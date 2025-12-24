Colombia

Gobierno Petro ya tiene en sus manos los USD6.000 millones que vendió en una operación atípica para endeudar a Colombia

Las repercusiones en círculos económicos y de control crecen ante el nuevo precedente en la obtención urgente de fondos estatales

Guardar
El Gobierno Petro nunca se
El Gobierno Petro nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación era de USD6.000 millones - crédito Lee Jae-Won/Reuters

La venta directa de títulos de tesorería (TES) del Gobierno de Gustavo Petro a Pimco por un monto de USD6.000 millones (equivalentes a $23 billones) generó una intensa polémica sobre la transparencia y el manejo institucional de la deuda pública colombiana. La operación, hecha por fuera del mecanismo habitual de subastas y sin anuncio, provocó reacciones de economistas, entidades de control y analistas del mercado.

Y es que el acuerdo con Pimco se formalizó el 19 de diciembre de 2025, con lo que los recursos quedaron a disposición inmediata de la Nación. De ese total, USD1.000 millones ya fueron monetizados en el mercado local, mientras que USD930 millones serán utilizados para liquidar parte de operaciones previas relacionadas con derivados financieros, según explicó el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario explicó a Valora Analitik que la mayor parte de los fondos restantes será convertida en moneda local de forma progresiva, pero con “una monetización gradual, pero acelerada”. Argumentó que el objetivo fundamental de la operación es “fortalecer la liquidez del Gobierno” ante el posible aumento de la volatilidad asociada al ciclo electoral de 2026.

Javier Cuéllar es el director
Javier Cuéllar es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda desde el 3 de abril de 2025 - crédito @Bancoldex/X

“El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá de quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026”, señaló al remarcar que el manejo prudencial de la liquidez busca minimizar presiones en tasas y el mercado de divisas.

Estructura de la operación

Sobre la estructura de la operación, puntualizó que los recursos comenzaron a ser monetizados el 23 de diciembre, por lo que resaltó la necesidad de asegurar la disponibilidad de fondos antes de atravesar una coyuntura potencialmente inestable. Resaltó que, por estrategia, “nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran USD6.000 millones”, para evitar de manera anticipada el nombre del comprador o los detalles del acuerdo, lo que, según él, podría haber incrementado la presión sobre la tasa de cambio, perjudicado los términos pactados para la deuda pública colombiana.

Para determinar las condiciones de la venta, el Ministerio de Hacienda consultó a un creador de mercado local, que ofreció referencias de precio para una emisión considerable. “Se dieron inicialmente tasas de unos 75 puntos base arriba de la valoración de mercado por un flujo estimado de USD1.000 millones”, afirmó Cuéllar al medio. La operación se hizo luego de evaluar propuestas de varios fondos internacionales, aunque finalmente la de Pimco se consideró la más favorable para el país.

El exministro aseguró que Colombia retrocede 25 años ante la colocación de los $23 billones - crédito Prensa Mauricio Cárdenas

Retroceso de 25 años

Por supuesto, el mecanismo empleado y la ausencia de información pública suscitaron críticas destacadas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, candidato presidencial, denunció “el retroceso de 25 años en transparencia” que representa la adjudicación de $23 billones a un inversionista privado bajo condiciones reservadas. “Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones”, afirmó el exfuncionario en un video.

Asimismo, Cárdenas advirtió sobre el trato desigual hacia los participantes del mercado y sus posibles consecuencias. “Todos los inversionistas deben tener exactamente la misma información al mismo tiempo. Un desastre esa colocación privada, un número grande que muestra que viene un problema mayúsculo”, añadió.

Por su parte, el director saliente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, destacó las implicaciones fiscales e internacionales del proceso.

Luis Fernando Mejía, director saliente
Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, apuntó que la urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas - crédito @LuisFerMejia/X

“Esa opacidad, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede terminar encareciendo el financiamiento del Estado en su conjunto. La urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios”, expresó el experto en X. A su juicio, recurrir a procedimientos distintos a la subasta pública se aleja de los estándares internacionales y dificulta la evaluación de la conveniencia para la deuda pública colombiana.

Proceso de control fiscal

El episodio también llevó a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de control fiscal sobre la operación, considerando tanto el monto involucrado como los cuestionamientos en torno al manejo de condiciones y la reserva aplicada a la identidad del comprador.

A pesar de las críticas, el Ministerio de Hacienda indicó que antes de seleccionar a Pimco se revisaron propuestas de otros fondos internacionales, y que se contó con la colaboración de intermediarios especializados en el mercado de TES. Según explicó Javier Cuéllar, Pimco se comprometió a mantener su posición en TES bajo la estrategia buy and hold, aunque esta promesa no quedó consignada contractualmente y estará sujeta a monitoreo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroTESPimcoMinisterio de HaciendaTítulos de DeudaTítulos de TesoreríaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro posesionó a su nuevo jefe de Despacho en plena Navidad: de quién se trata

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, suscribió el decreto que concretó el nombramiento de quien asumirá el papel de mano derecha del presidente y se encargará de coordinar la agenda presidencial

Gustavo Petro posesionó a su

Un incendio en un centro de Bienestar Familiar de Bogotá provocó la fuga de 16 menores: esto es lo que se sabe

Las autoridades denunciaron que un grupo de ciudadanos no permitió la ayuda de los equipos de rescate

Un incendio en un centro

Aumento del salario mínimo de 2026 no beneficiará a miles de trabajadores colombianos con este tipo de sueldo mensual

El panorama de reajustes muestra diversidad en los factores internos y externos que las empresas tienen en cuenta para actualizar sus escalas de compensación

Aumento del salario mínimo de

María Claudia Tarazona conmovió con un mensaje por su primera Navidad sin Miguel Uribe Turbay: “Me aferro a tu amor”

La viuda del senador publicó unas emotivas palabras en el que destacó la relevancia de su esposo y el legado que dejó tanto para ella como para su familia, especialmente durante estas fechas de unión y afecto

María Claudia Tarazona conmovió con

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Luego de los desmanes en la final de la Copa Colombia, el presidente Carlos Mario Zuluaga reveló que el calendario de competencias está a la espera de que se discuta el tema de la seguridad

Temporada 2026 del fútbol colombiano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Top de Netflix en Colombia:

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Ranking de Prime Video en Colombia: estas son las películas más vistas del momento

Tuti Vargas criticó publicación de Jessica Cediel en el velorio de su papá: “Nunca se me pasaría por la cabeza”

Shakira celebró el grado de 415 estudiantes de los colegios que construyó con su fundación Pies Descalzos: “Mi mejor regalo de Navidad”

Esposa de Luis Díaz reveló la primera imagen de su embarazo y emocionó a sus seguidores: “Nuevos comienzos”

Deportes

Temporada 2026 del fútbol colombiano

Temporada 2026 del fútbol colombiano está en vilo por el Gobierno nacional: habrá reunión con Dimayor por violencia en estadios

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025 EN VIVO: estas son las novedades de la bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla presentó los abonos y sedes para la Liga BetPlay y Copa Libertadores 2026: precios están por las nubes

Estos son los detalles de la negociación de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza: se va cerrando el acuerdo

Máximo accionista del América de Cali se refirió al posible regreso de Duván Zapata al cuadro rojo: “No hay en Colombia”