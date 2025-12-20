Misteriosa muerte de Vivian Polanía expuso problemas de salud mental y sobrecarga laboral en la Rama Judicial: “Empieza a afectar”

La jueza Vivian Polanía denunció acoso sexual y laboral - crédito Vivian Polania/Instagram

El 17 de diciembre de 2025, la jueza Vivian Polonía fue hallada muerta junto a su bebé de dos meses (que se encuentra hospitalizado) en su apartamento de Cúcuta, Norte de Santander. Las autoridades están investigando los hechos, con el fin de determinar la causa de su deceso, que sigue generando incertidumbre entre la población, teniendo en cuenta que no se descarta la posibilidad de un suicidio.

La funcionaria, que ejercía como jueza Primera Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Cúcuta, acaparó los titulares de la prensa en varias ocasiones. Fue criticada y cuestionada por su forma de vestir y su conducta, lo que derivó, para algunos, en dudas sobre su idoneidad para el cargo que ostentaba.

Tras confirmarse su muerte, la Rama Judicial se pronunció lamentando su fallecimiento. Así lo expresó el Consejo Superior de la Judicatura en una publicación en sus redes sociales: “La Corporación expresa sus sinceras condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad judicial, y eleva votos por la pronta recuperación de su bebé”.

La salud mental de los funcionarios de la Rama Judicial

Los hechos, que siguen siendo materia de investigación, reavivaron las alertas sobre la salud mental de los funcionarios judiciales. En el caso de Polanía y de otros trabajadores, la salud mental debe ser un punto clave de atención, teniendo en cuenta los retos y riesgos que se corren al ejercer en una región como el Catatumbo, que está envuelta en un serio escenario de violencia.

Así lo explicó Daniel Rincón, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal Judicial) capítulo Norte de Santander, en entrevista con Caracol Radio. De acuerdo con su declaración, el departamento de Norte de Santander enfrenta una situación compleja debido a la presencia de conflictos armados y un elevado número de acciones constitucionales, lo que incrementa la presión sobre el sistema judicial.

Rincón indicó que la sobrecarga laboral afecta tanto el desempeño profesional como la salud física y mental de los funcionarios: “La sobrecarga empieza a afectar la vida, la salud, la dignidad y deteriora cada día la calidad de vida del servidor judicial”, afirmó el funcionario al medio de comunicación citado.

Añadió que, aunque se han realizado esfuerzos a nivel seccional y nacional para mejorar este panorama, lo cierto es que la falta de cargos permanentes impide reducir la carga de trabajo excesiva. En ese sentido, insistió en la necesidad de crear puestos estables para aliviar la presión sobre los trabajadores judiciales y mejorar sus condiciones de vida.

Vivian Polanía denunció acoso laboral y sexual

La jueza no estuvo exenta que tener afectaciones en su salud mental. En su momento, reveló que fue víctima de acoso laboral, bullying y acoso sexual. Sin embargo, aseguró que los responsables de estos actos de hostigamiento fueron sus mismos colegas: los magistrados.

Esto se intensificó debido a los cuestionamientos que surgieron sobre su forma de vestir y por haber aparecido en una audiencia virtual en ropa interior y fumando un cigarrillo. Además, fue grabada participando en una fiesta en el Palacio de Justicia de Cúcuta en el que hubo un show erótico. “Ya un acoso... Eso no se lo deseo a nadie. Lo que yo viví estos días no se lo deseo a nadie”, indicó, en entrevista con Semana.

De igual manera, contó que algunas personas intentaron sobrepasarse con ella. “Eso de que vengas y me toques el hombro y comiences a tocarme la cintura... Uno dice: ‘Por Dios, no’. O sea, conmigo no. Y la verdad, sí, puede ser, yo no seré lo máximo, soy la persona más humilde del mundo. No tengo el apellido que tendrán ni seré magistrada, pero yo creo que todos nos merecemos respeto”, detalló.