este trámite es gratuito y no requiere la gestión de terceros. Es importante seguir este proceso para garantizar que la base de datos se actualice y evitar futuros inconvenientes, como la imposibilidad de realizar otros trámites vehiculares.

Descuentos y cursos pedagógicos

Las personas que reciban un comparendo pueden acceder a descuentos del 50% o 25% en el valor de la sanción, siempre que realicen el curso pedagógico en los plazos establecidos:

Para comparendos notificados en vía: 50% de descuento si realiza el curso y el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición. 25% de descuento si lo realiza entre los días 6 y 20 hábiles posteriores.

Para comparendos electrónicos: 50% de descuento si cumple el requisito dentro de los 11 días hábiles posteriores a la notificación. 25% de descuento si lo hace entre los días 12 y 26 hábiles.



Para comparendos notificados en vía, el descuento del 50% aplica si el pago y el curso se realizan dentro de los primeros cinco días hábiles - crédito Secretaría de Movilidad

Los cursos pueden realizarse en cinco puntos autorizados: Edificio Restrepo, Fontibón Centro, C.C. Tintal Plaza, C.C. San Rafael y el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13. Se recomienda llegar con anticipación y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Impugnación de comparendos

Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, puede impugnar el comparendo en una audiencia pública virtual. El plazo para solicitar la impugnación es de cinco días hábiles para comparendos en vía y once días hábiles para comparendos electrónicos.

Las citas se gestionan gratuitamente en los canales oficiales, como la página web www.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic.

Acuerdos de pago

Quienes tengan deudas superiores a $1.207.762 pueden solicitar facilidades de pago en línea. El trámite requiere diligenciar un formulario en la página de la Secretaría de Movilidad, adjuntar documentos como la fotocopia de la cédula, certificaciones bancarias y laborales, y una declaración juramentada sobre bienes.

El tiempo de respuesta es de tres días hábiles, y se exige una cuota inicial del 40% del valor total, a pagar en los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

Todos los trámites de comparendos y descuentos en Bogotá son gratuitos, digitales y no requieren intermediarios para su gestión - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones

La Secretaría de Movilidad recuerda a la ciudadanía que todos estos trámites son digitales, gratuitos y sin intermediarios. Si después de cumplir con el pago y el curso el comparendo sigue apareciendo en el sistema, es esencial radicar la solicitud con los soportes para evitar bloqueos en trámites futuros.

Finalmente, y ante cualquier inconveniente adicional, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2, para recibir orientación.