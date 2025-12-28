Colombia

Emergencia invernal en Nariño deja al menos dos víctimas por deslizamiento de tierra

Luego de la emergencia que afectó a varias viviendas en zona rural del municipio de San Pablo, en el sector conocido como Hueco Lindo de la vereda Yunguilla

Heridos por el deslizamiento en
San Pablo fueron trasladados al hospital local, donde continúan recibiendo atención médica especializada

Un fuerte deslizamiento de tierra en la vereda Yunguilla, específicamente en el sector conocido como Hueco Lindo, dejó un saldo trágico en el municipio de San Pablo, Nariño, donde dos personas fallecieron, entre ellas un niño de 11 años, y varias más resultaron heridas.

Según el informe preliminar de los organismos de socorro, la emergencia se registró en la madrugada del sábado 27 de diciembre, cuando una avalancha sepultó al menos cuatro viviendas, destruyéndolas completamente y provocando daños materiales aún no cuantificados, aunque se presume que son de gran magnitud.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil acudieron al lugar del desastre para realizar labores de rescate y evacuación.

“En coordinación con Alcaldía municipal, oficina de Gestión del riesgo y habitantes de la comunidad, se atiende emergencia por deslizamiento de tierra, en donde un alud de tierra se desprende y afecta una vivienda ubicada en la vereda Yunguilla baja sector denominado Hueco lindo del municipio de San Pablo Nariño“, explicó los Bomberos de San Pablo.

El deslizamiento de tierra en
San Pablo, Nariño, dejó dos muertos y afectó gravemente a la comunidad local

Los heridos fueron trasladados rápidamente al hospital local, donde reciben atención médica, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando la situación y buscando a posibles desaparecidos entre los escombros de las casas arrasadas por el deslizamiento.

“Se realiza rescate de víctimas con remoción de escombros y los heridos fueron trasladados al hospital de la localidad”, agregó el organismo de socorro.

Este desastre golpea a la comunidad de San Pablo justo cuando sus habitantes se preparaban para las celebraciones de fin de año y el tradicional Carnaval de Negros y Blancos.

Temporada de lluvias en Colombia

En este contexto, la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) había advertido recientemente, durante un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, sobre la necesidad de extremar precauciones ante el inicio de la segunda temporada de lluvias en la región.

Organismos de socorro y el
Organismos de socorro y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios lideraron las labores de rescate entre condiciones adversas tras la emergencia invernal

En cumplimiento del Plan Departamental de Contingencia, se había hecho un llamado urgente a la población para estar alerta ante posibles emergencias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Idean) había confirmado que desde octubre y hasta mediados de junio de 2026 se esperan precipitaciones muy intensas en el departamento de Nariño.

El organismo advirtió que este panorama incrementa significativamente la probabilidad de inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa y granizadas en la zona, lo que pone en riesgo a numerosas comunidades rurales, especialmente aquellas asentadas en áreas de ladera o montaña.

Hasta el momento, las pérdidas materiales no han sido cuantificadas oficialmente, pero la magnitud del deslizamiento ha sido descrita por los equipos de emergencia como devastadora, pues una gran porción de la montaña se desprendió y sepultó completamente las viviendas afectadas.

Cuatro viviendas quedaron completamente sepultadas
Cuatro viviendas quedaron completamente sepultadas tras la avalancha de tierra ocurrida en la vereda Yunguilla, Nariño

Los organismos de socorro continúan en la zona, evaluando la estabilidad del terreno y coordinando la atención a las familias damnificadas.

Lluvias intensas e inundaciones alteraron la celebración de Navidad en el Valle del Cauca

El temor y la incertidumbre se apoderaron de los habitantes de Valle del Cauca durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025, cuando las fuertes lluvias continuaron afectando a diversas comunidades que permanecían en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

Según información oficial, el desbordamiento del río Tuluá la noche anterior había generado una situación crítica, obligando a la activación de los organismos de socorro y a la movilización de los equipos de gestión del riesgo en municipios como Tuluá y San Pedro.

En varias localidades, las precipitaciones intensas impidieron que el nivel de los afluentes descendiera, lo que agravó el panorama y mantuvo en vilo a la población.

Las calles y viviendas de barrios residenciales se vieron arrasadas, de acuerdo con los reportes de los equipos de emergencia que intervinieron en la zona.

Durante la celebración de la Nochebuena, la emergencia alteró significativamente las actividades habituales de los residentes, quienes debieron priorizar la seguridad y la protección de sus familias por encima de las festividades.

La persistencia de las lluvias prolongó la emergencia hasta la madrugada del 25 de diciembre, con equipos de rescate trabajando en medio de la incertidumbre y el temor de nuevos desbordamientos.

