La curiosa reacción de Margarita Rosa de Francisco a foto de Gustavo Petro en Navidad: “¿Por qué me parece sexy esta foto?”

La opinión de la actriz sobre la imagen del presidente durante un evento navideño motivó numerosas respuestas de usuarios en redes sociales, quienes compartieron distintas perspectivas sobre la vestimenta exhibida y el comentario compartido en la publicación - crédito Juan Cano/Presidencia -@margaritarosa.defrancisco/Instagram

Durante un almuerzo navideño en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, Gustavo Petro se presentó con una chaqueta negra decorada con flores, confeccionada artesanalmente por personas sin hogar.

El encuentro, desarrollado el 24 de diciembre, reunió a varios centenares de individuos en situación de vulnerabilidad, entre ellos integrantes de pueblos indígenas y de la comunidad Lgbti+. El propio presidente compartió en su perfil de X detalles sobre la prenda que vistió durante la jornada.

La actriz vallecaucana Margarita Rosa de Francisco respondió en su cuenta de X a una fotografía publicada por el primer mandatario colombiano en la que se ve con su vestimenta antes mencionada. La reacción de la artista generó comentarios en redes al destacar la prenda elegida por el mandatario para el encuentro navideño en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario escribió en la red social: “Mi pinta en el almuerzo con los habitantes de calle. La chaqueta la hicieron los habitantes de calle y es mi regalo de Navidad. Los últimos serán los primeros”.

Gustavo Petro mostró su "pinta" para compartir con habitantes de calle en el almuerzo por Navidad - crédito @petrogustavo/X

Margarita Rosa de Francisco expresó su opinión sobre la imagen de Gustavo Petro con la chaqueta bordada, publicada el 24 de diciembre, dejando ver su sorpresa ante el impacto de la fotografía.

En su cuenta de X, la actriz escribió: “¿Por qué me parece sexy esta foto?” La frase llamó la atención de sus seguidores y se sumó a las reacciones generadas por la elección de vestuario del presidente durante el evento navideño.

Margarita Rosa de Francisco elogió una foto que subió el presidente Petro recientemente - crédito @Margaritarosadf

El comentario de la actriz no tardó en generar múltiples respuestas en la red social.

Usuarios de X reaccionaron rápidamente a su mensaje, compartiendo opiniones divididas sobre la fotografía y la apreciación de la actriz hacia la imagen del presidente Petro.

La publicación abrió un nuevo espacio de debate entre seguidores y detractores del mandatario.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, respondió al comentario de Margarita Rosa de Francisco sobre la foto de Gustavo Petro. En su mensaje, Miranda hizo referencia a la percepción de la belleza y advirtió sobre los riesgos del fanatismo.

“La belleza es subjetiva, pero cuando se vuelve fanatismo, también se queda ciega”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Katherine Miranda contestó al mensaje de la actriz Margarita Rosa de Francisco - crédito @KatheMirandaP

La periodista Darcy Quinn también respondió a la publicación de Margarita Rosa de Francisco, donde comentó: “Porque necesitas gafas urgentemente ….jajajajajaja”.

Darcy Quinn también respondió a la actriz vallecaucana - crédito @darcyquinnr

No es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco elogia públicamente a un integrante del actual Gobierno de Colombia. En marzo, tras la reciente designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, la actriz también expresó admiración hacia su figura.

El comentario surgió luego de que una usuaria de X difundiera una fotografía del ministro durante una intervención en el consejo de ministros, el segundo transmitido en televisión. Ante la pregunta de la internauta sobre la apariencia del funcionario, Margarita Rosa de Francisco respondió con la frase: “está sexy el ministro de defensa”.

Con respecto al encuentro en que Gustavo Petro llevó la vestimenta que causó revuelo en las redes, los asistentes compartieron una comida compuesta por preparaciones tradicionales de las festividades, entre ellas lechona y pavo. El evento incluyó espectáculos musicales y artísticos, lo que propició un ambiente festivo y de camaradería entre quienes participaron en la jornada.

Durante la jornada, Sofía y Antonella, hijas del presidente, estuvieron presentes y se involucraron en distintas tareas junto a los asistentes y miembros del gabinete. La coordinación del encuentro estuvo a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por Juan Carlos Florián. También formaron parte de la organización Angie Rodríguez, directora del Dapre, y Daniel Rojas Medellín, responsable del Ministerio de Educación.

La elección del atuendo por parte del presidente resaltó la cercanía con los participantes del almuerzo y la importancia de reconocer los esfuerzos y talentos de las personas que viven en la calle.