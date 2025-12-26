Estos fueron los nombres preferidos por los colombianos en el 2025, según la Registraduría: David fue el más inscrito

“David”, “Sofía” y “Liam” lideran la lista de nombres más populares en Colombia en 2025 - crédito IA

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más significativas para muchas familias en Colombia. Más allá de ser una simple forma de identificación, el nombre representa tradiciones, creencias y aspiraciones, y suele estar cargado de simbolismo.

Cada año, la elección de nombres también refleja cambios sociales, influencias internacionales y la permanencia de raíces culturales y religiosas.

En este contexto, las preferencias de los padres varían entre nombres clásicos, que han sido frecuentes durante generaciones, y otros más recientes, que se han popularizado por el impacto de la globalización, los medios digitales y las tendencias extranjeras.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, como es habitual al finalizar cada año, publicó el listado oficial de los nombres más registrados en el país durante 2025. Esta radiografía permite observar cómo evolucionan los gustos y las prácticas familiares en Colombia, así como el papel que juegan los referentes culturales y la apertura a nuevas opciones. Los resultados de este año confirman tanto la vigencia de ciertos nombres históricos como la irrupción de variantes internacionales en la preferencia de los colombianos.

Según los datos oficiales, el nombre “David” fue el más inscrito del año, con 26.486 registros, superando a nombres tradicionalmente populares como María y José, que históricamente han estado ligados a la tradición católica y siguen figurando entre los preferidos por las familias colombianas.

El segundo lugar lo ocupó Sofía, con 23.077 registros, seguido por María (18.858), José (16.522), Andrés (13.758) y Liam (11.128). La presencia de nombres internacionales como Liam evidencia el impacto de la globalización, las redes sociales y el consumo de contenidos extranjeros en las decisiones de los padres.

El proceso de registro civil en Colombia también ha cambiado en los últimos años. Con la entrada en vigor de la Ley 2129 de 2021, se eliminó la obligación de inscribir primero el apellido paterno, permitiendo que los padres decidan libremente el orden de los apellidos al momento de registrar a un menor. Esta normativa reconoce la igualdad entre padres en la construcción de la identidad familiar y se aplica a todo tipo de familias, incluidas adopciones y parejas del mismo sexo. Si no hay acuerdo, la Registraduría implementa un sorteo para definir el orden, garantizando así la agilidad del trámite.

En total, 109.829 bebés en Colombia fueron registrados en 2025 con alguno de los seis nombres más populares, una cifra que ilustra no solo las tendencias del año, sino también el dinamismo de una sociedad en constante transformación. Usuarios en redes sociales reaccionaron a la lista, sorprendidos por la aparición de nombres como Liam y comentando con humor la ausencia de otros que fueron tendencia en años anteriores.

Varios nombres registrados durante el 2025 llamaron la atención en redes sociales

Durante 2025, el registro civil en Colombia no solo evidenció la fuerza de los nombres tradicionales y de moda internacional, sino también la creatividad y el impacto de la cultura digital y el entretenimiento en las decisiones de los padres. Varias historias llamarón la atención por la elección poco común de nombres para recién nacidos, generando conversación en redes sociales y medios nacionales.

El bebé nació en el municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia - crédito Ronda Churchill/Reuters/Captura de Pantalla Redes sociales

Uno de los casos más comentados fue el del nombre Benson Boone, inspirado en el cantante estadounidense que ganó popularidad a nivel internacional. La noticia se viralizó luego de que circulara en redes sociales una foto del registro civil de un bebé colombiano llamado Benson Boone. Aunque el documento presentaba un error de escritura, la referencia al artista no pasó desapercibida para los usuarios, quienes lo convirtieron en tendencia y analizaron el fenómeno de nombrar a los hijos por figuras de la música o el entretenimiento mundial.

Otra tendencia llamativa fue la inscripción de niños con el nombre Altafulla, apellido del reconocido cantante y ganador de realities Andrés Altafulla. La Registraduría reportó que, a pesar de que Altafulla es un apellido y no un nombre tradicional, varios padres optaron por asignarlo como primer nombre a sus hijos durante el año. El auge del artista y su exposición mediática impulsaron el uso de este nombre, que en poco tiempo se volvió objeto de conversación y memes en plataformas digitales.

El apellido de Altafulla ahora es nombre en diferentes municipios de la costa, después de que padres de familia registraron a sus hijos recién nacidos con este nombre - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta - Canal RCN

Asimismo, se generó controversia por la supuesta inscripción de una niña con el nombre Chat Yipiti, una referencia directa a la inteligencia artificial ChatGPT. Aunque la Registraduría desmintió el caso y aclaró que no existe ningún registro oficial con ese nombre en Cereté, Córdoba, el rumor cobró fuerza en redes sociales a mediados de 2025 y puso en debate los límites y la veracidad de la información viralizada en internet.