Colombia

Alcaldía de Timbiquí se solidarizó con víctimas fallecidas de la embarcación que naufragó cuando intentaba llegar a puerto

Las autoridades señalaron que el incidente ocurrió tras el choque de la embarcación con un tronco, situación que elevó el número de fallecidos y ausentes, mientras se mantienen activas las labores de búsqueda

Dimar abrió investigación por accidente
Dimar abrió investigación por accidente de moto acuática en Santa Marta - crédito @Dimarcolombia/X

La tragedia ocurrida la noche del 27 de diciembre en las aguas del Pacífico caucano, donde una embarcación naufragó en la ruta entre Buenaventura y Timbiquí, ha generado una profunda consternación en la región.

De hecho, horas después de que se conociera el saldo fatal que dejó el accidente, con un preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellos dos menores de edad, y otros 2 pasajeros que aún siguen desaparecidos, la Alcaldía de Timbiquí expresó sus condolencias a las familias.

A través de un comunicado, la administración dirigida por el alcalde Kilian Cuero Ruiz, expresó en un comunicado oficial su “más profundo sentimiento de solidaridad y condolencias a las familias y comunidades afectadas por este lamentable suceso”.

La alcaldía local manifestó que acompaña “con respeto y dolor a quienes hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos” y aseguró que “se mantendrá el respaldo institucional a las familias afectadas en medio de la emergencia”.

Una lancha que viajaba desde Buenaventura hacia Timbiquí naufragó tras impactar presuntamente con un tronco flotante en aguas del Pacífico caucano. - crédito X

El comunicado también hizo énfasis en el compromiso del municipio con las víctimas, además de anunciar una alianza entre instituciones para aclarar los moticos del naufragio.

La Alcaldía Municipal de Timbiquí, en cabeza del señor alcalde Kilian Cuero Ruiz, expresa su más profundo sentimiento de solidaridad y condolencias a las familias afectadas por el lamentable naufragio ocurrido el día de hoy en aguas del Pacífico colombiano, en la ruta marítima que conecta a Buenaventura con el municipio de Timbiquí”, señaló la administración.

Respecto a la atención de la emergencia, la Alcaldía de Timbiquí detalló que “se continuará trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para la búsqueda de todas las personas que se encuentran desaparecidas”

Según la administración, se están adelantando “las acciones necesarias para atender la emergencia, priorizando la protección a la vida y el acompañamiento a las familias afectadas”.

La Alcaldía de Timbiquí extendió
La Alcaldía de Timbiquí extendió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas - crédito X

La información disponible indica que la embarcación transportaba pasajeros entre poblaciones costeras del Pacífico caucano cuando, de acuerdo con los reportes, habría impactado con un tronco flotante, lo que provocó el hundimiento. Algunos ocupantes lograron ser auxiliados mientras otros no alcanzaron a ponerse a salvo, lo que elevó el número de víctimas fatales y desaparecidos.

En ese sentido, la Dirección General Marítima (Dimar) recordó, mediante un comunicado emitido el 23 de diciembre, que se encuentra activa la campaña nacional “Colombia Navega Segura” desde el 13 de diciembre hasta el 13 de enero. Esta iniciativa apunta a fortalecer los controles y medidas de prevención para proteger la vida humana en el mar durante el periodo de mayor afluencia de pasajeros.

“Estamos volcando todas las autoridades de manera coordinada e interinstitucional para que todos esos turistas, locales, visitantes, extranjeros, que van a asistir a las playas de todo el litoral Caribe y Pacífico, puedan desarrollar sus actividades vacacionales de fin de año de una manera segura y con la garantía de que todas las autoridades vamos a estar pendientes y acompañados”, señaló el capitán de Fragata Bernardo Silva Flórez, capitán del Puerto de Barranquilla, en diálogo con Zona Cero.

La Dimar informó que, a través de la Capitanía de Puerto de Buenaventura, se han intensificado las verificaciones en las embarcaciones de transporte de pasajeros, incluyendo la revisión de documentación, capacidad máxima autorizada, condiciones técnicas y la presencia de equipos de seguridad obligatorios.

Las autoridades investigan el origen
Las autoridades investigan el origen del siniestro y se reitera el llamado a extremar precauciones en la navegación. - crédito captura de video

Entre las recomendaciones prioritarias figuran el uso permanente del chaleco salvavidas, el respeto por el número máximo de ocupantes y la utilización exclusiva de servicios marítimos autorizados para reducir el riesgo de accidentes.

Asimismo, la Alcaldía de Timbiquí concluyó su pronunciamiento resaltando la unión del municipio al duelo colectivo. “Timbiquí se une al acompañamiento, unidad y esperanza en estos momentos difíciles”, concluyó la administración.

