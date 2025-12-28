Colombia

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Una vocera de la comunidad ha pedido apoyo a las autoridades nacionales, resaltando el impacto de los desplazamientos forzados y la inseguridad sobre las familias de la zona

El flujo de desplazados hacia
El flujo de desplazados hacia Cúcuta y Tibú se incrementó después de Navidad, con cientos de personas huyendo de la violencia armada - crédito Captura de Pantalla X/Presidencia de Colombia

La crisis de violencia armada en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste de Colombia), ha alcanzado niveles alarmantes.

Entre enero y diciembre de 2025, más de 90.000 personas fueron desplazadas o viviendo en medio del fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las Farc, según reportes de la Gobernación de Norte de Santander.

No obstante, en los días posteriores a la Navidad (25 de diciembre), el flujo de desplazados se incrementó: 250 personas arribaron a Cúcuta y 256 a Tibú tras huir de los enfrentamientos, lo que ha convertido a la región en un escenario de violencia de gran magnitud, pese a la incursión de las Fuerzas Militares en esta región del país.

Los departamentos del Pacífico han
Los departamentos del Pacífico han sido los más afectados por el desplazamiento forzado. Cortesía: Defensoría del Pueblo.

Ante esta situación, Carmen Elena García, presidenta de la Asociación de Madres Catatumbo, relató el drama cotidiano que enfrentan las comunidades, advirtiendo que la situación actual podría desencadenar un desplazamiento de dimensiones equivalentes o incluso superiores al ocurrido a comienzos del año.

En declaraciones dadas a Noticias Caracol, la vocera expresó el dolor personal y colectivo que atraviesan las mujeres de la zona, al recordar que su hijo fue asesinado por los grupos armados en 2024.

“Desde el 16 de enero de 2025, que empezó toda esta situación, aquí en el territorio no se han parado los enfrentamientos, los desplazamientos han seguido dándose en el territorio (...) el 5 de agosto de 2024 me mataron a mi hijo y sé cuál es el dolor que sienten las madres. Por eso no quiero que una madre pase por lo que yo pasé”, mencionó la mujer al noticiero nacional.

Carmen Elena García, presidenta de
Carmen Elena García, presidenta de la Asociación de Madres Catatumbo, denuncia asesinatos y desapariciones de menores en la región - crédito Madres del Catatumbo/Instagram

Carmen García describió que, desde inicios de diciembre, los desplazados comenzaron a dirigirse hacia El Tarra y a refugiarse en resguardos indígenas, mientras los confinamientos afectaban veredas como Pacelli.

De acuerdo con su testimonio, el enfrentamiento armado escaló el 25 de diciembre, intensificando la llegada masiva de personas desplazadas a las principales ciudades de la región. Indicó además que la violencia no solo se expresa en combates, sino en otros crímenes: “Vienen asesinando a nuestros hijos, el secuestro de nuestros hijos, la privación de la libertad”, además de denunciar la “desaparición de niñas de 13 años” en el territorio.

La dirigente social enfatizó que, para las madres del Catatumbo, la carga resulta aún más pesada. Según García, muchas mujeres son cabeza de hogar y deben enfrentarse no solo a la responsabilidad económica y afectiva de sus familias, sino observar cómo sus hijos son asesinados o secuestrados.

“Los que estamos perdiendo la vida, las que estamos poniendo los muertos somos las madres (...) Es que parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo“, explicó García al medio citado.

Las madres del Catatumbo lideran
Las madres del Catatumbo lideran el reclamo por diálogo y exigen un canal de comunicación efectivo con el presidente Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En medio de este escenario, García lanzó un mensaje urgente al presidente Gustavo Petro, pidiéndole que intervenga y busque una solución al conflicto que ha dejado a innumerables familias sumidas en el miedo y el luto.

“Le hemos dicho que se sentara con nosotras. Quiero decirle que como hijo y como padre se ponga la mano en el corazón y busquemos la manera, porque no es de él solo, de Colombia, de todos los que me escuchan”, indicó.

García también cuestionó el persistente sufrimiento al que están sometidas las familias del Catatumbo y expresó la incomprensión de la población civil ante la prolongación de la violencia: “Yo no sé qué pelean porque aquí ya la coca no da, aquí no hay plata, no entendemos por qué se están matando entre hermanos, entre tíos, por qué tanto sufrimiento hacía nosotras”, precisó.

Carmen Elena García, líder de
Carmen Elena García, líder de la Asociación de Madres Catatumbo, alerta sobre el aumento del miedo y la incertidumbre entre las comunidades afectadas por la guerra - crédito Madres del Catatumbo/Instagram

Por último, recordó que, durante las fiestas decembrinas, debió permanecer en el hospital al verse superada física y emocionalmente por el dolor colectivo y la ansiedad de quienes esperan noticias de los hijos que permanecen en cautiverio, recordando que el clamor por su liberación permanece vigente en redes sociales y espacios comunitarios.

Yo el 24 (de diciembre) la pasé en el hospital porque el cuerpo ya no me da de ver cómo sufren las mamitas, pero tenemos a los hijos de las madres allí en cautiverio que todavía seguimos, si ven nuestras páginas, pidiendo por la liberación de ellos”, puntualizó.

