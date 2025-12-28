Colombia

Crece la inquietud en Norte de Santander tras la suspensión en la distribución de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS

El presidente de Asintrasersaludnorte, Aristídes Hernández, expresó que “la suspensión del servicio” genera una “incertidumbre total” en el departamento

Posteriormente, de dos requerimientos dirigidos
Posteriormente, de dos requerimientos dirigidos a la EPS relacionados con el incumplimiento en la entrega de medicamentos, el órgano de Inspección decidió abrir averiguación preliminar - crédito Supersalud

La suspensión en la entrega de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS en Norte de Santander generó preocupación entre los usuarios y el sector salud del departamento.

Según informó Caracol Radio, la interrupción del servicio está relacionada con las deudas que la entidad mantiene con los operadores farmacéuticos, situación que afecta a miles de pacientes que requieren tratamientos continuos.

El cierre definitivo del servicio por parte de Colsubsidio a partir del 1 de enero de 2026 dejó en incertidumbre a quienes dependen diariamente de la dispensación de medicamentos en puntos habilitados de la región.

De acuerdo con reportes de Caracol Radio, la decisión se adoptó tras confirmar la imposibilidad de continuar con la entrega a causa de los compromisos económicos pendientes.

La crisis financiera de Nueva
La crisis financiera de Nueva EPS pone en riesgo la continuidad de tratamientos para pacientes de alto costo en 2025 - crédito Colprensa

El presidente de Asintrasersaludnorte, Aristídes Hernández, expresó a Caracol Radio: “Esto termina siendo un regalo de Navidad para los usuarios: la suspensión del servicio y la incertidumbre total. Una vez más son los pacientes quienes pagan las consecuencias de las deudas y de la mala administración del sistema de salud”.

Hernández señaló que la problemática es consecuencia de una crisis financiera prolongada dentro de la Nueva EPS, lo que afecta especialmente a personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y pacientes que necesitan medicamentos de alto costo.

Caracol Radio detalló que, aunque la responsabilidad de garantizar la continuidad del suministro corresponde a la Nueva EPS, hasta ahora no se ha anunciado qué operador asumirá el servicio ni qué medidas de contingencia se implementarán en Norte de Santander.

Superintendente de Salud ad hoc

La Presidencia de la República anunció que Luz María Múnera asumió oficialmente la función de superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS.

Múnera ocupaba el cargo de consejera Presidencial para las Regiones y su nombramiento ocurre en un momento clave para la entidad.

Luz María Múnera asumió como
Luz María Múnera asumió como superintendente de Salud ad hoc en la Nueva EPS - crédito @infopresidencia/X

La Nueva EPS está intervenida desde abril de 2024. Fue entonces cuando la Superintendencia Nacional de Salud tomó control de sus “bienes, haberes y negocios”.

La decisión se dio tras detectar incumplimientos con los requisitos habilitadores financieros exigidos para operar en el país. Además, se reportaron fallas en la atención y prestación de los servicios a usuarios.

El relevo en la dirección ad hoc de la EPS se produce luego de la renuncia de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general de la Presidencia, ejerció como superintendente ad hoc hasta el 17 de diciembre de 2025. Ese día formalizó su dimisión mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro.

La posesión de Múnera fue liderada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Tras asumir el nuevo cargo, la funcionaria se refirió a su compromiso a través de su cuenta de X.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud - crédito Colprensa

Allí afirmó: “Con mucha convicción y sentido de responsabilidad asumo esta tarea que hoy me confía el presidente Gustavo Petro: la Superintendencia de Salud ad hoc para la @NuevaEPS_. Mi compromiso es con la gente, con las regiones, el cuidado de la salud de cada colombiano y con el proyecto del cambio del presidente @petrogustavo”, escribió.

Según información de Función Pública, Luz María Múnera es profesional en administración pública territorial. También tiene una trayectoria extensa en el sector social y político. En Medellín fue concejala, y ejerció como investigadora en la firma Más Desarrollo Moderno (Mademo S.A.S.).

Múnera colaboró como auxiliar de investigación en el Instituto Popular de Capacitación, en el marco de un proyecto respaldado por la Unión Europea. También fue representante a la Cámara por el Pacto Histórico y el Polo Democrático. Más adelante, integró el Ministerio de Igualdad y Equidad como viceministra.

La intervención estatal en la Nueva EPS responde a la necesidad de resolver problemas de gestión y calidad en el servicio. Ahora, Múnera liderará el proceso para garantizar la recuperación institucional y la protección de los derechos de los usuarios.

