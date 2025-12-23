Colombia

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

La presentadora compartió imágenes familiares tomadas durante el velorio de su padre, lo que provocó cuestionamientos y mensajes encontrados entre sus seguidores

Guardar
Jessica Cediel despidió a su
Jessica Cediel despidió a su padre y generó debate por sus publicaciones en redes sociales - crédito @- jessicacedielnet/Instagram

La presentadora y actriz Jessica Cediel enfrenta un momento personal complejo tras la muerte de su padre, un hecho que ha generado gran repercusión en redes sociales.

Cediel despidió a su padre, Alfonso Cediel, el 21 de diciembre y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó el dolor que atraviesa la familia y el vínculo que la unía con él.

La publicación incluyó imágenes de la familia durante las exequias, lo que desató críticas entre los internautas por la forma en que se presentaron en las fotografías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cediel agradeció a su padre por el apoyo a lo largo de su vida, señalando que “hoy fue nuestro último abrazo Cediel. Hoy no te digo adiós papi, sino hasta pronto. Gracias por todo, papito lindo de mi vida y mi corazón. Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida. Siento un hueco inmenso. Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas de tu abrupta e inesperada partida y espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta”, escribió la bogotana en la publicación.

La reacción del público no se hizo esperar. Las imágenes publicadas, donde Jessica Cediel aparece junto a su madre y hermanas junto al ataúd, fueron fuertemente cuestionadas por usuarios en redes sociales.

Usuarios en redes cuestionaron la
Usuarios en redes cuestionaron la decisión de la familia Cediel de posar para fotografías durante el velorio - crédito @jessicacedielnet / Instagram

Entre los comentarios se destacan frases como: “Como pueden posar para una foto en medio velorio”, “En un momento como este a mí no me daría ni para peinarme ahora para hacer sesión de fotos y publicarlas”, “cómo se hace para tomarse una foto cuando tu padre es quien está ese ataúd”, “Las fotos con la medio sonrisa totalmente innecesario”, “Es un funeral o una sesión de fotos”, en referencia a la manera en que la familia posó.

Hasta el momento Jessica Cediel no ha respondido a las críticas, pues atraviesa un periodo de duelo y se encuentra enfocada en su entorno familiar. La presentadora siempre se mostró cercana a su padre y ha manifestado públicamente el vacío que genera su ausencia.

Algunos de los comentarios que
Algunos de los comentarios que recibió Jessica Cediel tras la publicación de las fotos del funeral de su padre - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Jessica Cediel despidió a su padre con un emotivo mensaje: “No sé cómo superar tu partida”

La noticia, compartida en sus redes sociales, generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de seguidores, colegas y figuras públicas, quienes acompañan el duelo de la familia Cediel.

En un extenso mensaje publicado en su perfil de Instagram, Jessica Cediel expresó el vacío y el dolor que deja la partida de su padre, agradeciendo el amor, las lecciones y los momentos compartidos. “Te me fuiste Cediel, te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió la presentadora, quien confesó sentirse perdida y con un vacío inmenso en el pecho. “Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”.

La presentadora destacó la importancia
La presentadora destacó la importancia de la familia en los cuidados y acompañamiento a su padre durante su enfermedad. - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Cediel recordó las enseñanzas de su padre y el ejemplo de fortaleza que le dejó: “Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada”, puntualizó en su despedida. Agradeció también a su madre y a sus hermanas por la unidad y el respaldo durante el proceso de enfermedad de Alfonso Cediel, quien padecía de Párkinson y requirió cuidados especiales en los últimos años.

La presentadora relató los desafíos vividos por la familia ante la enfermedad de su padre, enfatizando el esfuerzo realizado para brindarle compañía y cuidados. “Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”, expresó, subrayando la importancia del apoyo familiar en los momentos complejos de la vida. Cediel también agradeció a quienes manifestaron cariño y apoyo a su padre y a la familia durante este tiempo, resaltando la presencia de allegados y de su comunidad digital.

Virginia Silva, madre de Jessica
Virginia Silva, madre de Jessica Cediel, compartió su duelo y agradecimiento a la familia y seguidores tras la muerte de su esposo - crédito @virginiasilvaramirez/ Instagram

En su mensaje, evocó recuerdos de ternura, juegos y humor compartidos con su padre. “Gracias por tu humor negro, por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante”, confesó. Finalmente, Jessica Cediel cerró su despedida aceptando la voluntad de Dios y deseando a su padre un buen viaje: “El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI”.

Temas Relacionados

Jessica CedielPapá Jessica CedielFuneral Papá Jessica CedielCriticas Jessica CedielColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

La justicia condenó a 41 años de prisión al autor de un feminicidio en Providencia

Una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja en un puesto de venta de alimentos en la isla de Providencia luego de que el agresor le exigiera dinero y considerara insuficiente la cantidad recibida

La justicia condenó a 41

Gustavo Petro finalmente realizará alocución presidencial este martes para anunciar el salario mínimo del 2026: estaría alrededor de $1.800.000 al mes

El mandatario comunicará el ajuste definitivo del ingreso mensual de los empleados formales, cifra que según proyecciones oficiales podría superar los $1.800.000 con el auxilio de transporte incluido

Gustavo Petro finalmente realizará alocución

Gustavo Petro se refirió al los pagos del programa Colombia Mayor con pulla a la Corte Constitucional y al magistrado Ibañez: “Para evitar el cambio”

El mandatario destacó el avance social, aunque advirtió que la ley pensional aún no ha sido aprobada por la Corte debido a posibles bloqueos institucionales

Gustavo Petro se refirió al

Salario mínimo de 2026: las pistas que hay para saber si millones de trabajadores conocerán el aumento como regalo de Navidad

El proceso de concertación se desarrolla bajo la presión de las elecciones y la ausencia de consenso, mientras los hogares esperan una definición que marcará el rumbo de sus ingresos

Salario mínimo de 2026: las

Familia colombiana vende sus últimos tamales en Estados Unidos antes de autodeportarse: “Nunca pensé que me fuera a pasar esto”

Los tamales de Ana son un emprendimiento muy popular en Nueva Jersey que será liquidado luego de la detención de uno de sus miembros por el ICE

Familia colombiana vende sus últimos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló la millonada exacta

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y si demandó a Yina Calderón por dejar la pelea

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Mamá de Lina Tejeiro respondió a las críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Luinny acusó a Westcol de usar a Karina García y Yina Calderón para tener números: “Y eres el más grande de Latinoamérica”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”