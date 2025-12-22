Estos fueron los programas de televisión que los colombianos más buscaron en Google en el 2025

Los programas más buscados en Google Trends Colombia en 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Dentro de las tendencias de búsquedas en Google que marcaron el 2025 en Colombia, las preferencias por el entretenimiento ocuparon un lugar central en la vida digital de los usuarios.

A partir de los registros y analíticas de Google Trends, la herramienta que evalúa la evolución de los intereses en la web y en Youtube, se identificó que las consultas relacionadas con música, cine, series, espectáculos y figuras de la farándula local dominaron buena parte del tráfico desde el país.

Entre las preguntas más reiteradas figuraron cuestiones sobre los programas de telerrealidad o reality shows, mandando la parada en Colombia dos de cada uno de los canales: Yo me llamo (mapa en rojo), Nuevo rico, nuevo pobre (mapa en amarillo), y La casa de los famosos Colombia (mapa en azul).

Los usuarios de internet en Colombia recurrieron a Google para resolver dudas sobre participantes, presentadores, peleas, ganadores de otras temporadas y la incursión de un nuevo personaje a los jurados como fue el caso de Aurelio Cheveroni en Yo me llamo.

Así, durante los 12 meses del 2025, consultas como “Eliminados de la casa de los famosos Colombia”; “Altafulla”; “Yo me llamo mini” o “Nuevo rico, nuevo pobre”, alcanzaron volúmenes significativos, reflejando el interés creciente por la cartelera cultural y musical.

Términos buscados en Google en Colombia

Al revisar los principales términos buscados en 2025 en materia de entretenimiento en Colombia, se observa que el interés no sigue un orden especifico y mucho menos que estas búsquedas obedecen a su ubicación en el plano digital, sino que responde a la relevancia social y su impacto en distintos frentes como redes sociales.

Por ejemplo, entre los cinco términos que más buscaron los colombianos siendo Yo me llamo el programa de televisión más buscado en Google en 2025, destacan términos como Yo me llamo mini, Martín Elías Yo Me Llamo, Búfalo Yo Me Llamo, Martín Elías de Yo Me Llamo y Yo me llamo en vivo 2025, para aquellos que no podían ver la transmisión por televisión por algún motivo.

Por ejemplo, Búfalo Yo Me Llamo tiene que ver con el nuevo integrante del formato de canto que involucraron los jueces, pues era el encargado de decirles a los participantes en el escenario quién era el eliminado, salvado o quién quedaba en riesgo para salvarse en la gala final cada semana.

Para La casa de los famosos Colombia, el término más buscado fue eliminado de La casa de los famosos Colombia 2025, teniendo en cuenta que cada domingo se conocía el nombre de un eliminado.

Altafulla también fue otro de los términos, debido a las polémicas que protagonizó con participantes como Yina Calderón y Melissa Gate, además, de haber llegado a la competencia a mitad, pasando por alto dos meses de encierro de sus otros compañeros.

Respecto a la novela Nuevo rico, nuevo pobre, los colombianos solamente incluyeron dos términos de búsqueda: Nuevo rico, nuevo pobre y Nuevo rico, nuevo pobre 2025, que se trató de un remake de la versión presentada en julio de 2007 y regresó con una nueva versión en 2025 con la aparición de Lina Tejeiro, Laura Barjum, Variel Sánchez y Juan Guilera como protagonistas.

La curiosidad por el acontecer de celebridades también se intensificó, evidenciando una tendencia marcada hacia el seguimiento minuto a minuto de la vida de artistas nacionales e internacionales.

Estos resultados evidencian cómo la interacción social con la información y la coyuntura nacional influyen en las preguntas que se vuelven tendencia. En cada caso,el contexto político, social o de salud marcó el interés de los colombianos, convertido en búsquedas que reflejan tanto inquietud como necesidad de información puntual en un entorno cambiante.