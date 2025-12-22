Luis Carlos Reyes cuestionó La Gran Consulta por Colombia: “Pasó de ser de ‘derecha de centro’ a ‘derecha de Centro Democrático’”

El exministro y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes criticó La Gran Consulta por Colombia - crédito @VickyDavila/X - Colprensa

Frente a la posible participación de la senadora Paloma Valencia y el exministro Juan Carlos Pinzón, como aspirantes en La Gran Consulta por Colombia, una alianza de precandidatos presidenciales de centroderecha que definirá su candidato oficial en marzo de 2026, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, se pronunció en la red social X en contra de este proceso de decantación.

El exfuncionario del Gobierno Petro, del que ha desmarcado con duras acusaciones, aprovechó la coyuntura para arremeter contra los que considera son exponentes de los movimientos de derecha del país; en especial, por lo que podría ser el aterrizaje a esta consulta de Valencia, que hace parte del Centro Democrático. Este aspecto no pasó desapercibido por precandidato presidencial que también hará parte de una consulta, la de Fuerza Ciudadana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La ‘Gran Consulta’ pasó de ser de “centro” a ser de ‘derecha de centro’ a ser de ‘derecha de Centro Democrático’. Es buena esa claridad. Los colombianos podemos ser críticos del estado actual de las cosas, pero nadie quiere regresar a lo que teníamos antes de 2022″, expresó Reyes en su cuenta, en la que hizo sus reflexiones frente a este proceso electoral, que definirá uno de los perfiles que espera hacerle contrapeso al candidato de izquierda, Iván Cepeda.

Con este mensaje en X, Luis Carlos Reyes hizo duros señalamientos a La Gran Consulta por Colombia - crédito @luiscrh/X

¿Qué se sabe de La Gran Consulta por Colombia?

Frente a lo que sería la presencia de Valencia e, incluso, de Pinzón, se ha generado cierta expectativa entre los seis precandidatos que ya le dieron el sí a esta consulta: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, que han hecho eco de estos intereses y han celebrado que exista la intención de sumarse a esta iniciativa: en la que empezaría a esclarecerse el panorama de cara a los comicios que se avecinan.

La llegada de Valencia a la consulta aún no es definitiva, pese a que el expresidente Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, dejó en sus manos la posibilidad de unirse a este proceso. Tanto los militantes y dirigentes del partido han sostenido intensas discusiones para analizar la posibilidad, luego de que la propia senadora confirmó, el domingo 21 de diciembre, que tuvo un encuentro con los precandidatos, en los que empezó a explorarse este camino.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático confirmó su reunión con los precandidatos de La Gran Consulta - crédito @PalomaValenciaL/X

Si decide incorporarse, la congresista caucana, que ganó el proceso interno del Centro Democrático a sus colegas, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, se sumaría a un grupo que ya ha sostenido varias reuniones y que también buscaría convencer a Pinzón y al también exministro Daniel Palacios: que ha sido uno de los que ha argumentado que la unidad es fundamental para el futuro del país y ya aceptó la invitación en esa búsqueda de consenso de la centro-derecha.

Frente a los desafíos con este ejercicio, Valencia dijo sentirse cómoda con los miembros de La Gran Consulta, aunque reiteró que la decisión final depende de varios factores, entre ellos, el tiempo disponible y la representación de todos los sectores democráticos dentro de la alianza. En caso de no participar, adelantó que su partido competirá en la primera vuelta presidencial y descartó la realización de encuestas u otros mecanismos alternativos para definir su candidatura.

Paloma Valencia venció a María Fernanda Cabal y Paola Holguín en el proceso de escogencia interna del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

Respecto a la interna de su partido, la senadora defendió la transparencia del proceso que la eligió como candidata y aseguró que su propuesta busca incluir a todos los sectores del uribismo, tendiendo puentes incluso hacia compañeros con los que existieron diferencias durante la selección interna. En ese sentido, reiteró que su campaña buscará la unidad tanto dentro del partido como en el escenario de la centroderecha nacional.