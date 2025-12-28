Deportes

Esto le costaría ver a Messi en el Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Nacional: precios de hoteles, vuelos y boletería

Lo más costoso para vivir el llamado Partido de la Historia serían las boletas, pues los vuelos más baratos no costarían más de 200.000 pesos colombianos y el hospedaje se puede conseguir desde los $30.000

Lionel Messi es el referente
Lionel Messi es el referente de Inter Miami, mientras que David Ospina es el referente de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional y Reuters

Inter Miami enfrentará a Atlético Nacional en su gira de pretemporada por Suramérica, el sábado 31 de enero del 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Esto significa la visita en la capital de Antioquia de Lionel Messi, junto con otros referentes del fútbol sudamericano como Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina en 2022, y Luis Suárez, segundo máximo goleador de la Eliminatoria Sudamericana y de la selección de Uruguay.

A un mes del partido, los vuelos desde Bogotá, capital de Colombia, hacia la ciudad de Medellín oscilan entre los 171.000 pesos colombianos hasta 1.186.000 pesos colombianos. Estos precios son cotizando la ida el mismo 31 de enero, antes de las 3:00 p. m., teniendo en cuenta que el pitazo inicial del partido es a las 5:00 p. m., y la vuelta el 1 de febrero entre las 4:00 a. m. y las 11:00 p. m.

La categoría de los vuelos es en clase económica, únicamente con un objeto personal como maleta. Si el viajero desea equipaje de mano, el incremento en los tiquetes más económicos sería de $100.000 pesos, y si desea equipaje de bodega, el precio podría subir hasta los 370.000 pesos colombianos.

Hotel convencional o Airbnb: las opciones de hospedaje en Medellín

Así se ve el estadio
Así se ve el estadio Atanasio Girardot, previo a la final de Copa Colombia de Medellín vs. Nacional - crédito DIM

En hoteles, el precio por noche de hospedaje en la capital antioqueña está en la plataforma Booking, entre los 30.000 pesos colombianos, en un hostal donde la habitación será compartida, hasta los 6.100.000 pesos colombianos en uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad de la Eterna Primavera.

Si el hincha que desea ver el partido de Inter Miami vs. Atlético Nacional elige una opción como Airbnb, los precios inician aproximadamente en los $70.000 hasta valores en condominios de Medellín por $1.940.000.

Este es el costo de la boletería para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami

Precio de la boletería para
Precio de la boletería para el partido de Inter Miami vs. Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito X

La venta de boletas para el próximo partido de Atlético Nacional ha provocado debate entre aficionados debido al rango de precios dispuesto para el público general, que va desde $250.000 en la Tribuna Somos 2 (Norte y Sur Baja, solo disponibles en pares) hasta los $1.290.000 en Occidental Alta.

Quienes poseen abonos de Atlético Nacional cuentan con valores preferentes, partiendo de $225.000 en Tribuna Somos 2 y llegando a $1.161.000 para la Occidental Alta, distribuyéndose otras tarifas intermedias como $981.000 en Occidental Baja, $864.000 en Oriental Alta, $756.000 en Oriental Baja y $450.000 en Norte Alta y Sur Alta.

Las autoridades señalaron que los montos comunicados no consideran el IVA ni los cargos por servicio, por lo que el valor final podría aumentar de forma significativa. También se comercializan entradas en Occidental Baja por $1.090.000, Oriental Alta por $960.000, Oriental Baja por $840.000 y Norte y Sur Alta por $500.000 en el caso de público general.

Los otros partidos de Inter Miami con Lionel Messi en Suramérica y la posible lista de convocados

Lionel Messi del Inter Miami
Lionel Messi del Inter Miami alza la copa de campeones de la Conferencia Este de la MLS tras imponerse ante New York City FC - crédito Rebecca Blackwell/AP Foto

La expedición comenzará el 24 de enero en Lima, donde Inter Miami enfrentará en el estadio Alejandro Villanueva al Alianza Lima, club con veinticinco títulos de Primera División. Esta será la segunda ocasión consecutiva en la que Las Garzas disputen su pretemporada en esa ciudad, aunque presentan un nuevo rival de jerarquía regional.

El tramo final de la gira será el 7 de febrero, cuando Inter Miami visite la ciudad de Guayaquil para disputar su primer partido ante un club ecuatoriano, el Barcelona Sporting Club, en el estadio Monumental Banco Pichincha. Este equipo ostenta el récord de dieciséis campeonatos nacionales y representa uno de los desafíos más destacados del calendario. Este es el plantel del Inter Miami:

Porteros

  • Rocco Ríos Novo
  • Óscar Ustari

Defensores

  • Noah Allen
  • Tomás Avilés
  • Israel Boatwright
  • Maximiliano Falcón
  • Ian Fray
  • Gonzalo Luján
  • Tyler Hall
  • Sergio Reguillon

Mediocampistas

  • Yannick Bright
  • Rodrigo de Paul
  • Santiago Morales
  • Baltasar Rodríguez
  • David Ruiz
  • Telasco Segovia

Delanteros

  • Tadeo Allende
  • Lionel Messi
  • Allen Obando
  • Luis Suárez
  • Mateo Silvetti

