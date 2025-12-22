Colombia

Estos fueron los programas de televisión que los colombianos más buscaron en Google en el 2025

Las dudas más frecuentes de los televidentes en el buscador de Internet, tenían que ver con los presentadores, eliminados, premios y ganadores de otras versiones

Guardar
Los programas más buscados en
Los programas más buscados en Google Trends Colombia en 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Dentro de las tendencias de búsquedas en Google que marcaron el 2025 en Colombia, las preferencias por el entretenimiento ocuparon un lugar central en la vida digital de los usuarios.

A partir de los registros y analíticas de Google Trends, la herramienta que evalúa la evolución de los intereses en la web y en Youtube, se identificó que las consultas relacionadas con música, cine, series, espectáculos y figuras de la farándula local dominaron buena parte del tráfico desde el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Estas fueron las búsquedas de
Estas fueron las búsquedas de los colombianos en Google Trends para LCDLFC - crédito Google Trends

Entre las preguntas más reiteradas figuraron cuestiones sobre los programas de telerrealidad o reality shows, mandando la parada en Colombia dos de cada uno de los canales: Yo me llamo (mapa en rojo), Nuevo rico, nuevo pobre (mapa en amarillo), y La casa de los famosos Colombia (mapa en azul).

Los usuarios de internet en Colombia recurrieron a Google para resolver dudas sobre participantes, presentadores, peleas, ganadores de otras temporadas y la incursión de un nuevo personaje a los jurados como fue el caso de Aurelio Cheveroni en Yo me llamo.

Así, durante los 12 meses del 2025, consultas como “Eliminados de la casa de los famosos Colombia”; “Altafulla”; “Yo me llamo mini” o “Nuevo rico, nuevo pobre”, alcanzaron volúmenes significativos, reflejando el interés creciente por la cartelera cultural y musical.

Estas fueron las búsquedas de
Estas fueron las búsquedas de Yo me llamo en Google Trends en Colombia - crédito Google Trends

Términos buscados en Google en Colombia

Al revisar los principales términos buscados en 2025 en materia de entretenimiento en Colombia, se observa que el interés no sigue un orden especifico y mucho menos que estas búsquedas obedecen a su ubicación en el plano digital, sino que responde a la relevancia social y su impacto en distintos frentes como redes sociales.

Por ejemplo, entre los cinco términos que más buscaron los colombianos siendo Yo me llamo el programa de televisión más buscado en Google en 2025, destacan términos como Yo me llamo mini, Martín Elías Yo Me Llamo, Búfalo Yo Me Llamo, Martín Elías de Yo Me Llamo y Yo me llamo en vivo 2025, para aquellos que no podían ver la transmisión por televisión por algún motivo.

Por ejemplo, Búfalo Yo Me Llamo tiene que ver con el nuevo integrante del formato de canto que involucraron los jueces, pues era el encargado de decirles a los participantes en el escenario quién era el eliminado, salvado o quién quedaba en riesgo para salvarse en la gala final cada semana.

La novela de Canal Caracol
La novela de Canal Caracol estuvo entre las más buscadas en Colombia - crédito Google Trends

Para La casa de los famosos Colombia, el término más buscado fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025, teniendo en cuenta que cada domingo se conocía el nombre de un eliminado.

Altafulla también fue otro de los términos, debido a las polémicas que protagonizó con participantes como Yina Calderón y Melissa Gate, además, de haber llegado a la competencia a mitad, pasando por alto dos meses de encierro de sus otros compañeros.

Respecto a la novela Nuevo rico, nuevo pobre, los colombianos solamente incluyeron dos términos de búsqueda: Nuevo rico, nuevo pobre y Nuevo rico, nuevo pobre 2025, que se trató de un remake de la versión presentada en julio de 2007 y regresó con una nueva versión en 2025 con la aparición de Lina Tejeiro, Laura Barjum, Variel Sánchez y Juan Guilera como protagonistas.

Las regiones de Colombia donde
Las regiones de Colombia donde más buscaron el top 3 - crédito Google Trends

La curiosidad por el acontecer de celebridades también se intensificó, evidenciando una tendencia marcada hacia el seguimiento minuto a minuto de la vida de artistas nacionales e internacionales.

Estos resultados evidencian cómo la interacción social con la información y la coyuntura nacional influyen en las preguntas que se vuelven tendencia. En cada caso,el contexto político, social o de salud marcó el interés de los colombianos, convertido en búsquedas que reflejan tanto inquietud como necesidad de información puntual en un entorno cambiante.

Temas Relacionados

Google TrendsGoogle Trends ColombiaMás buscados de GoogleYo me llamoLa casa de los famosos ColombiaNuevo rico nuevo pobreColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció intimidaciones por parte de la Federación Colombiana de Tenis

La tenista barranquillera denunció cómo la temporada 2025 se vio perjudicada por el actuar del presidente de la Fedecoltenis Mauricio Lederman

La colombiana más ganadora en

Juez de Buga, Valle, condenó a 35 años de cárcel al mayor (r) Alirio Urueña por su participación en la masacre de Trujillo: se alió con paramilitares

La decisión judicial responsabiliza al exoficial por delitos cometidos contra comunidades rurales en el Valle del Cauca y ordena su captura inmediata, además de imponerle una sanción económica millonaria

Juez de Buga, Valle, condenó

Nicolás Petro aparece sin aportes al sistema de salud y solo como beneficiario: esto es lo que sabe

El hijo del presidente Petro no está aportando directamente como cotizante, lo que significa que utiliza el sistema de salud sin realizar aportes directos

Nicolás Petro aparece sin aportes

Natilla o buñuelos: este es el plato navideño que ganó en búsquedas de Google Colombia

Según las tendencias de Google, los colombianos tienen una tendencia marcada por uno de sus platillos típicos navideños

Natilla o buñuelos: este es

Así roban cuentas de banco en temporada navideña, solo un mensaje de texto basta

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni registrar información bancaria fuera de los canales oficiales

Así roban cuentas de banco
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN anunció cese al fuego

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna aclaró si el

Andrea Serna aclaró si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Cuándo regresa el ‘Desafío del siglo XXI’ a las pantallas: fecha y hora del retorno de los equipos en competencia

Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en México tras un período de distanciamiento: “Te respeto mucho”

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

Yeison Jiménez reveló que casi muere en un accidente de avión: “Faltaban 10 días para que naciera mi niño”

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció intimidaciones por parte de la Federación Colombiana de Tenis

Kevin Pérez, la figura de Deportes Tolima en el 2025 que se pelean Santa Fe y Millonarios para reforzar sus planteles

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich