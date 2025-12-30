Antonio Sanguino contestó a críticas de Claudia López al salario mínimo: “Cualquier Congresista te puede aclarar que su salario no está atado al incremento del salario mínimo”

Una declaración de Antonio Sanguino desmintió la sugerencia de que la nueva cifra del salario mínimo impacte en las remuneraciones de los congresistas, luego de una crítica de la exalcaldesa Claudia López en redes sociales - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes 29 de diciembre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció en cadena nacional la nueva cifra correspondiente al salario mínimo para 2026.

El monto fijado es de $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095. Así, el salario mínimo completo alcanza los $2.000.000. La nueva suma representa un incremento del 23,7% respecto al salario mínimo vigente en 2025, que era de $1.423.500 sin auxilio de transporte y de $1.623.500 al sumarlo.

Poco antes del anuncio del nuevo salario mínimo, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, publicó un mensaje en X donde criticó la medida y sugirió que el aumento podría favorecer a los congresistas. En respuesta, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, aclaró: “Cualquier Congresista te puede aclarar que su salario no está atado al incremento del salario mínimo”.

Claudia López expresó su desacuerdo con el incremento al salario mínimo al señalar que la medida resultaría en una transferencia de recursos hacia altos funcionarios y la burocracia estatal, según sus palabras.

Sostuvo que el ajuste no beneficiaría a la mayoría de la población, compuesta por trabajadores informales, quienes no verían mejoras en su ingreso y, en cambio, enfrentarían un aumento en el costo de vida.

Según López, esta decisión favorece principalmente a quienes ocupan empleos formales y a la clase política.

“Si Petro sube el ‘mínimo’ 23% hará la mayor transferencia de riqueza de los bolsillos de los colombianos a los de congresistas, ministros, magistrados y toda la burocracia estatal de la historia! El 56% de los colombianos, los informales, no tendrán ningún incremento, ni más salario, sino mayor inflación y costo de vida, pero trabajarán para que toda la clase política se enriquezca, para que el 44% más privilegiado que ellos, con empleo formal, gane mejor, mientras que los informales, que son las mayorías, se joden trabajando más y ganando menos para que los de arriba vivan sabroso”, comentó la excongresista en su mensaje de X.

Y concluyó su mensaje diciendo lo siguiente: “Así señoras y señores es como el gobierno “del cambio” profundizará la desigualdad del país más desigual del mundo!Y no, no es una inocentada. Lo anunciarán esta noche en vivo y en directo, con bombos y platillos".

El ministro Sanguino respondió a la crítica de la exalcaldesa de Bogotá señalando que su argumento no corresponde a la realidad. Explicó que el salario de los congresistas no depende del aumento del salario mínimo, sino que este ajuste se determina a través de un decreto presidencial basado en la inflación y en el incremento salarial de otros empleados estatales.

“Estimada @ClaudiaLopez: No es bueno acudir a falacias en el debate público. Cualquier Congresista te puede aclarar que su salario no está atado al incremento del salario mínimo. Dicho incremento resulta de un decreto presidencial, previo concepto de función pública y está atado a la inflación y al incremento de salarios de los demás trabajadores del Estado”, comentó el funcionario público en su mensaje.

Sanguino añadió que el aumento salarial de los empleados estatales, incluidos ministros y altos funcionarios, se definió previamente durante el Acuerdo Nacional Estatal alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales representantes de los servidores públicos.

Explicó que dicho acuerdo estipula un incremento del 7% para 2025 y un ajuste equivalente al Índice de Precios al Consumidor más 1,9% para 2026. Subrayó que quienes aspiran a liderar el país deben conocer estos detalles básicos.

“Y el de los trabajadores del Estado, incluyendo ministros y altos funcionarios, fue pactado en el Acuerdo Nacional Estatal celebrado entre el Gobierno Nal y las centrales y organizaciones sindicales que representaban a los servidores públicos, en el primer semestre de esta año. Dicho acuerdo establece 7% para el 2025 y IPC + 1,9% para el 2026. Quien pretenda dirigir el país, debería tener esta información elemental”, escribió en su publicación el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.