Colombia

Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento del papá de Jessica Cediel: “Toda nuestra solidaridad contigo”

La comunicadora colombiana recibió un mensaje de apoyo por parte del exmandatario, quien utilizó sus redes sociales para acompañar a la familia Cediel tras el reciente deceso de Alfonso Cediel

Guardar
El exjefe de Estado colombiano
El exjefe de Estado colombiano manifestó su respaldo a la presentadora mediante una publicación en la red social X, sumándose a las muestras de condolencia por la pérdida sufrida por la familia Cediel - crédito @jessicacedielnet/IG

El sábado 20 de diciembre, Jessica Cediel informó mediante sus cuentas en redes sociales sobre la muerte de su padre. La presentadora, modelo y actriz de origen colombiano había mantenido actualizados a sus seguidores durante los últimos meses acerca de los problemas de salud que afectaban a su padre. Cediel manifestó el impacto personal de esta pérdida.

En el ámbito político, la noticia del fallecimiento del padre de Jessica Cediel generó reacciones. El expresidente Álvaro Uribe expresó su apoyo a la comunicadora con un mensaje en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. “Toda nuestra solidaridad contigo”, escribió Uribe, sumándose a las muestras de condolencia tras el anuncio realizado por Cediel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cediel no especificó públicamente los motivos del fallecimiento de su padre. No obstante, en publicaciones anteriores, la presentadora mencionó que Alfonso Cediel, su progenitor, enfrentaba el diagnóstico de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa con la que convivía desde hacía un tiempo.

Jessica Cediel compartió recuerdos junto
Jessica Cediel compartió recuerdos junto a su padre en redes sociales, mostrando la cercanía y el cariño que los unía. - crédito captura de video/@jessicacedielnet

El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las voces que manifestaron su apoyo a Jéssica Cediel tras el fallecimiento de su padre. Uribe utilizó su cuenta en la red social X para enviar un mensaje directo a la presentadora, resaltando la cercanía y la solidaridad en este momento difícil para la familia Cediel.

“Falleció el papá de Jéssica Cediel; toda nuestra solidaridad contigo y con tu familia muy estimada Jéssica”, escribió el exmandatario colombiano por medio de un mensaje en la red social antes mencionado.

Álvaro Uribe lamentó el
Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento del papá de Jessica Cediel - crédito @AlvaroUribeVel

La presentadora Jessica Cediel compartió un video en sus redes para despedirse de su padre y describió el dolor que enfrenta. Cediel reconoció el profundo impacto que ha tenido la partida, señalando lo difícil que resulta asumir la ausencia de su papá y agradeciendo las enseñanzas que recibió de él a lo largo de su vida.

“Te me fuiste Cediel. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. Gracias papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada (sic)”, publicó Cediel en sus redes sociales.

A lo largo del tiempo, Alfonso Cediel, de setenta y siete años, se hizo presente en las redes sociales a través de los videos y fotografías que su hija solía compartir junto a él. Hace poco, la presentadora reveló que su padre enfrentaba una condición neurodegenerativa, motivo por el cual comenzó a experimentar limitaciones tanto en el movimiento como en aspectos cognitivos.

En medio de la tristeza, Jessica Cediel relató a sus seguidores que el diagnóstico de párkinson había llegado años atrás, y que el avance de la enfermedad obligó a la familia a buscar un centro especializado donde pudiera recibir el cuidado y la atención que requería.

Jessica Cediel reaccionó ante los comentarios que generó su fotografía junto a Álvaro Uribe

La imagen que Jessica Cediel compartió junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez a comienzos de diciembre generó un intenso debate en redes, atrayendo opiniones encontradas tanto de seguidores de la presentadora como de quienes critican al exmandatario.

En sus redes sociales, Jessica Cediel, conocida por su trayectoria en espacios televisivos como La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo, publicó imágenes donde se la ve en un ambiente distendido, posando con una sonrisa al lado de Álvaro Uribe Vélez y el exjugador Freddy Guarín. En el mensaje que acompañó la publicación, la presentadora aprovechó para expresar agradecimiento y elogios hacia el expresidente.

La fotografía de Jessica Cediel
La fotografía de Jessica Cediel que abrió el debate en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/IG

La publicación no pasó desapercibida y provocó una oleada de comentarios negativos, así como exhortos a sus seguidores para que dejaran de apoyarla en Instagram. Entre quienes reaccionaron, varios manifestaron su descontento, argumentando que el clima político del país está marcado por una profunda división ante las próximas elecciones presidenciales.

En respuesta a la controversia, Cediel utilizó sus redes sociales para dirigirse a quienes cuestionaron su postura política y su cercanía con el expresidente.

Cediel expresó: “Cada quien brinda lo que tiene en el corazón. Si usted tiene veneno, eso es lo que usted va a compartir…si, por el contrario, usted tiene amor, eso es lo que va a dar a la sociedad. Mi gente, no pierdan el tiempo pensando o señalando la vida de alguien más, porque ustedes no conocen los fundamentos de esa persona o de esa familia”.

Temas Relacionados

Álvaro UribeJessica CedielPapá Jessica CedielAlfonso CedielColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Bolívar envió mensaje a Banco de la República, tras crítica de Petro a tasas de interés

El senador le siguió un mensaje a Gustavo Petro en el que cuestionaron la autonomía del emisor

Gustavo Bolívar envió mensaje a

Gustavo Petro reveló cuál ha sido su peor error durante su Gobierno: hasta le ‘echó la culpa’ a su primer ministro de Hacienda

El presidente arremetió contra Jose Antonio Ocampo, señalándolo de interferir en la elección de la nueva junta directiva del Banco de la República y evitar, según él, tener mayorías en el emisor nacional

Gustavo Petro reveló cuál ha

Mujer en Magdalena sorprendió a trabajadores de aseo: les dio almuerzo y ancheta navideña

El gesto fue celebrado en redes sociales por visibilizar un trabajo tan importante que no suele ser reconocido

Mujer en Magdalena sorprendió a

Polémica por desalojo de hogar de adultos mayores en Usaquén deja a 14 personas sin refugio

Los residentes quedaron sin vivienda tras la restitución judicial del predio que ocupaba la fundación, en medio de acusaciones por deuda de arriendo, conexión irregular de servicios y falta de permisos para operar en Bogotá

Polémica por desalojo de hogar

Fuerte incendio en el Palacio de la moda, zona comercial de Bucaramanga: se quemaron al menos 15 locales

La rápida intervención de autoridades permitió controlar la emergencia y la Alcaldía anunció medidas temporales para apoyar a los comerciantes afectados en plena temporada navideña

Fuerte incendio en el Palacio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habría terminado su

Yina Calderón habría terminado su amistad con La Toxi Costeña por encuentro con Melissa y habla de lealtad sin matices: “La gente es blanco o negro”

Presentadora de Caracol Televisión reveló estar hospitalizada por severa picazón en la cabeza: esto fue lo qué le pasó

“Se me fue el amor de mi vida”: Virginia Silva, madre de Jessica Cediel, tras la muerte de su esposo

Renzo Meneses es confirmado como otro de los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: dividió opiniones en redes sociales

Le sacaron negocio al concierto gratuito de Blessd en el barrio Antioquia: cobraron por acceso a los balcones y rentaron parqueaderos en espacios privados

Deportes

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”

Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional