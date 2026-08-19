‘Elefante Blanco’ citó al ministro de Vivienda a debate de control político en el Senado tras polémica visita a la playa de Santa Marta

El senador risaraldense anunció una citación a debate de control político al Ministro de Vivienda para que responda por la gestión y el apoyo a los damnificados del reciente terremoto - crédito Canal Congreso

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Continúan conociéndose repercusiones que causó la presencia del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a una exclusiva playa de Santa Marta, en medio de la crisis que afronta el país por cuenta del terremoto que, de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya deja un total de 314 muertos y 4.437 fallecidos, mientras que 232 personas siguen siendo buscadas.

El senador Luis Carlos Rúa, más conocido por ser el hombre detrás del personaje de ‘Elefante Blanco’, radicó en el Senado una proposición para citar a debate de control político al titular de la cartera. El motivo: buscará que responda por su actuación durante la emergencia por el terremoto del 10 de agosto, pero en especial por su polémico viaje a la Bahía de América, en donde estuvo el sábado 15 y domingo 16 de agosto.

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El senador Luis Carlos Rúa, más conocido como 'Elefante Blanco', ya tendría listo el cuestionario para que sea respondido por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán - crédito suministradas a Infobae Colombia

La citación busca que el miembro del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella explique si se apartó de sus funciones o si dejó delegadas formalmente sus responsabilidades mientras el país atendía la emergencia derivada del fuerte sismo. Y también pidió precisiones sobre la ejecución de subsidios de vivienda de emergencia y sobre las instrucciones impartidas por Beltrán entre el 10 y el 18 de agosto.

Rúa enfatizó su crítica en el impacto social de la emergencia y reclamó explicaciones públicas del jefe de la cartera.

“Mientras miles de familias dormían en albergues esperando una respuesta efectiva del Estado sobre el futuro de sus viviendas destruidas, el ministro responsable de resolver justamente eso estaba de paseo. El ministro debe explicarle al país si delegó sus funciones o simplemente se ausentó”, remarcó Rúa.

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El senador Luis Carlos Rúa radicó citación a debate de control político a Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, por cuenta de sus actuaciones en medio de la emergencia - crédito suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, el senador también pidió que Beltrán responda por escrito y ante el Congreso. “El ministro tendrá todo el derecho a explicar en el debate en qué contexto dejó sus funciones urgentes en el Ministerio de Vivienda mientras se fue a pasear, pero el país merece esas respuestas por escrito y frente al Congreso, acompañadas de soluciones”, agregó el congresista risaraldense, que vive su primer periodo legislativo.

¿Qué respuestas le pide el senador Rúa al ministro Beltrán?

La proposición, radicada ante el secretario General del Senado, Diego González, incluye 15 preguntas dirigidas a Beltrán sobre su conducta durante la emergencia y sobre el funcionamiento del ministerio en esos días. Entre ellas figuran si el jefe de Vivienda contaba con autorización de comisión de servicios para desplazarse a Santa Marta y si delegó formalmente la ordenación del gasto de la cartera durante su ausencia.

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El cuestionario también pide el estado de ejecución presupuestal de los subsidios de vivienda de emergencia. Además, reclama un detalle día por día de las órdenes o instrucciones impartidas para atender la crisis entre el 10 y el 18 de agosto, con el fin de que el ministro explique “los criterios, decisiones y resultados de su actuación” frente al sismo; en una petición respaldada en la Ley Quinta de 1992.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, está en el ojo de la opinión pública tras ser visto en Santa Marta durante el puente festivo, en medio de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto - crédito Infobae Colombia

La controversia por respaldo de Abelardo de la Espriella a Beltrán y la declaratoria de emergencia

El senador extendió sus críticas al respaldo que el primer mandatario De la Espriella dio al ministro Jaime Andrés Beltrán. En la alocución presidencial del 17 de agosto, el mandatario nombró al exalcalde de Bucaramanga como el encargado del Plan Milagro de Reconstrucción, con la tarea de articular al Gobierno nacional con constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes del país.

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Rúa también cuestionó que, tras el anuncio de emergencia por desastre nacional del 11 de agosto, ahora se hable de una emergencia económica. “Además de saltarse al Congreso, ¿qué elementos adicionales le permite la emergencia económica con relación al desastre natural que ya está planteado?”, expresó el congresista pereirano, que no ocultó sus reparos frente a las facultades extraordinarias que serían dadas.

El senador anunció que vigilará los actos que surjan de esa decisión. “Desde esta curul le voy a hacer control político al decreto y a todos los decretos derivados de lo anterior”, remarcó Rúa, que apuntó al manejo que se le dé a los recursos para atender la tragedia; por lo que pidió que el Gobierno precise qué medidas no puede adoptar con las herramientas legales vigentes antes de solicitar poderes extraordinarios.

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