Gustavo Petro anunció que decretará un salario mínimo vital para los colombianos: en qué consiste

Durante la alocución presidencial del martes 23 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro hizo referencia al aumento del salario mínimo que estará vigente en 2026.

Pese a que no dijo la cifra exacta del monto salarial que recibirían los trabajadores colombianos en el año entrante, sí confirmó que el salario será fijado por decreto, luego del fracaso en las negociaciones entre empresarios y representantes sindicales.

Sin embargo, en su intervención el mandatario colombiano anticipó que por primera vez en la historia del país el concepto de “salario mínimo vital” quedará incorporado en la normativa, cambiando el enfoque tradicional de este ingreso para asegurar que los trabajadores cuenten con recursos suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas.

“Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual. Y eso va en el decreto, salario vital por primera vez en Colombia (...) El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas que hemos discutido. La jurisprudencia, la Cetesia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, es decir, que suba al menos como la inflación”, expresó el jefe de Estado.

Así mismo, el presidente señaló que el cálculo tomará en cuenta la canasta mínima vital familiar y el promedio de personas que aportan ingresos en cada hogar.

“Ese concepto lo metemos en el decreto. Es el salario familiar, no individual. Esos datos existen, se aplican y nos dan el salario mínimo que vamos a decretar. Es un cambio”, agregó.

De igual manera, el mandatario recalcó que, durante su gestión, el salario mínimo ha crecido a niveles históricos, superando a su predecesor Iván Duque. En palabras de Petro, entre 2019 y 2022 (Gobierno de Iván Duque), el salario mínimo real descendió un 1,4 por ciento, mientras que entre 2023 y 2025 (Gobierno de Gustavo Petro), el salario mínimo creció un 17,7 por ciento.

“Es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 (Gobierno de Juan Manuel Santos), cuando tuvo un aumento de 4,7 por ciento”, manifestó.

En qué consiste el Salario Mínimo Vital

El concepto utilizado por Petro está fundamentado en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución y la jurisprudencia vigente.

En el caso del organismo internacional, esta noción implica fijar un salario que asegure una vida digna tanto para los trabajadores como para sus familias, conforme lo estipula el Convenio 131 sobre fijación de salarios mínimos.

“Debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, considerando el contexto económico y social del país”, según expresa la OIT.

Este concepto protege a los trabajadores de ingresos excesivamente bajos y busca contribuir a la justicia social y la reducción de la pobreza. La OIT recomienda tener en cuenta el costo de vida, el nivel general de salarios, la productividad y las necesidades familiares al establecer el salario mínimo.

“El acuerdo dice que la estimación de los salarios vitales debe seguir una serie de principios, incluyendo el uso de metodologías basadas en pruebas y datos sólidos, consultas con las organizaciones de trabajadores y empleadores, transparencia, disponibilidad pública y la consideración de los contextos regionales y locales y las realidades socioeconómicas y culturales”, enfatiza la OIT.

Por su parte, la Constitución Política de Colombia establece el concepto de salario mínimo vital y móvil en el Artículo 53. Este salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, asegurando condiciones de vida dignas.

“La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles”, menciona la Carta Magna.

Qué pasó con la Mesa de Concertación

Las diferencias marcadas durante las discusiones de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales impidieron un pacto.

Por un lado, las centrales obreras, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lideradas por Fabio Arias, sostuvieron una propuesta de incremento del 16%, acompañada de un aumento equivalente en el auxilio de transporte.

Basaron su posición en una brecha percibida entre el salario vigente y el “salario mínimo vital”, según los cálculos de la OIT, que —indicaron— sería de $2.104.000 para 2025.

En contraste, los gremios empresariales defendieron un aumento del 7,21%, argumentando que esta cifra reflejaba una inflación acumulada de 5,3% y una productividad total de los factores que solo alcanzó el 0,91% durante 2025.

Durante las deliberaciones, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, intentó acercar posturas, pero la negativa sindical a negociar por debajo de un 10% bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo. Esta situación obligó al Gobierno a intervenir directamente mediante decreto, como ocurrió en los años 2024 y 2025, respectivamente.

Se espera que el decreto presidencial sea expedido antes del 30 de diciembre, fecha límite para fijar el nuevo monto que regirá este salario base a partir del año entrante.