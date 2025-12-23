Motociclista murió tras chocar contra un tractocamión en la NQS en Bogotá

El cuerpo del motociclista quedó tendido sobre la calzada de la NQS - crédito red social Facebook

Un motociclista murió tras un accidente con un camión en la avenida NQS, sentido sur-norte, en la localidad de Los Mártires, a las 11:00 a. m. de este martes 23 de diciembre en Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el cierre vial que se había implementado en la NQS con calle 18 hacia oriente buscaba facilitar las labores de la unidad de criminalística y de los gestores de tráfico asignados a la zona.

Aunque el paso vehicular ya fue restablecido, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas, como la avenida Circunvalar y la carrera 68, mientras el tráfico se normaliza completamente.

Las primeras hipótesis indican que la víctima habría perdido el control de la motocicleta por los baches entre loza y loza, cayendo después en la vía del tractocamión, aunque la investigación permanece abierta para determinar la causa precisa del accidente.

La placa de la motocicleta del accidente en la NQS, en Los Mártires, este martes 23 de diciembre - crédito red social X

Según imágenes que circulan en la red social X, la motocicleta que está implicada en el accidente tiene las placas IZQ88D

El área fue acordonada para permitir el levantamiento del cuerpo y la recopilación de pruebas, mientras agentes civiles y el Grupo Guía gestionaron el tránsito tanto en la calle 18 como en la calle Sexta.

Videos difundidos en redes sociales muestran al motociclista en el suelo tras el choque. Bogotá Tránsito confirmó la gestión de la emergencia, el desplazamiento de la unidad de criminalística y la intervención de su equipo en el lugar.

La mañana del 23 de diciembre evidenció nuevamente los desafíos del sistema vial en Bogotá, con múltiples incidentes que alteraron el flujo normal de la ciudad.

Accidente entre dos motocicletas en la avenida Circunvalar con calle 85, en Chapinero, que generó afectación en ambos carriles - crédito Bogotá Tránsito/X

Movilidad reportó que, además de este hecho en Los Mártires, se registraron accidentes en otras localidades: en Chapinero, un siniestro entre dos motociclistas en la avenida Circunvalar con calle 85 generó afectación en ambos carriles, mientras que en Fontibón un camión varado en la avenida Centenario con carrera 90 bloqueó parcialmente la vía.

Pese a estas situaciones, la movilidad comenzó a restablecerse en varias zonas. En la avenida Circunvalar, por ejemplo, los vehículos fueron retirados de la vía tras un incidente previo y el tráfico comenzó a fluir sin contratiempos. En la vía que conecta Bogotá con Medellín, un vehículo varado en el kilómetro 0,1 fue retirado, aunque la congestión persistió debido a un volcamiento de camión en el kilómetro 3.

Muertes de motociclistas en 2025 superan las del año anterior

Entre enero y septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) confirmó 3.951 muertes de usuarios de moto, una cifra que supera en ocho por ciento el mismo periodo del año anterior y que triplica el saldo de muertes del segundo actor vial más afectado, el peatón.

Las cifras oficiales detallan que, de las víctimas fatales ocurridas en este lapso, la mayor parte de los choques mortales acontecieron en horario nocturno: el 73% de los fallecimientos se produjo entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a. m..

En 2025, los peatones y los ciclistas también sufrieron consecuencias directas de la masificación de la motocicleta: 635 peatones y 78 ciclistas murieron en accidentes provocados por el impacto con motos, según registros de la Ansv.

Esta tendencia persiste desde 2009; desde entonces, 10.326 peatones, más de una tercera parte de las víctimas fatales peatonales, perdieron la vida en choques con motocicletas.

En ese mismo ciclo, la serie anual revela que 823 peatones murieron en estos siniestros en 2024, 814 en 2023 y 788 en 2022.

A nivel nacional, la tendencia también evidencia la exposición del motociclista frente a diferentes tipos de peligros en las rutas. En lo que va del 2025, los usuarios de moto fallecidos en carretera chocaron principalmente con objetos fijos (898 casos), vehículos de carga (704), transporte vehicular individual (657) y otras motos (657).

No obstante, desde 2009, el objeto de colisión más habitual ha sido el transporte individual, con 10.126 incidentes mortales.Por otra parte, los usuarios de motocicleta representan el segmento con el mayor número de lesionados.

De enero a septiembre de 2025 se reportaron 12.706 usuarios de moto heridos en siniestros de tránsito, una cifra superior al acumulado de 2024 para el mismo periodo.