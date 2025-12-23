Colombia

Motociclista murió tras chocar contra un tractocamión en la NQS en Bogotá

El accidente ocurrió este martes 23 de diciembre en la localidad de Los Mártires, provocando cierres viales en sentido sur-norte mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo

Guardar
El cuerpo del motociclista quedó
El cuerpo del motociclista quedó tendido sobre la calzada de la NQS - crédito red social Facebook

Un motociclista murió tras un accidente con un camión en la avenida NQS, sentido sur-norte, en la localidad de Los Mártires, a las 11:00 a. m. de este martes 23 de diciembre en Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el cierre vial que se había implementado en la NQS con calle 18 hacia oriente buscaba facilitar las labores de la unidad de criminalística y de los gestores de tráfico asignados a la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque el paso vehicular ya fue restablecido, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas, como la avenida Circunvalar y la carrera 68, mientras el tráfico se normaliza completamente.

Las primeras hipótesis indican que la víctima habría perdido el control de la motocicleta por los baches entre loza y loza, cayendo después en la vía del tractocamión, aunque la investigación permanece abierta para determinar la causa precisa del accidente.

La placa de la motocicleta
La placa de la motocicleta del accidente en la NQS, en Los Mártires, este martes 23 de diciembre - crédito red social X

Según imágenes que circulan en la red social X, la motocicleta que está implicada en el accidente tiene las placas IZQ88D

El área fue acordonada para permitir el levantamiento del cuerpo y la recopilación de pruebas, mientras agentes civiles y el Grupo Guía gestionaron el tránsito tanto en la calle 18 como en la calle Sexta.

Videos difundidos en redes sociales muestran al motociclista en el suelo tras el choque. Bogotá Tránsito confirmó la gestión de la emergencia, el desplazamiento de la unidad de criminalística y la intervención de su equipo en el lugar.

La mañana del 23 de diciembre evidenció nuevamente los desafíos del sistema vial en Bogotá, con múltiples incidentes que alteraron el flujo normal de la ciudad.

Accidente entre dos motocicletas en
Accidente entre dos motocicletas en la avenida Circunvalar con calle 85, en Chapinero, que generó afectación en ambos carriles - crédito Bogotá Tránsito/X

Movilidad reportó que, además de este hecho en Los Mártires, se registraron accidentes en otras localidades: en Chapinero, un siniestro entre dos motociclistas en la avenida Circunvalar con calle 85 generó afectación en ambos carriles, mientras que en Fontibón un camión varado en la avenida Centenario con carrera 90 bloqueó parcialmente la vía.

Pese a estas situaciones, la movilidad comenzó a restablecerse en varias zonas. En la avenida Circunvalar, por ejemplo, los vehículos fueron retirados de la vía tras un incidente previo y el tráfico comenzó a fluir sin contratiempos. En la vía que conecta Bogotá con Medellín, un vehículo varado en el kilómetro 0,1 fue retirado, aunque la congestión persistió debido a un volcamiento de camión en el kilómetro 3.

Muertes de motociclistas en 2025 superan las del año anterior

Entre enero y septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) confirmó 3.951 muertes de usuarios de moto, una cifra que supera en ocho por ciento el mismo periodo del año anterior y que triplica el saldo de muertes del segundo actor vial más afectado, el peatón.

Las cifras oficiales detallan que, de las víctimas fatales ocurridas en este lapso, la mayor parte de los choques mortales acontecieron en horario nocturno: el 73% de los fallecimientos se produjo entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a. m..

En 2025, los peatones y los ciclistas también sufrieron consecuencias directas de la masificación de la motocicleta: 635 peatones y 78 ciclistas murieron en accidentes provocados por el impacto con motos, según registros de la Ansv.

Esta tendencia persiste desde 2009; desde entonces, 10.326 peatones, más de una tercera parte de las víctimas fatales peatonales, perdieron la vida en choques con motocicletas.

Los exámenes médicos confirmaron signos
Los exámenes médicos confirmaron signos de intoxicación, aunque no se detectaron drogas específicas - crédito Colprensa

En ese mismo ciclo, la serie anual revela que 823 peatones murieron en estos siniestros en 2024, 814 en 2023 y 788 en 2022.

A nivel nacional, la tendencia también evidencia la exposición del motociclista frente a diferentes tipos de peligros en las rutas. En lo que va del 2025, los usuarios de moto fallecidos en carretera chocaron principalmente con objetos fijos (898 casos), vehículos de carga (704), transporte vehicular individual (657) y otras motos (657).

No obstante, desde 2009, el objeto de colisión más habitual ha sido el transporte individual, con 10.126 incidentes mortales.Por otra parte, los usuarios de motocicleta representan el segmento con el mayor número de lesionados.

De enero a septiembre de 2025 se reportaron 12.706 usuarios de moto heridos en siniestros de tránsito, una cifra superior al acumulado de 2024 para el mismo periodo.

Temas Relacionados

Accidente NQSMotociclista muertoTráfico BogotáAccidente camiónCarrera 30Colombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades de Ocaña, Norte de Santander, confirman el secuestro de una enfermera de 35 años

Hombres armados sacaron a la mujer de su vivienda en el sector de Aguas Claras para subirla a un vehículo y desde ese momento se desconoce su paradero

Autoridades de Ocaña, Norte de

Acto de intolerancia en Tunja: Conductor de camioneta ignoró cierre vial y arrastró a agente de tránsito

Las imágenes registraron el instante en que un vehículo avanzó por varias cuadras con un uniformado aferrado a su capó: el policía resultó herido

Acto de intolerancia en Tunja:

Zulma Guzmán habría visitado a un mentalista, días previos al envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá

El propio ‘J’ describió ante la fiscalía un encuentro en el que la empresaria acudió de urgencia, afirmando sentirse “profundamente afectada” tras haber visto a su expareja junto a otra mujer

Zulma Guzmán habría visitado a

La familia de Miguel Rodríguez Orejuela pide libertad anticipada para el exjefe del Cartel de Cali tras diagnóstico de demencia

Los abogados del exnarcotraficante argumentan que su deterioro de salud amerita excarcelación antes de cumplir el resto de su condena en Estados Unidos

La familia de Miguel Rodríguez

La Fiscalía de Colombia solicita circular roja de Interpol para encontrar a Kleydermar Paola Fernández, vinculada al homicidio de Jaime Esteban Moreno

La orden de captura, expedida por el Juzgado 69 de Garantías de Bogotá, incluye cargos por homicidio agravado y la solicitud de medida de aseguramiento contra Fernández, acusada de ser la determinadora del crimen

La Fiscalía de Colombia solicita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento de botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

‘Alerta’ se fue de Colombia y reveló que la inseguridad lo motivó tras ser víctima de un supuesto secuestro en Bogotá: “A empezar una vida nueva”

Jhonny Rivera regalará cinco millones de pesos a sus seguidores: así será la dinámica

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y aclaró si demandó a Yina Calderón

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Así fue el 2025 de la selección Colombia: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado advirtió a la selección Colombia sobre Cristiano Ronaldo previo al duelo en el Mundial 2026: “No se deben confiar”

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista