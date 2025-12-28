Laura Barjum sorprende con una broma de inocentes: “Sé que las críticas lloverán”

La exreina bromeó en el Día de Inocentes con un anhelo que muchos de sus seguidores ansían - crédito @laurabarjum/IG

La posibilidad de que Laura Barjum regresara a los concursos de belleza era mínima, o por lo menos esto había dicho antes de confirmar su participación en uno de los escenarios internacionales más representativos del mundo de la belleza.

Esta comunicación ha despertado expectativas en Colombia y reavivó el debate sobre los nuevos formatos de los concursos internacionales.

Laura Barjum estuvo presente en la premier de 'Avatar: fuego y cenizas' - crédito @laurabarjum/IG

El anuncio se produjo el 28 de diciembre, fecha tradicionalmente asociada a bromas, lo que alimentó la incertidumbre, pero el video compartido por la propia cartagenera presenta evidencias claras: la preparación de pasarela, vestuario, maquillaje y cepillado anticipa un regreso planificado.

“Hace ocho años, en aquel 2017, quedó entre nosotros algo pendiente. Porque hay sueños que no se pagan nunca, solo aprenden a esperar”, declaró Laura Barjum en el mensaje divulgado.

Esta decisión, según ella misma, responde a una convicción acumulada con el paso de los años: “A esperar el momento donde te sientes preparada para dar la batalla una vez más. El anhelo de representar a mi país nunca se apagó y cada aprendizaje durante todo este tiempo fue alimentando la llama que en esto, 2026, se enciende más fuerte que nunca”.

Su pasarela en traje de baño fue una de las más comentadas durante la edición en la que participó - crédito Colprensa

El contexto de este posible regreso se relaciona con la reciente apertura de las reglas dentro del certamen Miss Grand International All Stars que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2026, el cual permitirá la participación de mujeres de entre 20 y 40 años, de cualquier país, sin restricciones sobre su estado civil, experiencia previa y sin estar necesariamente respaldadas por una organización nacional, tal como indicó el comunicado de Nawat Itsaragrisil.

La propuesta de Barjum constituye una respuesta personal al desenlace de 2017, cuando obtuvo el título de virreina universal por detrás de Demi-Leigh Nel-Peters, un episodio que marcó tanto su carrera como su relación con el público colombiano.

“Aquí voy, de la mano del mismo equipo. Equipo que una vez nos puso soñar y hoy son mis grandes amigos y las personas en las que más confío para asumir este reto”, manifestó Laura Barjum reafirmando su confianza en quienes la acompañaron en aquella experiencia y cuya colaboración se prolonga ahora en esta nueva etapa.

Laura González, Miss Colombia 2017, llevó un atuendo de palenquera como parte de su traje típico - crédito Max Louis Miller/AFP

La actriz destacó la motivación que la impulsa a afrontar nuevamente el reto, dejando claro que no obedece a una añoranza sino a una certeza renovada: “Este reto no nace de la nostalgia, sino desde la convicción de que tengo todavía mucho que entregar”.

Sobre las reacciones que puede suscitar su candidatura, Barjum anticipó que esté preparada ante la posibilidad de recibir distintas interpretaciones: “Sé que las críticas lloverán, pero ¿qué más da? Si algo me ha dado todo este tiempo es la fortaleza para seguir caminando firme, escuchando solo a las personas correctas”.

La publicación concluyó con unas palabras que mantienen la ambigüedad propia de la fecha de su anuncio: “Y para ti que llegaste hasta aquí, espero puedas perdonarme. Feliz día de los inocentes”.

Su preparador también hizo parte de la broma

La cartagenera logró tocar la cima del certamen de belleza universal - crédito REUTERS/Steve Marcus

“Ame hacer esto igual al verte ser miss dije: Necesito encontrar una mujer con esta belleza que traspasa lo visible, lo que una vez vi y nadie entendía el porqué insistí tanto”, confesó Luis Aguinzones a través de un mensaje que recopila el proceso emocional y profesional vivido junto a Barjum.

El preparador reconoció que su insistencia inicial obedecía a una visión a la que otros no accedían, admitiendo: “Sé que faltó un paso para la corona, pero los siguientes son reflejo de tu éxito y eso me hace orgulloso”.

La complicidad en la preparación no solo quedó limitada a los concursos, como describió Aguinzones al evocar momentos compartidos: “Te adoro… y cómo disfrutamos hacer este vídeo, recordar lindos momentos, reírnos, volver a dirigirte (estresarte) y contar de nuevo tantas anécdotas con lo que podríamos hacer una serie exitosa jajaja…”.