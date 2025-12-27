Colombia

Resultados Lotería de Santander viernes 26 de diciembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $8.000 millones

Como cada sábado, aquí están los ganadores del últimos sorteo de esta lotería colombiana

Guardar
La Lotería de Santander tiene
La Lotería de Santander tiene un sorteo a la semana, todos los viernes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander anunció los números ganadores de su más reciente sorteo efectuado este viernes 26 de diciembre de 2025.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $6.000 millones cada semana. Averigüe aquí si conseguiste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 26 de diciembre de 2025.

Premio mayor: 2467.

Serie: 19.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.

Los resultados se publican a las 11:00 horas de la noche.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de Premios

Este es el peculiar
Este es el peculiar plan de premios de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Lotería de SantanderLoterías Colombia hoyResultado de loteríasÚltimo Sorteocolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

“Toda agresión contra la población civil debe ser condenada”: Gobierno expresa preocupación por desplazamientos en Catatumbo

La delegación de paz del Gobierno manifestó inquietud por los desplazamientos forzados en Tibú, Catatumbo, tras combates entre disidencias de las Farc y el ELN, pidió respeto por la población civil, respaldo humanitario y articulación institucional ante el aumento de familias afectadas en la región

“Toda agresión contra la población

Alertas del sistema eléctrico en Colombia por brecha entre demanda y generación futura

El sistema eléctrico colombiano enfrenta alertas por el crecimiento de la demanda frente a la oferta proyectada. Informes de XM y estudios económicos advierten riesgos si persisten retrasos en proyectos y se presentan eventos climáticos adversos

Alertas del sistema eléctrico en

ELN alista ataques con drones contra tropas en el Catatumbo y Ejército activa alertas por riesgo operativo

La inteligencia militar detectó planes del ELN para usar drones con explosivos contra pelotones desplegados en el Catatumbo, en Norte de Santander, en medio de enfrentamientos con disidencias. Las tropas permanecen en máxima alerta mientras aumentan los desplazamientos

ELN alista ataques con drones

“Salí un momento”: pareja de turista mexicana muerta en Antioquia relata últimos instantes en apartamento turístico

La muerte de una visitante extranjera en El Carmen de Viboral, ocurrida la noche del 24 de diciembre, es investigada por las autoridades, que analizan el testimonio de su compañero sentimental y los hallazgos en el inmueble donde celebraban Navidad

“Salí un momento”: pareja de

Lotería de Medellín resultados 26 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín resultados 26
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan atentado con granada en

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Bizarrap incluyen

J Balvin y Bizarrap incluyen tintes de vallenato en la “BZRP Music Session #62″: “Te debería odiar, pero me faltan ganas”

Shakira y ‘Zootopia 2′ triunfan en China: la cantante se estaría preparando para visitar el país con su gira mundial

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Polémica determinación de la Dimayor

Polémica determinación de la Dimayor habría sido aprobada “por unanimidad”: uno de los ‘grandes’ habría estado detrás de la propuesta

Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes