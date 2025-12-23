Sujeto que asfixió a su madre fue condenado a más de 35 años de cárcel: vecinos afirmaron que estaba poseído

Las autoridades emitieron la determinación tras analizar las pruebas recolectadas - crédito Colprensa

Durante el 22 de diciembre de 2025 se confirmó la condena impuesta a Juan Manuel Sánchez López por el asesinato de su madre en Yopal, Casanare, lo que marca un precedente judicial en la región luego de que un juez, tras revisar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, dictara una pena de 35 años y 10 meses de prisión.

El fallo incluye además la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años, así como la suspensión de cualquier mecanismo que pudiera sustituir la condena, según lo establecido por el juzgado y difundido en la jornada del lunes por el ente acusador.

De acuerdo con la investigación judicial, el 18 de junio de 2013, la víctima, Nancy López Holguín, fue hallada sin signos vitales luego de que la Policía Nacional atendiera una llamada de emergencia sobre una situación inusual en la residencia del barrio San Marcos, en la carrera 4ª Oeste N 54-24.

En el momento en el que los agentes ingresaron, la mujer ya había muerto por asfixia mecánica a manos de su propio hijo, lo que desató una gran cantidad de rumores entre los habitantes del sector.

A lo largo de las audiencias ante el Juzgado Segundo de Control de Garantías de Aguazul, la Fiscalía sostuvo la imputación del delito de homicidio agravado por el brutal ataque al que sometió a su madre en sus últimos minutos de vida.

Según el expediente, los elementos probatorios demostraron la responsabilidad del acusado. Sin embargo, la decisión judicial es de primera instancia y permite la presentación de los recursos de ley que la defensa considere pertinentes, por lo que se está a la espera de la determinación final.

Versiones de la comunidad sobre lo ocurrido

La captura de Sánchez López, de 28 años al momento de la condena, centra la atención sobre las circunstancias personales que rodearon el crimen, pues la comunidad especuló bastante en 2023 sobre lo que pudo haber llevado al joven a tomar la determinación de atentar en contra de su propia madre.

Según las versiones preliminares, el sentenciado padecía de un trastorno psiquiátrico y también se habló de que al momento de cometer el homicidio estuvo bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Aunque, hasta el momento, las autoridades no han confirmado tales diagnósticos.

En torno al caso circulan otras hipótesis sobre la motivación del fatal acto, entre ellas la versión de que Sánchez López habría utilizado una tabla de ouija y, supuestamente, habría estado poseído por un espíritu cuando agredió fatalmente a su madre.

Esta versión, difundida ampliamente entre la comunidad, motivó a que los allegados solicitaran el acompañamiento de un líder espiritual durante el proceso judicial.

Diversos testimonios recogidos al inicio del proceso indicaron que el señalado atacante fue remitido a la cárcel La Guafilla de Yopal, en la que tuvo que ser aislado debido al riesgo de agresión por parte de otros internos, que no dudaron en atacarlo al saber el motivo de su reclusión en ese centro penitenciario, puesto que buscaban tomar justicia por mano propia como suele ocurrir en contra de aquellos que atacan a niños, adultos mayores y sus propias familias. Aunque el sujeto fue protegido mientras se adelantaban las audiencias.

Por ahora, los familiares están a la espera del resultado final del proceso y esperan que no cambie la decisión tomada en primera instancia, además fueron enfáticos en solicitar que no se le otorgue ningún tipo de beneficio de rebaja de pena, debido a la magnitud del hecho que acabo con la vida de Nancy López Holguín.