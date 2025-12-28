Colombia

Laura Barjum sorprende con una broma de inocentes: “Sé que las críticas lloverán”

La exvirreina universal de Colombia decidió compartir con sus seguidores un “nuevo reto”

Guardar
La exreina bromeó en el Día de Inocentes con un anhelo que muchos de sus seguidores ansían - crédito @laurabarjum/IG

La posibilidad de que Laura Barjum regresara a los concursos de belleza era mínima, o por lo menos esto había dicho antes de confirmar su participación en uno de los escenarios internacionales más representativos del mundo de la belleza.

Esta comunicación ha despertado expectativas en Colombia y reavivó el debate sobre los nuevos formatos de los concursos internacionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Laura Barjum estuvo presente en
Laura Barjum estuvo presente en la premier de 'Avatar: fuego y cenizas' - crédito @laurabarjum/IG

El anuncio se produjo el 28 de diciembre, fecha tradicionalmente asociada a bromas, lo que alimentó la incertidumbre, pero el video compartido por la propia cartagenera presenta evidencias claras: la preparación de pasarela, vestuario, maquillaje y cepillado anticipa un regreso planificado.

“Hace ocho años, en aquel 2017, quedó entre nosotros algo pendiente. Porque hay sueños que no se pagan nunca, solo aprenden a esperar”, declaró Laura Barjum en el mensaje divulgado.

Esta decisión, según ella misma, responde a una convicción acumulada con el paso de los años: “A esperar el momento donde te sientes preparada para dar la batalla una vez más. El anhelo de representar a mi país nunca se apagó y cada aprendizaje durante todo este tiempo fue alimentando la llama que en esto, 2026, se enciende más fuerte que nunca”.

Su pasarela en traje de
Su pasarela en traje de baño fue una de las más comentadas durante la edición en la que participó - crédito Colprensa

El contexto de este posible regreso se relaciona con la reciente apertura de las reglas dentro del certamen Miss Grand International All Stars que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2026, el cual permitirá la participación de mujeres de entre 20 y 40 años, de cualquier país, sin restricciones sobre su estado civil, experiencia previa y sin estar necesariamente respaldadas por una organización nacional, tal como indicó el comunicado de Nawat Itsaragrisil.

La propuesta de Barjum constituye una respuesta personal al desenlace de 2017, cuando obtuvo el título de virreina universal por detrás de Demi-Leigh Nel-Peters, un episodio que marcó tanto su carrera como su relación con el público colombiano.

“Aquí voy, de la mano del mismo equipo. Equipo que una vez nos puso soñar y hoy son mis grandes amigos y las personas en las que más confío para asumir este reto”, manifestó Laura Barjum reafirmando su confianza en quienes la acompañaron en aquella experiencia y cuya colaboración se prolonga ahora en esta nueva etapa.

Laura González, Miss Colombia 2017,
Laura González, Miss Colombia 2017, llevó un atuendo de palenquera como parte de su traje típico - crédito Max Louis Miller/AFP

La actriz destacó la motivación que la impulsa a afrontar nuevamente el reto, dejando claro que no obedece a una añoranza sino a una certeza renovada: “Este reto no nace de la nostalgia, sino desde la convicción de que tengo todavía mucho que entregar”.

Sobre las reacciones que puede suscitar su candidatura, Barjum anticipó que esté preparada ante la posibilidad de recibir distintas interpretaciones: “Sé que las críticas lloverán, pero ¿qué más da? Si algo me ha dado todo este tiempo es la fortaleza para seguir caminando firme, escuchando solo a las personas correctas”.

La publicación concluyó con unas palabras que mantienen la ambigüedad propia de la fecha de su anuncio: “Y para ti que llegaste hasta aquí, espero puedas perdonarme. Feliz día de los inocentes”.

Su preparador también hizo parte de la broma

La cartagenera logró tocar la
La cartagenera logró tocar la cima del certamen de belleza universal - crédito REUTERS/Steve Marcus

Ame hacer esto igual al verte ser miss dije: Necesito encontrar una mujer con esta belleza que traspasa lo visible, lo que una vez vi y nadie entendía el porqué insistí tanto”, confesó Luis Aguinzones a través de un mensaje que recopila el proceso emocional y profesional vivido junto a Barjum.

El preparador reconoció que su insistencia inicial obedecía a una visión a la que otros no accedían, admitiendo: “Sé que faltó un paso para la corona, pero los siguientes son reflejo de tu éxito y eso me hace orgulloso”.

La complicidad en la preparación no solo quedó limitada a los concursos, como describió Aguinzones al evocar momentos compartidos: “Te adoro… y cómo disfrutamos hacer este vídeo, recordar lindos momentos, reírnos, volver a dirigirte (estresarte) y contar de nuevo tantas anécdotas con lo que podríamos hacer una serie exitosa jajaja…”.

Temas Relacionados

Laura BarjumDía de los InocentesMiss Grand International All StarsNawat ItsaragrisilConcursos de bellezaVirreina universalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ataque armado en una discoteca en Malambo, Atlántico, deja una víctima fatal

Las autoridades han señalado que el crimen ocurrido en un establecimiento nocturno podría estar relacionado con disputas por el control de estupefacientes

Ataque armado en una discoteca

Vence el plazo para que los partidos y movimientos soliciten anticipos para las consultas interpartidistas de 2026

Según la resolución del CNE, las agrupaciones políticas deberán cumplir con los requisitos legales y presentar las garantías necesarias para acceder a recursos destinados a la campaña presidencial

Vence el plazo para que

Juan Manuel Galán contestó a las palabras de su hermano sobre su candidatura: “Colombia necesita debates de ideas, no debates familiares”

Las declaraciones realizadas por el mandatario distrital generaron una respuesta pública de Juan Manuel Galán, quien reiteró su compromiso con la independencia política y resaltó la necesidad de enfocar los debates en propuestas para el país

Juan Manuel Galán contestó a

Alcaldía de Timbiquí se solidarizó con víctimas fallecidas de la embarcación que naufragó cuando intentaba llegar a puerto

Las autoridades señalaron que el incidente ocurrió tras el choque de la embarcación con un tronco, situación que elevó el número de fallecidos y ausentes, mientras se mantienen activas las labores de búsqueda

Alcaldía de Timbiquí se solidarizó

Luis Díaz fue elegido el fichaje del año por los hinchas del Bayern Múnich

El volante colombiano ha marcado 13 goles en 22 partidos y ha dado 7 asistencias, firmando su mejor arranque de temporada desde que es profesional tras jugar con Junior FC, Porto FC y Liverpool

Luis Díaz fue elegido el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la

Murió Brigitte Bardot: recuerdan la noche en que la actriz francesa cantó un bambuco colombiano

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

Luis Díaz fue elegido el

Luis Díaz fue elegido el fichaje del año por los hinchas del Bayern Múnich

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Luis Muriel confirma negociaciones para llegar a Junior: “La pelotita está del otro lado”

Una supuesta deuda de Atlético Nacional con Marino Hinestroza entorpece la negociación con Boca Juniors: esto dijo el verdolaga

Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025