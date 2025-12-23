Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Jessica Cediel despidió a su padre y generó debate por sus publicaciones en redes sociales - crédito @- jessicacedielnet/Instagram

La presentadora y actriz Jessica Cediel enfrenta un momento personal complejo tras la muerte de su padre, un hecho que ha generado gran repercusión en redes sociales.

Cediel despidió a su padre, Alfonso Cediel, el 21 de diciembre y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó el dolor que atraviesa la familia y el vínculo que la unía con él.

La publicación incluyó imágenes de la familia durante las exequias, lo que desató críticas entre los internautas por la forma en que se presentaron en las fotografías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cediel agradeció a su padre por el apoyo a lo largo de su vida, señalando que “hoy fue nuestro último abrazo Cediel. Hoy no te digo adiós papi, sino hasta pronto. Gracias por todo, papito lindo de mi vida y mi corazón. Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida. Siento un hueco inmenso. Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas de tu abrupta e inesperada partida y espero que mi Dios pueda darme paz con la respuesta”, escribió la bogotana en la publicación.

La reacción del público no se hizo esperar. Las imágenes publicadas, donde Jessica Cediel aparece junto a su madre y hermanas junto al ataúd, fueron fuertemente cuestionadas por usuarios en redes sociales.

Usuarios en redes cuestionaron la decisión de la familia Cediel de posar para fotografías durante el velorio - crédito @jessicacedielnet / Instagram

Entre los comentarios se destacan frases como: “Como pueden posar para una foto en medio velorio”, “En un momento como este a mí no me daría ni para peinarme ahora para hacer sesión de fotos y publicarlas”, “cómo se hace para tomarse una foto cuando tu padre es quien está ese ataúd”, “Las fotos con la medio sonrisa totalmente innecesario”, “Es un funeral o una sesión de fotos”, en referencia a la manera en que la familia posó.

Hasta el momento Jessica Cediel no ha respondido a las críticas, pues atraviesa un periodo de duelo y se encuentra enfocada en su entorno familiar. La presentadora siempre se mostró cercana a su padre y ha manifestado públicamente el vacío que genera su ausencia.

Algunos de los comentarios que recibió Jessica Cediel tras la publicación de las fotos del funeral de su padre - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Jessica Cediel despidió a su padre con un emotivo mensaje: “No sé cómo superar tu partida”

La noticia, compartida en sus redes sociales, generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de seguidores, colegas y figuras públicas, quienes acompañan el duelo de la familia Cediel.

En un extenso mensaje publicado en su perfil de Instagram, Jessica Cediel expresó el vacío y el dolor que deja la partida de su padre, agradeciendo el amor, las lecciones y los momentos compartidos. “Te me fuiste Cediel, te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”, escribió la presentadora, quien confesó sentirse perdida y con un vacío inmenso en el pecho. “Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho”.

La presentadora destacó la importancia de la familia en los cuidados y acompañamiento a su padre durante su enfermedad. - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Cediel recordó las enseñanzas de su padre y el ejemplo de fortaleza que le dejó: “Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada”, puntualizó en su despedida. Agradeció también a su madre y a sus hermanas por la unidad y el respaldo durante el proceso de enfermedad de Alfonso Cediel, quien padecía de Párkinson y requirió cuidados especiales en los últimos años.

La presentadora relató los desafíos vividos por la familia ante la enfermedad de su padre, enfatizando el esfuerzo realizado para brindarle compañía y cuidados. “Hice todo lo que pude humanamente para consentirte”, expresó, subrayando la importancia del apoyo familiar en los momentos complejos de la vida. Cediel también agradeció a quienes manifestaron cariño y apoyo a su padre y a la familia durante este tiempo, resaltando la presencia de allegados y de su comunidad digital.

Virginia Silva, madre de Jessica Cediel, compartió su duelo y agradecimiento a la familia y seguidores tras la muerte de su esposo - crédito @virginiasilvaramirez/ Instagram

En su mensaje, evocó recuerdos de ternura, juegos y humor compartidos con su padre. “Gracias por tu humor negro, por las veces que estuviste y las que no. Aprendí tanto contigo que no sé qué voy a hacer de aquí en adelante”, confesó. Finalmente, Jessica Cediel cerró su despedida aceptando la voluntad de Dios y deseando a su padre un buen viaje: “El cielo está de fiesta con la llegada de un nuevo angelito. TE AMO PAPI”.