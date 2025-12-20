Directora del ITRC afirma que mafias se benefician de la “operación paralela” detectada en la Dian

Fachada de la Dian en Bogotá, Colombia - crédito Colprensa

A partir de declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la existencia de una “operación paralela” en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), Eva Carolina Madrid, entregó detalles sobre las auditorías realizadas y los hallazgos que sustentan esa afirmación.

La funcionaria habló del tema en entrevista con La W, medio al que explicó el alcance de las investigaciones adelantadas por su entidad.

Según lo señalado por Madrid, los resultados provienen de procesos de control desarrollados durante el actual Gobierno, en los que se identificaron inconsistencias que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

En ese contexto, recordó que el presidente Gustavo Petro afirmó que estas irregularidades habrían generado un impacto fiscal estimado en 8 billones de pesos, cifra que fue mencionada públicamente por el mandatario.

Durante la entrevista, la directora del ITRC precisó que las alertas no corresponden a un solo ejercicio de vigilancia. “Eso viene desde las diferentes auditorías que venimos realizando. Durante el Gobierno Petro se han hecho 29 y hallamos diferentes inconsistencias que se le pusieron en conocimiento al director de la Dian, al ministro de Hacienda y al presidente de la República”, afirmó. La funcionaria indicó que estos informes fueron remitidos a las instancias correspondientes para que se adoptaran las decisiones de su competencia.

En relación con las personas presuntamente involucradas, Madrid aclaró que las observaciones no se limitan a un área específica de la Dian. Indicó que las auditorías han identificado a 116 funcionarios, vinculados a distintos procesos, y no únicamente a labores relacionadas con contrabando. Estos casos, según explicó, hacen parte de revisiones integrales a los procedimientos internos de la entidad.

Al ser consultada sobre quiénes se beneficiarían de las irregularidades detectadas, la directora del ITRC respondió que no se trata únicamente de responsabilidades individuales, sino de estructuras externas que aprovechan las fallas del sistema. “¿Quiénes están detrás de esto? Las mafias, los narcotraficantes, los que comercian armas, las bandas criminales, los que trafican niños y niñas, son finalmente los que se benefician de estos hechos”, expresó durante la conversación radial.

Madrid explicó que las auditorías permitieron identificar distintos tipos de prácticas irregulares dentro de los procesos que administra la Dian. Entre ellas, mencionó la manipulación del software encargado de registrar la importación de productos, lo que podría afectar los controles sobre mercancías que ingresan al país. También se reportaron fallas en los mecanismos de control de devoluciones, un procedimiento clave en el recaudo tributario.

Otro de los puntos señalados por la directora del ITRC tiene que ver con los remates de bienes entregados por contribuyentes como forma de pago de sus obligaciones fiscales. De acuerdo con lo expuesto, en estos procesos se habrían detectado inconsistencias que podrían favorecer intereses distintos a los del Estado. A ello se suma la alteración de registros como el RUT y ciertos códigos internos, prácticas que, según explicó, afectan la trazabilidad y transparencia de la información tributaria.

La funcionaria señaló que estos hallazgos fueron comunicados oportunamente a la dirección de la Dian y al Ministerio de Hacienda, así como a la Presidencia de la República, con el objetivo de que se evaluaran las acciones administrativas, disciplinarias o penales a que hubiera lugar. Las auditorías del ITRC, de acuerdo con su explicación, buscan fortalecer los controles y garantizar la correcta gestión de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales.

Las declaraciones de Madrid se conocen en medio de un debate público sobre la capacidad del Estado para controlar prácticas ilegales asociadas al contrabando y otras economías criminales, así como sobre el impacto que estas tienen en las finanzas públicas. El señalamiento del presidente Petro sobre una presunta operación paralela en la Dian reactivó la atención sobre los mecanismos de vigilancia interna y el papel de los organismos de control.

Desde el ITRC, según lo indicado por su directora, se mantiene el seguimiento a los procesos auditados y a las respuestas institucionales frente a los informes entregados. La agencia, creada para ejercer inspección y control sobre la administración tributaria, continúa desarrollando revisiones en distintas áreas, en coordinación con otras entidades del Estado, conforme a sus competencias legales