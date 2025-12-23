Iván Cepeda advirtió sobre una campaña de desprestigio en su contra que involucraría organismos de inteligencia del Gobierno Petro: “Abuso de poder o de tráfico de influencias”

Un mensaje difundido en las redes sociales por el político revela que tiene conocimiento de acciones coordinadas destinadas a manchar su reputación, en el contexto previo al inicio del proceso electoral nacional - crédito Colprensa

Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, alertó sobre una posible estrategia destinada a afectar su imagen pública.

Según el político, estos intentos provendrían tanto de grupos opositores como de algunas entidades estatales de inteligencia. Cepeda hizo pública su preocupación al comenzar el proceso electoral rumbo a la jefatura del Estado.

En un mensaje publicado en plataformas digitales, el senador informó que cuenta con datos específicos y fiables acerca de planes para difundir contenidos que podrían perjudicar su reputación y cuestionar su trayectoria política. Cepeda señaló que estas maniobras, dirigidas por rivales políticos, buscan obstaculizar su camino en la contienda presidencial y las describió como parte de una campaña de manipulación.

“Advierto que se tejerán en mi contra campañas para socavar mi legitimidad política y moral. En las últimas horas, he recibido información puntual y creíble sobre el hecho de que desde organismos de inteligencia del Estado se están desarrollando ese tipo de campañas”, comentó el senador del Pacto Histórico en el metraje que subió en sus redes sociales.

En el video, Iván Cepeda señaló que hay planes para difundir escándalos en su contra con el fin de vincularlo a casos de abuso de poder o tráfico de influencias. El senador afirmó que estos ataques buscan afectar su imagen porque sus adversarios no han logrado vencerlo en los ámbitos electoral, político o judicial, de acuerdo con sus palabras.

“Que se busca, a través de escándalos que se harán muy probablemente estallar en los próximos días, presentarme como una persona involucrada en hechos de abuso de poder o de tráfico de influencias. De una vez lo digo tajantemente: esos intentos son parte de campañas calumniosas y sucias de mis opositores y adversarios políticos, que como no han podido derrotarme en el terreno electoral o en el terreno político o judicial”, comentó el aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

De igual manera, sostuvo que sus opositores estarían recurriendo a integrantes de entidades oficiales y a organismos de inteligencia para intentar perjudicar su reputación, su legitimidad y su integridad como líder político. Afirmó que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a cualquier revisión pública de su vida personal y profesional.

“Ahora buscan utilizando a personas de instituciones oficiales y a los servicios de inteligencia para hacer daño, repito, a mi reputación, a mi legitimidad y a mi probidad como ser humano y como dirigente político. Soy una persona transparente que puede ser sometida a cualquier escrutinio. No tengo nada que ocultar y soy invencible en el terreno moral. Que eso quede muy claro”, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Segunda del Senado de la República en el video que subió en sus redes sociales.

Tras la denuncia de Iván Cepeda, se produjeron diversas respuestas en el ámbito político. Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de oposición Centro Democrático, cuestionó el origen de la supuesta campaña en contra de Cepeda. Briceño sugirió que, si las acciones provienen de organismos de inteligencia del Estado, podrían estar relacionadas con exintegrantes del M-19, a quienes atribuye el control de esos organismos en la actualidad.

“Si la ‘campaña sucia’ proviene como usted lo dice de organismos de inteligencia del Estado eso quiere decir que esa ‘campaña sucia’ viene de los ex integrantes del M-19 que son quienes manejan gran parte de la inteligencia del Estado”, escribió Briceño en respuesta a la publicación de Cepeda.

Desde el Gobierno, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expresó su respaldo a Iván Cepeda. Manifestó su rechazo a las campañas de desprestigio basadas en falsedades y criticó que estas sean promovidas desde instituciones donde, según ella, operan estructuras criminales.

“Toda mi solidaridad con el Senador @IvanCepedaCast ante el anuncio de una campaña de desprestigio en su contra. Es repudiable que cuando se es honesto y transparente, se tengan que enfrentar campañas de desprestigio basadas en falsedades y peor aún aupadas desde organismos de poder donde se encuentran incrustadas estructuras criminales”, escribió la funcionaria del Gobierno Petro en su mensaje.