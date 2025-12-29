Avance del TransMiCable San Cristóbal superó el 80% en 2025: inicio de operación será en 2026

La construcción de puentes, parques y transporte moderno impacta a más de un millón de habitantes, brindando beneficios ambientales y nuevas rutas para todos - crédito Carlos Fernando Galán/X

Las obras de infraestructura que se adelantan en Bogotá marcan un punto de transformación para la movilidad en el sur de la ciudad. Tras la celebración de la Navidad, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizaron una inspección a los avances de proyectos estratégicos en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y, especialmente, San Cristóbal.

El recorrido permitió constatar el progreso de iniciativas claves que buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de miles de habitantes en esta zona de la ciudad. Uno de los focos más relevantes es el avance del TransMiCable San Cristóbal, obra de movilidad sostenible que cambiará la forma de desplazarse para más de 400.000 personas en su área de influencia.

A corte del 22 de diciembre de 2025, presenta un avance contractual del 81.49%, cuando en enero de 2024 el avance era apenas del 5,52%. “Este proyecto, el año pasado, cuando llegamos, estaba en el cero por ciento de avance de obra y en el 5% de contrato. Ya tendimos los casi 6 km de longitud de cable y esta semana recibimos las 20 cabinas restantes para completar el total de cabinas del sistema (144). Las 4 cabinas de reserva se encuentran en zona franca y serán recibidas en enero de 2026”, detalló Orlando Molano.

La construcción del TransMiCable incluye 144 cabinas y tres estaciones con ejecución superior al 73% a diciembre de 2025 - crédito IDU

Durante 2025, se culminó el izaje de las 21 torres y el tendido y empalme de los cerca de 6 kilómetros de cable. Las tres estaciones del sistema, que no habían iniciado su fase constructiva en enero de 2024, ahora superan el 73% de ejecución.

El trayecto completo del TransMiCable San Cristóbal tendrá una duración aproximada de 10 minutos, conectando el portal 20 de Julio con las estaciones La Victoria y Altamira. El sistema contará con 144 cabinas, tras una inversión adicional de 17.000 millones de pesos para completar la flota recomendada por los estudios de demanda.

El proyecto incorpora innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética, ya que las cabinas se recargarán directamente en las estaciones, eliminando la necesidad de almacenamiento de energía como en el sistema de Ciudad Bolívar.

Más de 400.000 personas serán beneficiadas por el sistema de transporte sostenible TransMiCable en San Cristóbal Sur - crédito IDU

Además, las pinzas que sujetan las cabinas al cable están diseñadas para una mayor durabilidad, lo que optimiza el mantenimiento y reduce costos a largo plazo. En cuanto al impacto urbano, se crearán 17.800 metros cuadrados de espacio público nuevo, un puente peatonal de 61 metros que conectará con el portal 20 de Julio, más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes y la siembra de 77 árboles.

El proyecto también implementará Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (Suds) para gestionar el agua lluvia y mejorar la calidad ambiental. El valor total del TransMiCable San Cristóbal supera los 364.000 millones de pesos, y la entrega está prevista para agosto de 2026, con operación proyectada para diciembre del mismo año.

En paralelo, el puente de Venecia, hito del grupo 1 de la troncal avenida 68, registra un avance del 73,14% a mediados de diciembre de 2025, habiendo iniciado el año con solo un 12,94%. La estructura, de casi 1.000 metros de longitud, ya completó la cimentación e izaje de 15 vigas y avanza en la conformación del tablero y la construcción del aproche noroccidental.

El puente de Venecia sobre la avenida 68 reporta una ejecución del 73,14% y será clave para la conectividad de la ciudad - crédito IDU

El grupo 1 de la avenida 68, en su conjunto, alcanzó un 67,86% de avance, luego de haber sido recibido por la actual administración con un 39,91% a inicios de 2024. El objetivo es habilitar el puente el próximo año y finalizar la zona de primer nivel en 2027.

En la NQS por Bosa, otro punto clave para la movilidad en el sur de Bogotá y el acceso a la Autopista Sur, se construyen dos puentes vehiculares (de 288 y 259 metros de longitud), la prolongación de la avenida Las Torres, y un puente peatonal de 194 metros para peatones y biciusuarios.

Este proyecto beneficiará a más de 1,6 millones de personas en Bosa y Ciudad Bolívar. El director del IDU, Orlando Molano, explicó que, tras superar dificultades en la adquisición de predios, se espera tener las vigas montadas en febrero y empezar a fundir placas en el transcurso del año, con la meta de entregar la obra en el primer semestre de 2027.

Las obras de infraestructura en NQS por Bosa incluyen nuevos puentes y beneficiarán a más de 1,6 millones de personas en el sur de Bogotá - crédito IDU