Iván Duque se sacudió de los señalamientos de Petro y criticó el manejo fiscal del Gobierno: “Endeuda al país con un privado desconocido”

En un nuevo capítulo de la disputa entre el actual Gobierno y su antecesor, el expresidente Iván Duque salió a defenderse de los duros cuestionamientos del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, por cuenta del manejo de la deuda pública. Todo esto, precedido de las acusaciones mutuas sobre el incremento del endeudamiento, la legalidad de la emergencia económica que decretará el Ejecutivo y la necesidad de transparencia en recientes emisiones de deuda.

Duque, que lideró el país durante la pandemia del COVID-19, en el mandato que empezó en 2018 y se extendió hasta el 7 de agosto de 2022, rechazó de manera tajante las críticas de Petro acerca del manejo fiscal de su Gobierno, al asegurar que al finalizar su mandato dejó la deuda bruta proyectada en 55,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2023; en un ítem que, según el gobernante, no se respetó por parte de su sucesor, que incrementó este concepto.

En sus argumentos, el expresidente afirmó que la gestión de su administración se centró en la en lo que denominó el rigor fiscal. “Durante la pandemia manejamos la economía con responsabilidad y rigor fiscal. Entregamos la deuda bruta proyectada en 55,1% del PIB para 2023. Hoy, quien nos criticaba, la incrementó irresponsablemente al 65%”, declaró el expresidente de la República, que acto seguido expuso otros aspectos relevantes para la defensa de su administración.

En efecto, Duque también expuso que fue necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito flexible, en contraste con lo que califica como una decisión del actual Gobierno de endeudarse “con un privado desconocido” y a un costo mucho mayor. Esto con respecto a la decisión de vender títulos de deuda pública, llamados TES, a un inversionista extranjero del que se no se conocen detalles, por cerca de US6.000 millones ($23 billones).

El expresidente acusó además a la administración Petro de buscar, por medio de una “emergencia económica” que considera inconstitucional, suplantar al Congreso para imponer nuevos impuestos dirigidos. Que, según él, están “al servicio del derroche y la corrupción, a costas de destruir el dinamismo empresarial y la atracción de inversión”. Con estas afirmaciones, el exmandatario dejó en claro que su manejo de las finanzas del país se hizo de manera objetiva.

¿Qué dijo Gustavo Petro de Iván Duque y el manejo de la economía nacional?

Las afirmaciones del expresidente se dieron en respuesta a un extenso mensaje del primer mandatario, que defendió su gestión y objetó la versión de su antecesor sobre la responsabilidad en el crecimiento de la deuda. Petro sostuvo que el endeudamiento reciente no se utilizó para financiar gastos propios de su mandato, sino para cubrir compromisos heredados de gobiernos anteriores; en específico, el de Duque, que en su concepto dejó descompensadas las cuentas.

“Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual Gobierno”, enfatizó el presidente, que señaló que el aumento en la deuda interna se explica principalmente por el efecto de la tasa de interés establecida por el Banco de la República, “mientras que la deuda externa no habría crecido y muestra una tendencia a disminuir respecto al tamaño de la economía”; en explicaciones que generaron reacciones en las redes sociales.

Para darle solidez a su argumento, enfatizó en la diferencia entre deuda bruta y deuda neta. “Para endeudarse hay que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Esos dineros se recuperan en el corto plazo”, indicó el gobernante, que recalcó que para la evaluación económica y la sostenibilidad fiscal debe considerarse la deuda neta, la cual, según su visión, disminuyó este año y se mantiene en el marco de mediano plazo.

El presidente también vinculó la emergencia económica a la insostenibilidad de las finanzas públicas, al señalar que las decisiones del Banco de la República —como elevar la tasa de interés real por encima del crecimiento económico— contribuyeron a la actual situación. Y dijo que desde la administración Juan Manuel Santos existe un déficit primario y acusó al banco central de operar como oposición a sus políticas, que no han logrado desarrollarse de forma plena.

Y recalcó que el objetivo principal de la emergencia radica en obtener recursos de los “megarricos” beneficiados por las políticas fiscales anteriores, no en ampliar el gasto general ni gravar a la población en su conjunto; pese a que una de las propuestas que se han filtrado sobre este decreto de emergencia contemplaría la implementación del impuesto del 5X1000 por las transacciones que se llevan a cabo en el entorno financiero, cuando en la actualidad es el 4x1000.

Exministro de Hacienda de Iván Duque también arremetió contra Gustavo Petro

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo refutó de forma contundente la versión del presidente. “SU GOBIERNO SÍ HA AUMENTADO LA DEUDA Y DE FORMA DESPROPORCIONADA”, señaló el exfuncionario, que agregó que en los últimos tres años y medio se generaron al menos $380 billones de deuda nueva. Este incremento, detalló, explica el crecimiento de la deuda bruta respecto al PIB, pues Petro se ha endeudado para financiar “puro gasto primario”.

Restrepo recordó que en 2019 se logró un superávit fiscal primario y que casi se repetía en 2023, pero atribuyó a la gestión actual un déficit “gigante” derivado del “derroche”. En ese sentido, cuestionó la relación establecida por el presidente entre el Banco de la República y el costo de la deuda, pues para el exministro, el mayor riesgo que los mercados perciben respecto a la deuda pública nacional ha elevado el costo del interés más de un 50%.

Asimismo, el extitular de la cartera calificó la emergencia económica como insostenible desde el punto de vista constitucional, al argumentar que la coyuntura fiscal es producto de decisiones del propio gobierno, especialmente el aumento del gasto y del riesgo país, así como la suspensión de la regla fiscal. De esta forma, su mensaje concluyó con una advertencia sobre la necesidad de responsabilidad en el manejo del país, en un escenario que cree complejo.

“Gobierne con responsabilidad lo poco que queda. Es la mejor recomendación y si necesita ayuda, busque apoyo, con menos odio y resentimiento social, y más ánimo de consenso. ¡Usar la economía para hacer política es una pésima idea!“, remató Restrepo, que en diferentes ocasiones ha salido a desmentir al presidente frente a sus recurrentes acusaciones a la anterior administración, a la que responsabilizó de su falta de ejecutoria en proyectos clave.