Petro advirtió que no dejará que los banqueros decidan sobre el dinero público y las becas educativas: “No se permite”

El Gobierno nacional ha estado envuelto en varias polémicas relacionadas con irregularidades y corrupción. Aunado a ello, ha sido objeto de críticas por las medidas que ha tomado en materia económica, una de ellas es el cese de financiación estatal para el programa Crédito Beca de Colfuturo a partir de 2026, que permite a los colombianos acceder a su formación en posgrados.

Según el presidente Gustavo Petro, los recursos otorgados por el Gobierno estaban beneficiando a personas con mayor poder adquisitivo y no necesariamente a quienes, a su juicio, verdaderamente requerían el apoyo económico.

“Solo el 1% de los recursos ha llegado a jóvenes del estrato 1, y apenas el 26% ha beneficiado a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de la población joven del país; mientras el 74% de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6″, precisó el mandatario.

El exconcejal Juan Martín Bravo se refirió a la situación, asegurando que “los únicos profesionales estrato 1 son los de la Fundación Universitaria San José“, que está siendo investigada por irregularidades en la expedición de títulos profesionales, como el de Juliana Guerrero, que aspiraba, de manera anómala, a ser la viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

“Los estratos socioeconómicos no miden ingresos, capacidades ni mérito académico. Una persona ubicada en estratos 5 o 6 puede percibir entre 5 y 8 millones de pesos mensuales y, aun así, no tendría ninguna posibilidad real de costear por cuenta propia una universidad como Harvard”, indicó.

La respuesta del presidente Petro

El presidente Petro respondió a la publicación del exconcejal, asegurando que las personas que controlan la institución educativa fueron de utilidad para ciudadanos con poder como el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Aseguró que su caso es diferente y que jamás contó con algún privilegio relacionado.

“La fundación San José ha estado manejada por unas personas que le prestaron un gran servicio al expresidente Uribe. Ninguno a mí, y nunca lo pedí”, señaló.

En ese sentido, indicó que su Gobierno no dejará que los banqueros tomen decisiones sobre el uso de los recursos estatales. Aseguró que no dejará que el dinero público sirva para apoyar la educación en el exterior de personas que tienen mayores posibilidades económicas y, por tanto, mayores posibilidades de pago. “Así que no se permite”, señaló.

“Para eso pueden hacer su propio, fondo, altas utilidades tienen sin ningún problema, mi gobierno sigue la orden constitucional de la libre asociación”, detalló el jefe de Estado.

Insistió en que verificará la normativa para orientar el uso de los recursos hacia la población más necesitada, que carece de alternativas para financiar su formación académica. “Voy a estudiar el decreto de liquidación del presupuesto para asegurar que el programa de ciencia y tecnología en las becas para el exterior se los merezcan los y las que constitucionalmente deben ser beneficiado(a)s”, aseveró.

Contrario a lo expuesto por el presidente, la representante a la Cámara Lina María Garrido aseguró que la población de la clase media en Colombia es la más afectada por las decisiones que ha tomado el jefe de Estado. Indicó que mientras las personas verdaderamente ricas tienen opciones para usar y proteger su dinero, los ciudadanos de los estratos tres y cuatro estarían siendo asfixiados por el Gobierno nacional.

“Se les olvida que es la #ClaseMedia la que más se la guerrea, la que trabaja, la que madruga y la que sostiene este país. ¿O de dónde creen que sale la mayor parte de los impuestos? (…). La clase media no puede irse, no puede esconderse, no puede evadir. A la clase media la está estrangulando @petrogustavo, los quiere empobrecer y eso sí es imperdonable”, precisó.

