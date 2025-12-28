Juan Fernando Cristo respondió a Armando Benedetti por financiación a Colfuturo: “Discusiones tan ‘chimbas’”

Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial; Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Carlos Ortega/EFE/@MinInterior/X

La determinación del Gobierno nacional de suspender el financiamiento del Programa Crédito Beca (PCV) de Colfuturo mantiene vigentes las disputas en el ámbito político.

En su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso la financiación que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos en Colfuturo.

Según Benedetti, durante esa administración se entregaron $698.000, que, según el alto funcionario fueron aprobados en un Conpes.

Armando Benedetti expuso la financiación que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos en Colfuturo - crédito @AABenedetti/X

“Ríanse de quienes aprobaron ese Conpes, los ‘dirigentes y candidatos’ de la vida política de este país. Esta operación le quitó plata a Icetex. Miren quiénes están”, señaló Armando Benedetti.

En su publicación, el ministro del Interior expuso los nombres de Germán Vargas Lleras, Juan Fernando Cristo, entre otros.

Al respecto, el exministro de Juan Manuel Santos y del propio Gustavo Petro, Juan Fernando Cristo, le respondió.

Afirmó en su cuenta de X que no deseaba participar en el debate porque lo consideraba “la Patria Boba del siglo XIX”.

“Qué descubrimiento tan grave, apreciado ministro. Le confieso que no había querido opinar sobre el debate de los últimos días a propósito de Colfuturo, Icetex, Ser Pilo Paga, Generación E , porque es lo más parecido a la Patria Boba del siglo XIX”, indicó Cristo.

El precandidato presidencial aseguró que todos los programas durante el gobierno de Juan Santos dieron resultados.

“Todos los programas en su momento mostraron resultados. Basta con preguntar a los jóvenes beneficiarios de cada uno de esos programas, a los becarios de Icetex o a los miles de jóvenes que en este gobierno han podido ingresar a las universidades públicas con matrícula cero”, aseguró Juan Fernando Cristo.

El exministro del Interior aseveró que a los jóvenes "no les importan las discusiones ideológicas, las vanidades o egos de los gobernantes o las rencillas personales entre sus dirigentes".

Asimismo, expresó que las políticas públicas, incluidas las de Gustavo Petro, ha dado beneficios a miles de jóvenes.

“Todas estas políticas públicas, incluidas las del gobierno Petro, han beneficiado a cientos de miles de jóvenes que no hubieran tenido la oportunidad de formarse y construir sus proyectos de vida”, indicó el precandidato presidencial.

Por tal motivo, Juan Fernando Cristo cuestionó a Armando Benedetti, pidiendo que se sigan generando más oportunidades para los jóvenes en Colombia.

“No sería mejor seguir generando más oportunidades para los jóvenes hacia el futuro, sin caer en estas discusiones tan ‘chimbas’”, indicó Cristo.

Juan Fernando Cristo pidió que se sigan generando más oportunidades para los jóvenes en Colombia - crédito @CristoBustos/X

Detalles de lo ocurrido

Colfuturo confirmó que el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca a partir de 2026, decisión que pone fin a más de 20 años de respaldo estatal a esta iniciativa destinada a apoyar estudios de posgrado en el exterior.

La información fue conocida luego de la publicación de una carta firmada por Jerónimo Castro, director de la entidad, divulgada por el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, del partido Centro Democrático, y posteriormente ratificada por la organización.

De acuerdo con la comunicación, la promoción de estudiantes seleccionados en 2025 será la última que contará con recursos del Gobierno nacional, marcando un cambio en el esquema de cooperación que se mantuvo durante dos décadas consecutivas.

Colfuturo confirmó que el Gobierno nacional dejará de financiar el Programa Crédito Beca a partir de 2026 - crédito Colfuturo

El Programa Crédito Beca de Colfuturo se consolidó como uno de los principales mecanismos de financiación para que profesionales colombianos cursaran maestrías y doctorados en universidades del exterior.

En la carta citada, Jerónimo Castro explicó que durante ese periodo de cooperación se seleccionaron cerca de 25.000 colombianos y colombianas, quienes adelantaron estudios de alto nivel académico con el compromiso de regresar al país.

Según el documento, el Estado colombiano y Colfuturo comprometieron USD 892 millones para el funcionamiento del programa, cifra que permitió consolidarlo como el más grande de su tipo en América Latina.