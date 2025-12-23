Colombia

Empresa del bus involucrado en accidente de estudiantes en Antioquia se pronunció tras ser suspendida por el Ministerio de Transporte: “No hemos sido notificados”

Precoltur sostuvo que desde el momento del accidente ha colaborado con las autoridades para verificar las condiciones del vehículo utilizado para el viaje de los exalumnos del Liceo Antioqueño

Precoltur asegura colaboración con las autoridades mientras sigue la investigación administrativa y el pliego de cargos por el accidente - crédito Captura de Video redes sociales/Ministerio de Transporte

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunció la suspensión provisional de Precoltur, la empresa encargada del bus que se vio involucrado en un accidente que cobró la vida de 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo.

La decisión, según las entidades nacionales, se produjo luego de que se conocieran pruebas en las que se habrían cometido irregularidades en la contratación y la revisión técnico-mecánica del automotor.

Tras el pronunciamiento oficial, la compañía, responsable del vehículo accidentado, emitió un pronunciamiento al respecto, manifestando que no ha sido notificada de la medida, pero que continuará colaborando con las autoridades mientras avanza la investigación sobre las posibles fallas en la revisión del bus utilizado para el transporte de los estudiantes antioqueños.

“Precoltur informa a sus clientes, afiliados y a la comunidad en general que, hasta el momento, no ha sido notificada oficialmente de esta decisión; sin embargo, desde el 15 de diciembre hemos recibido en nuestras instalaciones a las autoridades competentes y hemos hecho entrega de toda la información solicitada”, señaló Precoltur en un comunicado.

En paralelo a la sanción, la compañía ha informado que se están realizando los trámites pertinentes para la reclamación de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), con el objetivo de facilitar el acceso a la compensación a las familias de las víctimas.

“Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados (...) permanecemos atentos a los requerimientos y al desarrollo adecuado de la comunicación institucional”, indicaron.

El accidente, que se produjo en la madrugada del 14 de diciembre, generó diversas hipótesis sobre sus causas, entre ellas, posibles fallas técnicas en el bus, aunque aún no se han establecido conclusiones definitivas. Las investigaciones oficiales persisten y abarcan la revisión de los procesos técnicos y operativos relacionados con la empresa.

