Colombia

Abogada uribista explicó cuál sería la estrategia de Petro con la declaratoria de emergencia económica, en medio de la vacancia judicial

Carolina Restrepo Cañavera, cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que hace parte de la lista al Senado del Centro Democrático, detalló en sus redes sociales por qué el Ejecutivo expidió el Decreto 1390 a dos días de la Navidad, y justo cuando la Corte Constitucional entró en receso, del que volverá solo hasta el 13 de enero de 2026

Gustavo Petro podrá empezar a
Gustavo Petro podrá empezar a recaudar desde el 1 de enero, según la abogada Carolina Restrepo Cañavera, debido a la vacancia judicial que postergó el control de exequibilidad del Decreto 1390 de 2025 - crédito Adobe Stock/Colprensa

La declaratoria de emergencia económica por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, haría parte de una estrategia calculada, cuyo alcance depende menos del contenido de la medida y más de su contexto temporal y jurídico. Al menos ese es el análisis de la abogada Carolina Restrepo Cañavera, que aspira al Senado por el partido Centro Democrático, que desglosó las motivaciones y consecuencias de esta decisión, en un mensaje que no pasó desapercibido.

En su mensaje en la red social X, la mujer -que expresó precisos comentarios sobre el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue declarado inocente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá- hizo pública una serie de reflexiones en la red social X en los que hizo énfasis en la ausencia de la Corte Constitucional para hacer el control de legalidad del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, por cuenta de la vacancia judicial.

Para Restrepo Cañavera, la clave no reside en el texto del documento en sí. “No es el decreto. Es el silencio que lo rodea”, afirmó la abogada en la plataforma digital. Y es que la intención del Ejecutivo de expedir el decreto justo antes de este receso, que cobija incluso al alto tribunal, según su visión, no es un accidente, sino parte esencial del plan que se trazó desde la Casa de Nariño para contar con el tiempo suficiente para empezar la recaudación que necesita Petro.

La abogada Carolina Restrepo Cañavera
La abogada Carolina Restrepo Cañavera se pronunció sobre el decreto de emergencia económica, promulgado por el presidente Gustavo Petro - crédito @carorestrepocan/X

La Corte Constitucional no podrá revisar el decreto de emergencia económica sino hasta después del 13 de enero. Y eso, aunque parezca un detalle, es todo el plan”, aseveró Restrepo Cañavera en la misma publicación, en la que expuso a continuación y en detalle cómo se beneficiará el primer mandatario en este periodo de casi 20 días: en los que determinaciones de este tipo entran en revisión solo en los albores del año nuevo, y no de forma inmediata.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre y 10 de enero, el Gobierno contará con una capacidad de acción extraordinaria, sin mecanismos de control previos al alcance de la Corte. “El Gobierno tiene las manos libres. Puede expedir decretos con fuerza de ley. Puede crear contribuciones, anticipos, tarifas temporales. Puede empezar a cobrar. Y nadie lo puede frenar”, expresó Restrepo Cañavera en su exposición en X, que motivó un debate en redes.

Con este comunicado, la Corte
Con este comunicado, la Corte Constitucional se pronunció sobre el decreto que declara la emergencia económica en el país, por parte del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

La estrategia de Gustavo Petro para “saltarse”, por ahora, el control de la Corte Constitucional

El procedimiento descrito por la abogada es claro y menciona la utilización del calendario institucional y los ritmos del país en favor de la agenda gubernamental, de lo que sería plenamente consciente Petro: que ya había sufrido una dura derrota en el Congreso por el hundimiento de lo que se llamó la reforma tributaria 3.0, y que pretendía recoger al menos 16,3 billones de pesos para la vigencia del 2026, y así terminar de financiar el Presupuesto General de la Nación.

“Esta es la jugada, paso a paso: declaran la emergencia justo antes de la vacancia judicial. Aseguran que no haya Corte activa por tres semanas. Esperan que el país entre en modo diciembre. Seguro expedirán los decretos tributarios entre el 26 y el 30 de diciembre. Los publican con vigencia inmediata. Empiezan a recaudar desde el 1 de enero. Y cuando la Corte por fin se pronuncie… ya no hay nada que devolver”, explicó la aspirante al Senado en X.

El Gobierno Petro decretó la
El Gobierno Petro decretó la emergencia económica por 30 días tras caída de la reforma tributaria 3.0 en el Congreso, justo en la vacancia judicial - crédito Infobae Colombia

Y al profundizar en las implicancias, Restrepo Cañavera enfatizó que la inacción de la Corte ante el cobro efectivo de contribuciones impide cualquier restitución futura. “Porque en Colombia la Corte puede declarar un decreto inexequible. Pero no puede obligar al Estado a devolver lo que ya cobró. No hay reversa tributaria automática. Ni constitucional. Ni política”, enfatizó la letrada, que así remarcó cómo el Gobierno quiso sacar ventaja del receso judicial.

La abogada concluyó que, aunque las decisiones judiciales puedan revertir lo actuado mucho después, el objetivo gubernamental ya se habrá cumplido por la vía financiera. “Así que sí: el Gobierno puede perder más adelante. Pero ya ganó donde importa: en caja”, indicó Restrepo Cañavera. “Y entiéndanlo. Entiéndanlo claro: si usted paga, olvídese de ese dinero. Porque no se lo van a devolver”, finalizó en su extenso comentario en la red social.

