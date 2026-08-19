Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”

El máximo accionista del equipo se refirió al nuevo departamento de análisis liderado por Tomás Salazar - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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En entrevista con Infobae Colombia, José Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, reveló los cambios profundos que atraviesa el club en 2026. El dirigente detalló el impacto del relevo generacional y la profesionalización interna, pilares de una política que ya muestra resultados en el arranque del semestre.

El club antioqueño, que suma dos victorias en igual número de partidos, enfrenta el desafío de consolidar una nueva etapa institucional y deportiva. Salazar destacó la llegada de Tomás Salazar al frente del área de análisis y la apuesta por una gestión más rigurosa de los procesos internos. “A Águilas llegó el relevo generacional con Tomás Salazar a bordo y parte de eso es el reflejo de los resultados positivos que se están obteniendo el día de hoy”, afirmó.

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La presencia de Tomás Salazar como responsable del departamento de análisis marca el inicio de una nueva era para Águilas Doradas. El máximo accionista describió esta transición como un paso necesario para refrescar la estructura del club y robustecer su funcionamiento diario.

Destacó que el equipo ha iniciado el semestre con dos triunfos: uno ante el primer campeón colombiano, Santa Fe, y otro frente al Pasto en condición de visitante. Salazar remarcó el carácter “promisorio” de este arranque, aunque advirtió sobre los desafíos que enfrentan en cada jornada. “Esperemos que esto funcione, que las cosas se nos den y que dentro de todas las situaciones y las vicisitudes que Águilas enfrenta todos los días, este no sea la excepción y podamos tener una campaña muy importante”, señaló.

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La llegada de Flavio Robatto: apuesta por una identidad de juego

El entrenador argentino ha ganado los dos partidos de arranque en el segundo semestre de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El proceso de selección del nuevo entrenador fue liderado por el departamento de análisis. Entre los nombres evaluados, el de Flavio Robatto destacó por su perfil y reciente consagración en Bolivia. La contratación implicó un esfuerzo económico relevante, pero Salazar subrayó que el técnico encarna la doctrina futbolística del club: “un fútbol de posición, de posesión, con presión tras pérdida, un fútbol de lo que muchos hablan, pero que Robatto realmente ejecuta”.

El dirigente valoró el equipo de trabajo que acompaña al entrenador, integrado por tres asistentes y un preparador físico. “Ha hecho un esfuerzo importantísimo por darle a este equipo una identidad que la ha conseguido rápidamente”, apuntó. Robatto llega tras ser campeón en Bolivia y con una experiencia previa en Colombia, ahora con mayor madurez profesional y personal.

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Modernización del análisis y política de refuerzos

José Fernando Salazar reveló a Infobae Colombia negociaciones por un importante jugador del fútbol colombiano - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Salazar detalló cómo se ha transformado el área de análisis. En el pasado, la labor era realizada de forma empírica por uno o dos colaboradores que seguían indicaciones directas. Hoy, el departamento está compuesto por cuatro personas y liderado por Tomás Salazar, quienes aplican criterios sistemáticos y usan plataformas digitales para el seguimiento de posibles incorporaciones.

El club ha establecido una matriz que define los puntos clave que un futbolista debe cumplir para integrarse al proyecto. “Se está haciendo un análisis profundo... Tomás está al frente de ese equipo y están haciendo un seguimiento a través de las distintas plataformas para poder hacerle la mejor veduría a cada uno de los jugadores”, explicó.

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Respecto a los refuerzos para el semestre, Salazar mencionó nombres como Jorge Soto y Mosquera Guardia, así como la adquisición de derechos sobre Ontaneda, Junior y Caño Sales. Destacó el ambiente de camaradería interna y la ausencia de jerarquías rígidas: “Aquí en este equipo buscamos la excelencia, entendiendo que no hay ninguno mejor que otro, que todos unidos somos mejores que uno solo”.

Consultado sobre la inversión en refuerzos, Salazar evitó ofrecer una cifra concreta, a diferencia de clubes como Millonarios, que informó una inversión de $16 mil millones. El dirigente aclaró que tras la venta de Rivaldo Correa, el esfuerzo financiero se concentró en la llegada de tres jugadores clave, con la esperanza de que generen valor deportivo y, eventualmente, nuevas oportunidades de negocio.

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“Aspiramos, con la ayuda de Dios, que estos jugadores logren encumbrarse, logren ser potenciales posibilidades de negocio. Pero más allá de eso, lo primero es lo deportivo”, afirmó. Reiteró la importancia de la armonía grupal y el objetivo de clasificar a instancias finales.

En el cierre del periodo de jugadores libres, Salazar anticipó que podría concretarse la llegada de un jugador de renombre. “Estamos trabajándolo, haciendo la debida tarea como se debe hacer... y ojalá podamos concretarlo porque nos hace falta un jugador, según la solicitud del profesor Robatto y del departamento de análisis”, concluyó.

La cantera y la exportación de talento: pilares en Águilas Doradas

José Fernando Salazar destacó el surgimiento de jugadores como Daniel Muñoz y Kevin Castaño desde las inferiores del club - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Águilas Doradas ha construido una reputación como formador de futbolistas. Salazar recordó el paso de jugadores como Kevin Castaño —forjado desde 2009 en la cantera— y Daniel Muñoz, quien llegó con veintiún años y se consolidó hasta llegar a la selección Colombia. Asimismo, citó a Jeison Quiñones, actualmente en el Yokohama de Japón, Álvaro Angulo en México y Jader Obrian, de regreso tras su experiencia en la MLS.

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La venta de Rivaldo Correa al Paranaense y la proyección de jóvenes como Javier Mena refuerzan la apuesta institucional por el desarrollo de talento. “Águilas es el nido de grandes soñadores”, resumió Salazar.

Identidad regional, traslados y polémicas de Águilas Doradas

El máximo accionista aseguró que han sido atacados en medio de un "experimento" que fue útil para el fútbol colombiano - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El máximo accionista defendió la identidad antioqueña del club, pese a las críticas por los traslados a otras ciudades. Explicó que el paso por Pereira respondió a la necesidad de encontrar plazas que garantizaran la viabilidad operativa, mientras que el regreso a Rionegro y la estadía temporal en Sincelejo fueron negociaciones pactadas con las autoridades locales.

Salazar lamentó la tendencia a cuestionar la legitimidad del club por parte de sectores que, a su juicio, rechazan el proyecto o su figura personal. “Ha habido un morbo y una tendencia a hacerle daño a Águilas de parte de mucha gente envidiosa que no quiere el proyecto”, afirmó. Reiteró que la institución depende de patrocinios y de la confianza de empresas locales para sostenerse.

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Participación internacional y ambiciones deportivas de Águilas Doradas

El equipo antioqueño ha participado en dos ocasiones en la Copa Sudamericana y una vez en la Copa Libertadores - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Águilas Doradas disputó recientemente la Copa Libertadores, un hito para una institución con solo dieciocho años de existencia y quince en Primera División. El club enfrentó al Bragantino, respaldado por Red Bull, y quedó eliminado por penales tras empatar los dos partidos.

Salazar valoró la experiencia como “una huella” en la historia del club y ratificó el objetivo de clasificar nuevamente a torneos internacionales, sin perder de vista la meta de conquistar el primer título nacional. “El sueño siempre está ahí vivo”, insistió.

La gestión familiar y la historia reciente del club

El máximo accionista destaca la presencia de su familia en el proyecto deportivo - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La estructura directiva de Águilas Doradas mantiene un perfil familiar. Salazar recordó que la adquisición del club se produjo hace dieciocho años, cuando la ficha tenía un costo bajo. Desde entonces, la familia ha dirigido el crecimiento de la institución, logrando el ascenso en el segundo año y medio y consolidando la permanencia en la máxima categoría.

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El club ha participado seis veces en la Copa Sudamericana y una vez en la Libertadores, quedando en cuatro oportunidades a un paso de la final. Salazar reconoció que ha cedido protagonismo a otros miembros de su familia, aunque sigue atento al desarrollo del proyecto.

Relación con Medellín, estadios y futuro en Rionegro

El cuadro antioqueño está jugando en el estadio de Medellín mientras se realizan las adecuaciones en el estadio de Rionegro - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El club agradeció a la ciudad de Medellín y a su alcalde, Federico Gutiérrez, por abrirle las puertas durante la coyuntura que impide el uso del estadio de Rionegro. Salazar destacó el acompañamiento de los aficionados y la disposición para competir en el estadio cincuentenario mientras se realizan obras de mejoramiento.

Se prevé la instalación de nuevas tribunas provisionales para aumentar la capacidad a dieciocho mil personas. El dirigente informó que el estadio de Rionegro está bajo análisis estructural y que la reapertura dependerá de los resultados de estos estudios. Mientras tanto, el club mantendrá su base operativa en Medellín.