Empresa de transporte de Antioquia es investigada: el caso de los 17 estudiantes muertos y el siniestro en Santa Elena tendrían relación

La empresa de transporte Precoltur está en la mira de las autoridades al protagonizar dos graves letales - crédito redes sociales - Superintendencia de Transporte

Un nuevo accidente de transporte en Antioquia encendió las alarmas por las condiciones de seguridad en algunas empresas de buses escolares y turísticos. El siniestro se registró el 22 de diciembre en la vía que conecta Medellín con el corregimiento de Santa Elena, y terminó con 12 personas lesionadas, tres de ellas en estado crítico, según confirmaron las autoridades locales.

Las investigaciones preliminares determinaron que el vehículo involucrado pertenece a la empresa Precoltur, la misma compañía propietaria del bus que estuvo implicado en un trágico accidente ocurrido el 14 de diciembre en Remedios, Antioquia, donde estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello perdieron la vida.

Y es que en el mencionado caso, el bus transportaba a 34 estudiantes de regreso de una excursión en Tolú y Coveñas cuando se accidentó alrededor de las 3:00 a. m. en la vía entre Remedios y Zaragoza, cayendo por un abismo de más de 40 metros en el sector El Chispero. La tragedia dejó 17 muertos, incluidos 16 estudiantes y el conductor principal, y 20 heridos trasladados a hospitales; las autoridades investigan fallas mecánicas del vehículo, posible microsueño del conductor y distracciones como posibles causas del siniestro.

El accidente de bus turístico en Antioquia deja 17 fallecidos y 19 heridos, la mayoría estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello - crédito composición fotográfica

Ahora, con el nuevo caso, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó a Noticias Caracol que “la Superintendencia se encuentra haciendo una visita a Precoltur y haciendo una revisión a todo el parque automotor”. Según indicó, la inspección busca esclarecer las responsabilidades sobre los recientes incidentes y verificar el cumplimiento de la normativa por parte de la compañía.

El siniestro ocurre pocos días después de que la entidad anunciara la sanción para Precoltur por incumplir “con su obligación de implementar un sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y el conductor, además de no garantizar el mantenimiento de los vehículos”. La coincidencia de fechas provocó atención sobre los protocolos de seguridad de la compañía.

De acuerdo con las investigaciones relacionadas con el accidente de Bello, la Superintendencia encontró varias irregularidades en el bus siniestrado. La revisión tecno-mecánica del vehículo no cumplió con los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente, por lo que la entidad dispone de videos en la plataforma Sicod que demuestran que muchas inspecciones no se practicaron y que más del 80% de las pruebas no fueron superadas.

El ingeniero Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, advirtió que desde la entidad se están realizando visitas a las instalaciones de Precoltur - crédito Superintendencia de Transporte

El vehículo accidentado también cuenta con antecedentes de siniestros. Piñeres detalló para el medio en mención que ya había protagonizado incidentes en 2021 y 2023, en los cuales los pasajeros resultaron lesionados. Además, se evidenció que las sillas del automotor carecían de cinturones y que las salidas de emergencia no eran adecuadas para evacuar a los ocupantes.

De esta manera, para las autoridades la relación entre ambos vehículos es clave para determinar responsabilidades, por lo que la Superintendencia busca establecer si existen fallas estructurales en el mantenimiento de los buses o en los protocolos de seguridad de Precoltur que puedan poner en riesgo a los pasajeros.

Mientras tanto, los lesionados en Santa Elena permanecen bajo cuidado médico en hospitales de la región, y las autoridades de tránsito continúan investigando las condiciones de la vía y otros factores que pudieron contribuir al accidente.

Alfredo Piñeres confirmó que la Superintendencia de Transporte está realizando visitas e inspecciones en toda la flota de la compañía para determinar responsabilidades y verificar el cumplimiento de la normativa vigente - crédito Super Transporte/sitio web

Autoridades advierten la responsabilidad en las medidas para que un bus pueda salir a las vías y evitar siniestros

La Superintendencia de Transporte, apoyada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y el Ministerio de Transporte, advierten que la seguridad mecánica de los buses no es solo un trámite, sino la principal barrera contra accidentes graves. Tras las tragedias presentadas, que conmocionaron al país, las autoridades señalaron que las fallas en frenos, suspensión, dirección o llantas son las causas frecuentes de siniestros de alta mortalidad.

Además, la revisión tecno-mecánica, regulada por la Ley 769 de 2002, busca verificar que los sistemas críticos funcionen correctamente, especialmente en terrenos de montaña y pendientes pronunciadas. Para los vehículos de transporte especial, como los de excursiones, el Decreto 348 de 2015 establece exigencias más estrictas: mantenimiento preventivo mensual, autorización específica para cada viaje (Fuec) y equipamiento completo de carretera, que incluye extintores, botiquín y señales de parqueo.

La Ansv siempre resalta que cinturones de seguridad y salidas de emergencia operables son determinantes para la supervivencia en accidentes graves. Según sus registros, las fallas mecánicas son la tercera causa de siniestros en buses de pasajeros y las más letales, debido a la velocidad y el tipo de terreno donde suelen ocurrir.

Los buses de excursión deben contar con mantenimiento mensual, autorización específica y equipamiento de seguridad completo, incluyendo cinturones, extintores y salidas de emergencia operables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En 2025, la Supertransporte reforzó la vigilancia con la campaña “#ElFuturoSobreRuedas”. Las sanciones incluyen multas de hasta 15 salarios mínimos mensuales vigentes, inmovilización inmediata del vehículo e investigaciones que pueden derivar en la cancelación de la licencia de operación si se evidencia negligencia en el mantenimiento.