Colombia

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 21 de diciembre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Guardar
Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña se distingue como una de las más emocionantes en el país. Noche tras noche, quienes participan en este juego suman oportunidades para ganar premios de diverso valor.

A las 22:00 horas de cada noche, miles de colombianos esperan expectantes los resultados. El funcionamiento sencillo de esta lotería atrae tanto a los jugadores nuevos como a quienes ya tienen experiencia, ya que solo deben escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y determinar el monto de su apuesta.

Los billetes se pueden adquirir en las agencias autorizadas, cuya ubicación exacta se encuentra publicada en la página web oficial de la Lotería Caribeña.

A continuación, encontrará los números ganadores correspondientes al sorteo de la noche del 21 de diciembre. Si resulta premiado, conserve su boleto, ya que es el único documento que le permite cobrar el premio.

Los números sorteados de este domingo 21 de diciembre de 2025

Los pasos para jugar
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 6909

Quinta: 6

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.

Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

Lotería Caribeña NocheColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Dos menores de nueve años resultaron gravemente heridos tras caer de un camión en Urrao, Antioquia

Los niños reciben atención especializada en Medellín tras sufrir traumas craneoencefálicos luego de un accidente ocurrido en el sector La Curva del Teniente, en zona urbana del municipio

Dos menores de nueve años

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este lunes 22 de diciembre

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este lunes 22 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Villavicencio este lunes

Pico y Placa: qué autos

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este lunes 22 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Pico y Placa: qué autos

Director de la Policía ratifica lucha contra ‘mafias’ criminales: “La paz se construye debilitando al crimen, no cediendo”

William Rincón reafirma que la protección de la vida y las operaciones de la Fuerza Pública continúan sin interrupciones, pese a los anuncios unilaterales de cese por parte de grupos armados ilegales

Director de la Policía ratifica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con disparos atacaron estación de

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

ENTRETENIMIENTO

Andrés Llinás se casó con

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Deportes

La Comisión Arbitral del fútbol

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025