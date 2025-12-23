Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Las autoridades reprochan el uso de comunidades indígenas para impedir operativos contra el ELN y advierten sobre riesgos para la seguridad nacional y la protección de la población en zonas afectadas por conflicto armado - crédito X

Las autoridades militares colombianas señalaron a Luis Eduardo David Manco, alias Ramiro, como el objetivo de la operación que terminó con el secuestro de 18 soldados en la zona rural de Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó.

Según información obtenida por Infobae Colombia, las tropas del Ejército Nacional se dirigían a capturar a este cabecilla del ELN cuando fueron interceptadas y retenidas por una multitud. Alias Ramiro lidera la estructura Néstor Tulio Durán del frente Manuel Hernández, conocido como “El Boche”, dentro del Frente de Guerra Occidental.

Fuentes de inteligencia militar confirmaron a este medio que dentro de la asonada participaron guerrilleros de confianza de “Ramiro”, que presionaron y amenazaron a la población local para impedir la liberación de los uniformados.

El Ejército Nacional identificó a alias Ramiro como el cabecilla del ELN que era objetivo de la operación en Carmen de Atrato, Chocó - suministrada a Infobae Colombia

El cabecilla, según los reportes, tiene cuatro órdenes de captura vigentes por los delitos de asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio. Entre sus métodos de control figura la presión criminal sobre comerciantes, campesinos, transportadores y habitantes de los municipios de Quibdó, Puerto Meluk y Alto Baudó.

Operativo frustrado y el escape de alias Ramiro

El domingo 21 de diciembre, una operación militar en el municipio de Carmen de Atrato se vio interrumpida cuando aproximadamente 200 personas secuestraron a 18 militares de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Dos suboficiales y 16 soldados fueron llevados a un resguardo indígena, hecho confirmado en un comunicado oficial de la brigada. La misión tenía como objetivo capturar a “Ramiro” y así desarticular actividades del ELN en una región históricamente afectada por la presencia de este grupo armado.

Mientras se desarrollaba el secuestro colectivo, “Ramiro” escapó del lugar acompañado de su radista, su pareja sentimental y cinco escoltas, según revelaron fuentes castrenses a Infobae Colombia.

El secuestro de 18 soldados del Ejército Nacional ocurrió cuando intentaban capturar a alias Ramiro en una zona rural de Carmen de Atrato - crédito X

De acuerdo con los datos recabados, el cabecilla logró evadir el cerco militar mientras sus hombres de confianza se mezclaban entre la multitud que mantenía retenidos a los soldados.

El perfil criminal de alias Ramiro

Los informes de inteligencia describen a Luis Eduardo David Manco como un hombre de complexión delgada y con notorias dificultades alimenticias, ya que tiene pocos dientes. Suele portar una pistola calibre 9 mm con varios proveedores y un fusil AK47.

Además, maneja al menos seis teléfonos celulares, cuyos números cambia de manera constante, y dispone de dos teléfonos satelitales para mantener el contacto con sus redes de apoyo.

"Ramiro" tiene formación en manejo, fabricación e instalación de explosivos, así como en el uso de armamento de francotirador. Su actividad delictiva se extiende por varias localidades del departamento de Chocó, donde ejerce presión sobre la población civil a través de intimidación y amenazas, especialmente sobre sectores productivos y transportadores.

Alias Ramiro tiene cuatro órdenes de captura por delitos como asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio en el occidente de Colombia - crédito Europa Press

Secuestro de militares y utilización de la población civil

El secuestro masivo de los 18 militares ocurrió cuando la unidad adelantaba maniobras para combatir al ELN en la región. De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional, los soldados fueron rodeados y despojados de su dotación, tras lo cual fueron conducidos al resguardo indígena La Puria.

Las autoridades militares denunciaron la instrumentalización de la población civil para obstaculizar las operaciones del Estado y advirtieron sobre la vulnerabilidad de los uniformados en zonas de alta conflictividad.

El lunes 22 de diciembre se divulgó un video que muestra la prueba de supervivencia de los soldados, confirmando que permanecen retenidos en el resguardo indígena. Este material visual refuerza la preocupación institucional sobre el uso de la presión social por parte del ELN y la amenaza que representa la estructura liderada por alias Ramiro en el occidente del país.

Las autoridades mantienen operativos para liberar a los soldados y capturar a alias Ramiro, clave en el control armado del Chocó - crédito @COL_EJERCITO / X

Acciones institucionales y advertencias de las autoridades

El Ejército Nacional reiteró su rechazo a toda conducta que vulnere la libertad y la seguridad de sus efectivos, así como a cualquier acción que impida el desarrollo de operaciones legítimas del Estado en defensa de la seguridad ciudadana.

Las autoridades mantienen los esfuerzos para lograr la liberación de los militares, mientras continúa la búsqueda de alias Ramiro, al que responsabilizan de liderar la estructura que orquestó la asonada y la retención de los uniformados.