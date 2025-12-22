Colombia

Ministro de Defensa dejó en claro que operaciones contra grupos ilegales no se suspenderán en el fin de año: “No existe ningún cese al fuego”

La aclaración del general (r) Pedro Sánchez surgió en respuesta a la confusión generada por los comunicados recientes de grupos armados sobre la suspensión de hostilidades durante las celebraciones decembrinas, como lo han expresado el ELN y las disidencias de las Farc

Guardar
El Ministro de Defensa, Pedro
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que las operaciones contra los grupos armados ilegales continuarán - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aclaró el domingo 21 de diciembre que no existe un cese al fuego ni suspensión de operaciones de la fuerza pública en el país, pese a los recientes anuncios de cese unilateral de hostilidades por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Y recalcó que la misión garantizar la seguridad ciudadana sigue vigente en todo el territorio nacional.

Sánchez, en su perfil de X, informó a los ciudadanos que no se ha emitido ninguna orden para detener las acciones tanto de las Fuerzas Militares como la Policía Nacional. “No existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección al pueblo colombiano”, enfatizó el titular de la cartera, que reiteró con ello la instrucción de emplear todas las capacidades institucionales para salvaguardar la vida y la seguridad de la población civil en el final del 2025.

De esta forma, el ministro respondió a la confusión generada tras los comunicados de grupos armados ilegales. El ELN anunció un cese unilateral de operaciones ofensivas contra los efectivos militares y policiales, que regirá desde las 00:00 horas del 24 de diciembre hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026. En su mensaje, el grupo también mencionó el despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe y manifestó su intención de defender la soberanía nacional.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, desmintió cese de operaciones de las Fuerzas Armadas, frente a anuncios del ELN y las disidencias de las Farc - crédito @pedrosanchezcol/X

Por su parte, las disidencias ratificaron un cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública. Jhon Mendoza, vocero de la organización, explicó que esta medida ya venía aplicándose y la enmarcó como parte de su compromiso con la justicia social; sin embargo, la agrupación aclaró que la decisión no abarca los enfrentamientos armados que mantienen con otras organizaciones ilegales en diferentes regiones del país, como parte de su “defensa”.

Según cifras oficiales, durante el año en curso se han neutralizado 4.300 integrantes de estructuras ilegales, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior. La institución destacó que la Fuerza Pública mantiene operaciones activas para desmantelar organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilícitas, subrayando que la finalidad de estos grupos es la obtención de recursos económicos a través de actividades al margen de la ley.

El grupo liderado por alias Calarcá informó que suspenderá indefinidamente las acciones ofensivas contra las autoridades, aunque continuará enfrentándose a otros grupos ilegales en distintas regiones del país - crédito X

En ese orden de ideas, el ministro Sánchez enfatizó que la construcción de la paz en Colombia está ligada a la fortaleza del Estado y a la vigencia de la misión constitucional de la Fuerza Pública. “Nuestra Fuerza Pública permanece alerta, adelantando operaciones y actuando con mayor contundencia para desmantelar estas mafias criminales”, señaló el titular de Defensa, que fue enfático en remarcar que la protección de los ciudadanos es una tarea permanente.

Para fortalecer la acción estatal y la colaboración ciudadana, se han habilitado diversos canales de denuncia. Entre ellos, las líneas 107 y 157, así como los números 147 y 165 para los grupos Gaula, que son los especializados en combatir el secuestro y la extorsión. Además, la línea 141 está disponible para reportar casos de reclutamiento infantil, en denuncias en las que se garantiza la absoluta reserva para los que suministren información a las autoridades.

El cese al fuego irá
El cese al fuego irá hasta el 3 de enero de 2026 - crédito ELN

Con este pronunciamiento, Sánchez -cuya gestión al frente del ministerio continúa siendo tema de escrutinio por parte de los senadores y representantes a la Cámara- expresó que la consolidación de la paz requiere de la determinación y capacidad del Estado para eliminar las amenazas que afectan a la sociedad colombiana. Entre ellas, el actuar de organizaciones al margen de la ley, que no han querido acogerse a la política de Paz Total del Gobierno.

Temas Relacionados

Cese al fuegoMinistro de DefensaFuerza Pública de ColombiaDisidencias de las FarcNarcotráfico en ColombiaPaz en ColombiaELNPedro SánchezColombia-Noticias

La Comisión Arbitral del fútbol

El municipio de Murillo, Tolima,

Los recalentados navideños elevan riesgos

Ciudadanos encontraron el cadáver de

Personas en condición de discapacidad
