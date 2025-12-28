La dura respuesta de Sofía Petro a Francisco Barbosa: “Hay un poquito de trino en tu clasismo”

Un mensaje breve publicado por la hija del presidente en la red social X se dio tras una declaración crítica del exfiscal sobre el acuerdo entre el Gobierno y Colfuturo - crédito @sofiapetroa/Instagram y @FBarbosaDelgado

El anuncio sobre la terminación del acuerdo entre el Gobierno Nacional y Colfuturo previsto para 2026 sigue provocando una amplia variedad de opiniones entre dirigentes políticos y personalidades reconocidas en las plataformas digitales. Frente a este tema, Francisco Barbosa, exfiscal General, expresó su postura a través de su perfil en X.

Las declaraciones de Barbosa atrajeron la atención en X, ya que Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro Urrego, respondió con un breve mensaje en esa misma red social. El intercambio sumó un nuevo capítulo al debate público que se ha generado en torno a la finalización del convenio entre el Gobierno y Colfuturo.

Desde su perfil en X, Francisco Barbosa escribió que el “ataque contra Colfuturo” era algo previsible para él y se refirió a los autores de estas críticas como “resentidos e impreparados”. También mencionó que formó parte de los beneficiarios del programa Colfuturo.

“No me ha sorprendido el ataque contra Colfuturo por parte de varios resentidos e impreparados que sienten que todos debemos ser tan precarios académicamente como ellos. La becas-crédito fueron una alternativa para miles de colombianos que con esfuerzo, buenas notas y sin subsidio queríamos obtener maestría y doctorados. Esos créditos becas se otorgaron por mérito y hoja de vida académica”, aseveró Barbosa por medio de un mensaje en la red social antes mencionada.

Afirmó: “De cuando acá creen que el país es de ellos. Colombia no tiene dueño, ni millones de colombianos, como las hordas petristas creen, somos sus arrendatarios”.

Debido a dichas palabras de Barbosa, Sofía Petro, una de las hijas del primer mandatario colombiano, intervino en la discusión al calificar la postura de Francisco Barbosa como clasista. En una respuesta breve a través de X, señaló: “Hay un poquito de trino en tu clasismo”.

Por otro lado, Francisco Barbosa en su mensaje también se refirió de manera crítica a Gustavo Petro y al ministro de Educación, señalando que, a su juicio, sus posturas se explican por la falta de trayectoria académica.

“Ahora bien, entiendo la crítica de estos zánganos que están representados por Petro carente de diploma de maestría y del precario ministro de Educación que le quedó grande aprobar una tesis de maestría en la Universidad Nacional”, comentó.

Según el exfiscal el Gobierno ha modificado los manuales de contratación en entidades públicas para favorecer a personas que, desde su perspectiva, no cumplen con los requisitos académicos y de experiencia necesarios.

“Por eso este gobierno ha cambiado los manuales de contratación en muchas entidades públicas para darles cargos a personas que no lo merecen porque no tienen los estudios y la experiencia requerida. El ejemplo de un viceministro imputado por falsificar un diploma o un embajador sin requisitos, ni estudios debería ser el debate”, dijo Barbosa en su publicación.

Francisco Barbosa concluyó su intervención proponiendo que en el futuro se priorice la excelencia y el mérito en el sector público, y rechazó la presencia de personas sin formación adecuada en cargos oficiales.

“El próximo presidente debe volver la excelencia y el mérito una política pública. No más iletrados en cargos oficiales”, aseveró.

La polémica se encendió tras la decisión de Colfuturo de finalizar, desde 2026, el respaldo estatal al Programa Crédito Beca (PCB), lo que implica el cierre de casi dos décadas de financiación pública para estudios de posgrado en el extranjero.

Jerónimo Castro, director de la fundación, informó que la convocatoria correspondiente a 2025 será la última que contará con apoyo del Gobierno Nacional. Por su parte, Yesenia Olaya, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, sostuvo que el modelo anterior favorecía principalmente a estudiantes de mayores ingresos y anunció que el Ejecutivo desarrollará una alternativa orientada a la equidad.

Durante el periodo de financiación estatal, cerca de 25.000 colombianos accedieron a maestrías y doctorados fuera del país, gracias a un fondo conjunto que comprometió USD 892 millones.