La delegación israelí en Colombia inició la fase de recuperación tras el terremoto: “Estamos aportando una amplia experiencia en búsqueda y rescate”

La delegación humanitaria Israelí a Colombia continúa asistiendo

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La delegación israelí desplegada en Cali afirmó que la emergencia entró en una nueva etapa: mientras mantiene la búsqueda de personas atrapadas, empezó a volcar parte de su trabajo a la recuperación y a la evaluación de estructuras dañadas, con una operación de ingeniería sobre el Hospital Universitario como uno de sus frentes más delicados. La misión, integrada por 80 personas, sostiene que llegó al país el viernes, cuatro días después del terremoto, y que hoy concentra sus tareas en tres de los cinco puntos afectados de la ciudad.

La oficial israelí, integrante del contingente, detalló cómo combinan rescatistas, ingenieros y analistas para definir prioridades. También anticipó el giro desde el salvataje hacia el relevamiento estructural y la rehabilitación en Cali

Según el parte difundido por Alianza de Hermanos, el equipo ha contribuido hasta ahora a localizar y rescatar a 17 personas desaparecidas. La propia delegación indicó que en los próximos dos días prevé reforzar el componente técnico de la misión, con un desplazamiento gradual desde el rescate inmediato hacia labores de recuperación y rehabilitación.

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La mayor Ilil Comay-Dror cuenta por qué el equipo viajó liviano: “Logramos traer nuestro equipo, pero es muy liviano. Queríamos llegar lo más rápido posible, y muchas de las cosas en realidad ya están aquí”

La mayor Ilil Comay-Dror, una de las integrantes del contingente, describió que el grupo combina rescatistas, ingenieros, analistas de datos y especialistas en comportamiento de la población para decidir dónde concentrar la búsqueda. “Estamos aportando una amplia experiencia, conocimientos, capacidades avanzadas de búsqueda y rescate, y ofreciendo tecnologías y herramientas que ayudarán a las autoridades locales a gestionar la respuesta, tanto en el esfuerzo de salvar vidas como en la siguiente fase de recuperación”, señaló.

Comay-Dror explicó además que el objetivo no se limita a remover escombros. Dijo que el equipo intenta reconstruir dónde estaban las personas antes del colapso, cómo quedó alterada la estructura después del sismo y qué hipótesis surgen de ese cruce entre análisis técnico y datos de campo para orientar a quienes excavan.

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La mayor Ilil Comay-Dror explica el alcance de la misión en Colombia: “Esto es lo que nos han pedido. Donde sea que nos envíen, iremos”

La misión pasó del rescate urgente a la evaluación de edificios y servicios

La delegación definió tres objetivos para su trabajo en Colombia. El primero, participar en las actividades de búsqueda y rescate; el segundo, ayudar a revisar servicios e inmuebles afectados para determinar si pueden seguir en uso; el tercero, apoyar la recuperación de Cali y de otras zonas del país con respaldo de expertos que trabajan tanto sobre el terreno como desde Israel.

La oficial israelí, integrante del equipo desplegado, aclaró que por ahora se mantienen en Cali. Su respuesta refleja la transición a una etapa de recuperación, con más mapeo y revisión de estructuras dañadas

En ese esquema, el Hospital Universitario aparece como un punto central. Allí, además de las tareas de rescate, el grupo desarrolla una operación de ingeniería destinada a restablecer la funcionalidad del ala dañada, en coordinación con equipos locales.

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La oficial israelí dijo que esa tarea se hace “en cooperación con la ciudad de Cali”. Añadió que el contingente trabaja con profesionales colombianos y con equipos internacionales y latinoamericanos en distintos sitios, con modalidades que cambian según las condiciones de cada lugar.

La delegación humanitaria Israelí a Colombia continúa asistiendo

El equipo dice que llegó con equipamiento liviano y se apoya en maquinaria disponible en la zona

Comay-Dror sostuvo que la premura del despliegue condicionó el tipo de recursos trasladados desde Israel. “Logramos traer nuestro equipo, pero es muy liviano. Queríamos llegar lo más rápido posible, y muchas de las cosas en realidad ya están aquí”, indicó al ser consultada sobre el material utilizado en el operativo.

La mayor agregó que en la zona encontró “mucho trabajo profesional” por parte de los bomberos y rescatistas, y remarcó que la tarea combinada se apoya en la experiencia del contingente y en la capacidad de los equipos locales. También señaló que cuentan con maquinaria pesada disponible en el terreno y agradeció a la alcaldía de Cali por facilitar la llegada rápida de la misión.

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La oficial evitó poner una fecha de salida. Señaló que la duración de la permanencia depende de decisiones de niveles superiores y de conversaciones entre el liderazgo de la misión, la alcaldía y otros actores, y resumió ese punto con una fórmula abierta: mientras su presencia sea requerida, estarán disponibles.

La delegación limita por ahora su radio de acción a Cali, pero dice que irá donde sea enviada

Consultada sobre una posible visita a otras zonas afectadas, Comay-Dror respondió que por ahora la misión se mantiene en Cali. “Esto es lo que nos han pedido. Donde sea que nos envíen, iremos”, afirmó.

La delegación israelí en Cali afirmó que la emergencia entró en una nueva etapa con búsqueda de atrapados, recuperación y evaluación de estructuras dañadas

Ese planteo coincide con la etapa de transición descripta por el propio contingente tras la declaración del Gobierno colombiano sobre el paso a la fase de recuperación. En esa instancia, la búsqueda de desaparecidos seguirá, pero se intensificarán las tareas de mapeo y evaluación de estructuras comprometidas.

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La misión israelí en Cali, integrada por 80 personas, dijo que concentra sus tareas en tres de los cinco puntos afectados por el terremoto en la ciudad

La delegación israelí en Cali dijo que su misión combina rescate, ingeniería y apoyo a la recuperación tras el terremoto en Colombia. Afirmó haber participado en el rescate de 17 personas y señaló que la consecuencia inmediata del cambio de fase es un reparto distinto de esfuerzos: menos foco exclusivo en la extracción de víctimas y más trabajo técnico sobre edificios, servicios e infraestructura dañada.

El equipo informó que contribuyó a localizar y rescatar a 17 personas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

En el tramo más personal de sus declaraciones, Comay-Dror dijo que una de las experiencias más intensas fue el trato con las familias de las víctimas. “Estamos hablando mucho con los familiares de las víctimas, y la comunicación con ellos, y también el hecho de que lograron ayudarnos a encontrar y sacar a algunas de las víctimas, fue muy emocionante para nosotros”, sostuvo.

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La delegación israelí señaló que combina rescatistas, ingenieros, analistas de datos y especialistas en comportamiento para orientar la búsqueda en Cali

La oficial añadió que esos familiares, aun en medio de la angustia, participaron activamente en los esfuerzos y aportaron información útil para la búsqueda. Según su relato, sin esa contribución el equipo no habría podido alcanzar el mismo nivel de eficacia.

La mayor Ilil Comay-Dror explica el operativo en Cali: “Estamos aportando una amplia experiencia, conocimientos, capacidades avanzadas de búsqueda y rescate, y ofreciendo tecnologías y herramientas que ayudarán a las autoridades locales a gestionar la respuesta, tanto en el esfuerzo de salvar vidas como en la siguiente fase de recuperación”

También destacó la reacción comunitaria que encontró en la ciudad. Relató que vio a muchas personas acercarse de manera voluntaria para remover materiales con trabajo manual, ofrecer agua y sostener a los rescatistas con gestos de apoyo, y describió ese clima con una palabra: “hermandad”.