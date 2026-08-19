Gustavo Petro sí aparecerá en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella, que ya tiene fecha y hora para su emisión

A través de sus redes sociales, el expresidente compartió fragmentos de la grabación del video con el que el partido de oposición responderá a la primera alocución del presidente en ejercicio - crédito @petrogustavo/X

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Con un mensaje en sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro confirmó al país que liderará la réplica oficial del Pacto Histórico frente a la primera intervención en televisión del mandatario Abelardo de la Espriella, en la que el jefe de Estado habría lanzado algunas pullas a su antecesor en lo referente al manejo fiscal del país y otras situaciones que influyen en el manejo de la emergencia por el terremoto.

El espacio, que se emitirá el miércoles 19 de agosto a las 7:00 p. m., en cumplimiento de la Ley 1909 de 2018 o Estatuto de la Oposición, y que se extenderá por 18 minutos y 48 segundos, surgió tras la solicitud formal hecha por el exmandatario y su partido, el Pacto, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que calificó como “absurdamente ineficaz” la respuesta del Gobierno ante la tragedia, que deja 314 muertos.

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Al lado de Petro aparecerá el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, que lo acompañará en esta intervención equivalente al tiempo que tuvo la alocución presidencial. Como era de esperarse, la confirmación de la dupla de líderes de izquierda generó reacciones inmediatas en el escenario político, así como una controversia jurídica en torno a la legitimidad de la participación del exmandatario en este ejercicio.

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda liderarán la réplica del Pacto Histórico a la primera alocución de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada Infobae Colombia

“Esta noche a las 7: 00 p. m. réplica del desde el gabinete de la Vida, desde todos los canales de televisión”, comentó Petro, que compartió el video de su bancada en los que se le ve preparando su intervención, ya grabada por el equipo de prensa del Pacto y aprobada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), encargada de darle aprobación a la divulgación del contenido en cadena nacional.

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Ejes de la réplica del Pacto Histórico a Abelardo de la Espriella

La intervención de Petro, según se ha conocido, se centraría en varios puntos críticos. En primer lugar, plantearía cuestionamientos sobre la gestión del desastre y pondrá el foco en el Plan Milagro de Reconstrucción lanzado por el gobierno de De la Espriella; y sostendrá que la ayuda destinada a los damnificados no ha resuelto las necesidades fundamentales de la población afectada por el sismo.

Otra línea de crítica que se ha filtrado a los medios abordaría el enfoque financiero adoptado por el Ejecutivo. Petro acusará a su contradictor de priorizar el endeudamiento público y la apertura de líneas de crédito contingentes en lugar de optar por un trámite ágil de la cooperación internacional; pues en su concepto el país pierde tiempo y recursos valiosos al relegar la solidaridad internacional por operaciones de crédito.

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En su alocución del lunes 17 de agosto, el presidente aseguró que la medida permitirá adoptar acciones extraordinarias para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas. - crédito Presidencia

En ese orden de ideas, el exmandatario también haría referencia a la gestión de la ayuda internacional, al señalar que los denominados filtros ideológicos impuestos por la administración De La Espriella impiden el ingreso de brigadas extranjeras, incluso en medio de la crisis humanitaria; a propósito de la supuesta negativa a dejar entrar los rescatistas de países como México, en contraste con la presencia de otros brigadistas.

El debate legal y político por la presencia de Petro en la réplica

La solicitud del Pacto Histórico para que Petro encabece la réplica abrió un debate jurídico. Ernesto Macías, expresidente del Congreso, argumentó que la ley no faculta al exmandatario para ocupar ese espacio, pues según su visión, el Estatuto de la Oposición solo concede el derecho de réplica al jefe de la oposición; es decir, al candidato presidencial derrotado en las elecciones de 2026, en este caso, el senador Iván Cepeda.

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Con este mensaje en X, el expresidente del Congreso Ernesto Macías le respondió al exmandatario Gustavo Petro, que quiere liderar la réplica del Pacto Histórico a Abelardo de la Espriella - crédito @ernestomaciast/X

“El señor Gustavo Petro sabe que el Estatuto de la Oposición reconoce como ‘jefe de la oposición’ al candidato derrotado, es decir, al senador Iván Cepeda y a su bancada. Legalmente, Petro no puede intervenir en la réplica. Es la ley”, afirmó Macías en un mensaje en su perfil de X, con lo que desvirtuó el interés del exmandatario de participar en este acto, en el primer pronunciamiento de la oposición.

Frente a las objeciones de sectores oficialistas y de la oposición tradicional, el Pacto Histórico defendió la decisión de incluir a Petro como vocero principal, pues interpretan que el derecho a réplica recae en la organización política como sujeto colectivo, lo que permite designar a cualquier miembro de la colectividad, siempre que cuente con el aval formal del partido; que sería el caso del expresidente de la República.

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