Angélica Lozano alertó sobre riesgos del Comité promotor de la asamblea constituyente de Petro: “Él quiere volver a ser presidente en 2030”

La inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil ha generado preocupación entre diversos sectores políticos en Colombia

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, la senadora Angélica Lozano aseguró que la iniciativa está directamente vinculada a intereses electorales del presidente Gustavo Petro y representa un riesgo para la estabilidad institucional del país.

“Él quiere volver a ser candidato y volver a ser presidente en el 2030. Y eso solo es posible con una constituyente,” declaró Lozano al medio, subrayando que “es un gobierno que no sabe gobernar, pero sí hacer campaña”.

La senadora fue tajante al analizar las posibles implicaciones de este mecanismo frente a la seguridad del país: “Con tantos grupos armados, envalentonados y relativamente coordinados con el Gobierno, sí”.

Además, cuestionó la instrumentalización de la constituyente como estrategia electoral:“Es tan ciudadano que lo promueve el Gobierno con plata pública y con funcionarios públicos. O es ciudadano o es del Gobierno. Pero lo de ayer es una farsa, es del Gobierno”.

Recargo nocturno: derechos laborales recuperados

En medio de este contexto político, Lozano también destacó la restauración del recargo nocturno, medida que revierte decisiones de gobiernos anteriores y garantiza derechos que habían sido suprimidos: “Es importante porque las habían derogado desde el gobierno de Uribe. Se habían perdido estos recargos nocturnos y dominicales. Es noticia porque entró a regir el día de Navidad, el 25 de diciembre”, señaló al medio, agregando que los recargos en domingos y festivos se incrementarán gradualmente.

La senadora enfatizó la justicia de la medida: “Los servicios que se prestan de noche tienen una remuneración más alta en justicia, porque es distinto trabajar de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. que de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.”, afirmó Lozano.

Respecto a si podría afectar el empleo formal, aseguró: “Yo no creo, porque cuando una fábrica o un establecimiento de servicios atiende y abre en la noche es porque es un horario de flujo de público y de venta o de fabricación para la venta. No hacerlo le implicaría perder presencia en el mercado”.

Seguridad y paz en el país: una deuda del Gobierno Petro

La senadora criticó la falta de políticas sólidas de seguridad y paz del Gobierno: “No hay una política de seguridad, solamente tiene una política de paz bastante mala, una política de paz total fallida, que empoderó y creció a los criminales, pero en total ausencia de una política de seguridad,” advirtió.

También alertó sobre la protección que los grupos criminales podrían recibir: “Sí, en el corto y en el largo plazo. Está empoderando a criminales que son narcos, los pretende dar algún tratamiento político del que carecen”

En cuanto a la violencia durante años electorales, señaló: “El riesgo que estamos viviendo, disparada la extorsión, el secuestro, los homicidios” será mayor en 2026, alertando que “en año electoral siempre es más intensa la presión de esos grupos criminales”.

Emergencia económica y manejo fiscal

Lozano también cuestionó la declaración de emergencia económica por parte del Gobierno, señalando decisiones fiscales previsibles y preocupantes: “Hace más de un año el Gobierno rompió la regla fiscal, tomó la decisión de romper la regla fiscal, de activar la cláusula de escape, es decir, de asumir más y más deuda... En los últimos tres años infló la meta de ingreso para justificar mayor gasto y mayor deuda,” afirmó.

Subrayó que no existían elementos imprevistos para justificar la emergencia: “La emergencia está en la Constitución para cuando algo no se puede prever... Pero esto era completamente previsible, porque además fue fabricado, inducido por el Gobierno”.

Sobre gastos recientes, como la compra de aviones de combate, criticó:“Ahora no hay plata, pero hay compra de aviones de combate. Entonces, hay gastos innecesarios, gastos postergables en los que el Gobierno ha incurrido”.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre ha limitado la inversión extranjera productiva:“Solo ha habido inversionistas para prestarle caro a Colombia, no para invertir en construcción de cosas que se jueguen la vida aquí,” aseguró Lozano.

Fin del apoyo estatal a Colfuturo pone en riesgo becas para estudios en el exterior

Finalmente, la senadora expresó su preocupación por el fin del apoyo estatal a Colfuturo: “Colfuturo es una alianza público-privada, es decir, mixta, que recoge capital de bancos con apoyo estatal para las tasas de crédito de los estudiantes en el exterior. Es un esquema mixto que le sirvió a miles de personas para estudiar afuera. La pregunta es: ¿no les gusta al Gobierno? Ok. Entonces, ¿cuál es la alternativa?”

Advirtió que sin un reemplazo claro, miles de estudiantes podrían perder la oportunidad de acceder a educación internacional: “La pregunta es: ¿hay un programa público mejor o prefieren que no exista? Y si prefieren que no exista, pues van a perjudicar a la gente que con esfuerzo asume un crédito. Tampoco era una beca, era un crédito con unas condiciones que le podían condonar una parte por volver a Colombia a trabajar en Colombia”.