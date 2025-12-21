Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento del papá de Jessica Cediel: “Toda nuestra solidaridad contigo”

El exjefe de Estado colombiano manifestó su respaldo a la presentadora mediante una publicación en la red social X, sumándose a las muestras de condolencia por la pérdida sufrida por la familia Cediel - crédito @jessicacedielnet/IG

El sábado 20 de diciembre, Jessica Cediel informó mediante sus cuentas en redes sociales sobre la muerte de su padre. La presentadora, modelo y actriz de origen colombiano había mantenido actualizados a sus seguidores durante los últimos meses acerca de los problemas de salud que afectaban a su padre. Cediel manifestó el impacto personal de esta pérdida.

En el ámbito político, la noticia del fallecimiento del padre de Jessica Cediel generó reacciones. El expresidente Álvaro Uribe expresó su apoyo a la comunicadora con un mensaje en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. “Toda nuestra solidaridad contigo”, escribió Uribe, sumándose a las muestras de condolencia tras el anuncio realizado por Cediel.

Cediel no especificó públicamente los motivos del fallecimiento de su padre. No obstante, en publicaciones anteriores, la presentadora mencionó que Alfonso Cediel, su progenitor, enfrentaba el diagnóstico de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa con la que convivía desde hacía un tiempo.

Jessica Cediel compartió recuerdos junto a su padre en redes sociales, mostrando la cercanía y el cariño que los unía. - crédito captura de video/@jessicacedielnet

El expresidente Álvaro Uribe se sumó a las voces que manifestaron su apoyo a Jéssica Cediel tras el fallecimiento de su padre. Uribe utilizó su cuenta en la red social X para enviar un mensaje directo a la presentadora, resaltando la cercanía y la solidaridad en este momento difícil para la familia Cediel.

“Falleció el papá de Jéssica Cediel; toda nuestra solidaridad contigo y con tu familia muy estimada Jéssica”, escribió el exmandatario colombiano por medio de un mensaje en la red social antes mencionado.

Álvaro Uribe lamentó el fallecimiento del papá de Jessica Cediel - crédito @AlvaroUribeVel

La presentadora Jessica Cediel compartió un video en sus redes para despedirse de su padre y describió el dolor que enfrenta. Cediel reconoció el profundo impacto que ha tenido la partida, señalando lo difícil que resulta asumir la ausencia de su papá y agradeciendo las enseñanzas que recibió de él a lo largo de su vida.

“Te me fuiste Cediel. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida. Te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho. Gracias papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas. Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada (sic)”, publicó Cediel en sus redes sociales.

A lo largo del tiempo, Alfonso Cediel, de setenta y siete años, se hizo presente en las redes sociales a través de los videos y fotografías que su hija solía compartir junto a él. Hace poco, la presentadora reveló que su padre enfrentaba una condición neurodegenerativa, motivo por el cual comenzó a experimentar limitaciones tanto en el movimiento como en aspectos cognitivos.

En medio de la tristeza, Jessica Cediel relató a sus seguidores que el diagnóstico de párkinson había llegado años atrás, y que el avance de la enfermedad obligó a la familia a buscar un centro especializado donde pudiera recibir el cuidado y la atención que requería.

La imagen que Jessica Cediel compartió junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez a comienzos de diciembre generó un intenso debate en redes, atrayendo opiniones encontradas tanto de seguidores de la presentadora como de quienes critican al exmandatario.

En sus redes sociales, Jessica Cediel, conocida por su trayectoria en espacios televisivos como La descarga, Muy buenos días y Yo me llamo, publicó imágenes donde se la ve en un ambiente distendido, posando con una sonrisa al lado de Álvaro Uribe Vélez y el exjugador Freddy Guarín. En el mensaje que acompañó la publicación, la presentadora aprovechó para expresar agradecimiento y elogios hacia el expresidente.

La fotografía de Jessica Cediel que abrió el debate en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/IG

La publicación no pasó desapercibida y provocó una oleada de comentarios negativos, así como exhortos a sus seguidores para que dejaran de apoyarla en Instagram. Entre quienes reaccionaron, varios manifestaron su descontento, argumentando que el clima político del país está marcado por una profunda división ante las próximas elecciones presidenciales.

En respuesta a la controversia, Cediel utilizó sus redes sociales para dirigirse a quienes cuestionaron su postura política y su cercanía con el expresidente.

Cediel expresó: “Cada quien brinda lo que tiene en el corazón. Si usted tiene veneno, eso es lo que usted va a compartir…si, por el contrario, usted tiene amor, eso es lo que va a dar a la sociedad. Mi gente, no pierdan el tiempo pensando o señalando la vida de alguien más, porque ustedes no conocen los fundamentos de esa persona o de esa familia”.