Cathy Juvinao lanzó dura crítica a Francia Márquez: “África es su pasión y en cambio el Cauca, un chicharrón”

A principios de diciembre, la vicepresidenta Francia Márquez completó una gira oficial de diez días por África Occidental, que incluyó visitas a Togo, Ghana, Senegal y Benín. El viaje formó parte de la estrategia Colombia–África 2022–2026 y tuvo como objetivo fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos, culturales y estratégicos entre Colombia y esta región africana, considerada cada vez más relevante en el escenario internacional.

Dicho viaje continúa generando críticas y reacciones, especialmente tras una publicación reciente de la Vicepresidencia sobre esa gira. En ese contexto, la congresista Catherine Juvinao expresó su inconformidad a través de su cuenta de X, señalando que la funcionaria demuestra mayor interés por los asuntos internacionales que por las problemáticas locales. la representante a la Cámara afirmó: “África es su pasión y en cambio el Cauca, un chicharrón (sic)”.

La Vicepresidencia de Colombia en una publicación de X del 26 de diciembre destacó la importancia de Senegal como punto estratégico para establecer conexiones entre Colombia y África. A través de una publicación reciente, la institución subrayó que la visita oficial de Francia Márquez permitió crear oportunidades para empresarios y emprendedores colombianos interesados en acceder a un mercado africano en expansión y abierto a la cooperación.

En dicha publicación afirmaron: “Senegal se convirtió en punto clave para abrir nuevas rutas entre Colombia y África. En el marco de la 4ª visita de la Vpdta. @FranciaMarquezM, abrimos caminos para empresarios y emprendedores en el mercado africano en crecimiento, diverso y dispuesto a cooperar”.

La congresista Catherine Juvinao reaccionó a la publicación de la Vicepresidencia con una crítica dirigida a Francia Márquez. Juvinao cuestionó las prioridades de la vicepresidenta, aludiendo a una supuesta falta de atención a los problemas del Cauca frente al interés mostrado por África.

Además, señaló su desacuerdo por el uso de recursos públicos en este tipo de giras en medio de la situación fiscal del país.

“@FranciaMarquezM batalló años desde la Colombia profunda, pero una vez llegó al poder descubrió que África es su pasión y en cambio el Cauca, un chicharrón. Qué nivel de desconexión y qué forma de derrochar recursos públicos mientras alegan crisis fiscal”, escribió en su mensaje la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de representantes por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Juvinao no fue la única en manifestar críticas frente a la publicación de la Vicepresidencia. El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Daniel Briceño, también cuestionó la gira internacional de Francia Márquez.

Briceño hizo referencia a la situación de violencia en Suárez, Cauca, municipio natal de la segunda mandataria del país, y sugirió que mientras la población enfrenta dificultades, Márquez prioriza sus viajes al exterior. Además, criticó la consigna de “vivir sabroso”, insinuando que solo se aplica a la funcionaria y no a las comunidades que la respaldaron.

“Mientras en Suárez, Cauca municipio de la Vicepresidenta Francia Márquez la violencia tiene arrinconados a los suyos, ella se dedica a pasear por el mundo. Lo de vivir sabroso era solo para ella, no para las comunidades que la apoyaron”, escribió en su cuenta de X Briceño, quien hasta hace poco era concejal de Bogotá.

La visita formó parte de la cuarta misión oficial de alto nivel desplegada por el Gobierno de Colombia en África desde 2022. El itinerario contempló paradas en Togo, Ghana, Senegal y Benín, con el propósito de afianzar la influencia política y estratégica colombiana en África Occidental, además de ampliar las oportunidades de cooperación bilateral.

La Vicepresidencia comunicó que la delegación buscó sentar las bases para la organización de una cumbre entre jefes de Estado de la Celac y naciones africanas, prevista para 2026 en Colombia, hecho considerado decisivo para robustecer los lazos entre ambas regiones.