Insólita muerte: tropezó con unos alambres, cayó a la vía y lo aplastó un bus tras salir de misa

El ciudadano murió pese a los esfuerzos realizados por los presentes

El ciudadano se habría tropezado
El ciudadano se habría tropezado con unos alambres que se encontraban en el suelo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un adulto mayor identificado como Jairo de Jesús Benjumea Agudelo falleció en la jornada del lunes 22 de diciembre de 2025 en Barrancabermeja, Santander, tras ser golpeado por una buseta minutos después de salir de una misa de aguinaldos navideños.

El hecho causó sorpresa entre la comunidad, puesto que es común que los residentes asistan a este tipo de ceremonias religiosas, por lo que lamentaron la partida del ciudadano e hicieron un llamado con el fin de que se adelanten las respectivas investigaciones sobre lo ocurrido.

Las autoridades de Tránsito de Barrancabermeja asumieron la investigación para esclarecer lo sucedido, tras realizar el levantamiento del cuerpo y la verificación del lugar del accidente.

La buseta habría golpeado con
La buseta habría golpeado con fuerza a la víctima ocasionando su muerte - crédito @BogotaTransito/X

Sobre el impacto, las autoridades indicaron que ocurrió cerca de las 5:55 a. m. en la calle 43 del barrio María Eugenia, en el momento en el que el ciudadano, de 79 años, perdió el equilibrio al tropezar con unos alambres y cayó a la calzada por donde transitaba una buseta de placas XVN-971.

Pese a los intentos de reanimación brindados por parte de los testigos que acudieron al lugar para intentar auxiliar al ciudadano, los paramédicos que hicieron presencia en el lugar confirmaron el deceso poco después del accidente.

En cuanto a la víctima se indicó que es conocido como “El Paisa” y procedente de Antioquia, además que residía en el barrio Los Corales y se dedicaba a la venta de toallas y otros productos, por lo que era ampliamente conocido por la comunidad.

Del mismo modo, el diario local Vanguardia reveló que en el pasado, la víctima fatal de este insólito accidente fue vigilante informal, por lo que es recordado en el barrio El Recreo por vecinos y allegados como “una persona amable, cercana y muy querida por la comunidad”.

La comunidad lamenta la muerte
La comunidad lamenta la muerte del ciudadano - crédito Colprensa

Otro fatal accidente enluta a una familia en temporada navideña

Fabio Alexander Reina Calderón, de 24 años, murió tras impactar con una tractomula en el Anillo Vial, en la zona de Aguas Residuales de Bucaramanga en la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando versiones contradictorias sobre el siniestro vial que cobró la vida del ciudadano, pues mientras que algunos testigos sostienen que el vehículo de carga permanecía inmóvil sobre el carril izquierdo varios minutos antes del accidente, el conductor de la tractomula declaró que esta se apagó repentinamente en el sentido Girón –Floridablanca e intentó encenderla sin éxito; aunque un vehículo pudo esquivarlo, la motocicleta no logró evitar el obstáculo y colisionó de frente.

El impacto ocasionó que la motocicleta Suzuki Gixxer, placas TSM-31F, quedara incrustada en la parte trasera del camión. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y las piernas; sus dos acompañantes quedaron inconscientes. Varias personas trataron de auxiliarlo en el lugar y una de sus allegadas decía: “Fabio, Fabio, míreme, míreme. No se vaya, Fabio”, palabras que se viralizaron en videos difundidos en redes. El fallecimiento fue confirmado poco después.

Los accidentes viales en esta
Los accidentes viales en esta temporada tienen en alerta a las autoridades - crédito Colprensa

Las jóvenes heridas fueron trasladadas en ambulancia y permanecen bajo atención médica especializada en la clínica Foscal, en estado delicado. Entre tanto, se confirmó que en la zona se realizó la inspección técnica al cadáver y se levantó una investigación para establecer responsabilidades.

Sobre la víctima, se sabe que era padre de una niña de 4 años y que se graduó como tecnólogo en Entrenamiento Deportivo de las Unidades Tecnológicas de Santander, además era hijo de una enfermera del Hospital Universitario de Santander. Sus allegados expresaron palabras de dolor en las diferentes plataformas digitales recordándolo con mucho cariño y lamentando la fatal situación que terminó con su vida.

