WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

El accidente en Medellín dejó una huella profunda en la comunidad de creadores y en quienes compartieron su entusiasmo por el arte y el deporte

Durante una transmisión, el influenciador no ocultó su tristeza tras enterarse del fallecimiento de la influenciadora, con la que inició su camino en plataformas digitales - crédito @micaclips1/TikTok

El fallecimiento de María José Calderón Hernández, conocida en el mundo digital como Mayits, provocó una profunda conmoción en la comunidad de creadores de contenido y seguidores del streaming en Colombia.

La joven, de 23 años, perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Regional de Medellín, en el sector de Industriales, mientras se desplazaba en motocicleta y fue impacatada por un camión, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Aunque recibió atención médica en el lugar y fue trasladada a un centro hospitalario, las heridas resultaron fatales y Maria José falleció poco después.

El hecho impactó especialmente a Westcol, streamer y organizador de Stream Fighters y La Mansión de los Streamers, quien compartió públicamente su pesar y reflexionó sobre la fragilidad de la vida.

Durante una transmisión en vivo, Westcol abordó la noticia con dificultad, señalando que el cierre de año ha resultado especialmente duro para él. “Antes de que la gente empiece a hablar de eso, hoy hubo una noticia muy fuerte y ha sido muy difícil hablarlo. Este diciembre ha sido más difícil de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming (...) tuvo un accidente. Allí estaba Mayits. Es muy duro porque ella estuvo con nosotros en el principio de todo”, expresó el streamer, visiblemente afectado.

En vista del deceso de Mayits, el ‘influenciador’ instó a sus seguidores a valorar la vida y a actuar con prudencia. “Ha sido muy difícil, tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Qué pesar, ha sido muy fuerte”, dijo.

Por otra parte, Westcol reconoció que llevaba un tiempo sin hablar con la fallecida creadora de contenido. “Yo no hablaba con ella hace como un año, siendo realista, en persona. Había intercambiado varios mensajes con ella”, explicó, para luego reiterar a sus seguidores el hecho de cuidar sus vidas. “Sean muy prudentes con la familia”, concluyó el streamer, dejando ver el impacto personal que le produjo la noticia.

La academia de baile en
La academia de baile en la que Mayits se desempeñaba dio sus condolencias tras su fallecimiento - crédito @fenix_aereos/Instagram

Mayits se destacó como creadora de contenido digital, acumulando más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Su presencia en redes sociales se complementaba con su pasión por el boxeo (que practicaba como amateur, según dejó ver en su cuenta de Instagram) y por la danza (de la que tenía una licenciatura).

Esta última la desarrollaba en la Fénix Academia de Técnicas Aéreas, que difundió un comunicado lamentando su fallecimiento y resaltando la energía, el talento y la huella que dejó en quienes la conocieron.

“Hoy la despedimos con el corazón roto, pero también agradecido. Porque María José vivió como quiso: intensamente, con amor, con hambre de vida. Esperemos encuentre un cielo con twerk y donde haya mucha mostaza”, se lee en el comunicado compartido en la cuenta oficial de la academia.

WestCol despidió a dan suyo que falleció en accidente del Liceo Antioqueño

Westcol habla del accidente en
Westcol habla del accidente en el que murieron varios estudiantes del Liceo Antioqueño - crédito Westcol/Kick

El ‘influenciador’ también reaccionó durante la semana al trágico accidente de bus ocurrido en la vía Segovia-Remedios, en Antioquia, en el que 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo perdieron la vida, además de un saldo de 20 heridos.

El streamer se refirió concretamente a una publicación de su cuenta de fans oficial, que expresó su pesar por la pérdida de Mariana Upegui Escobar, una de las jóvenes fallecidas y que participaba activamente en dicha cuenta.

“Las cosas hay que reconocerlas y la comunidad de la W Reals hizo un acto muy bonito, huevón. Y hay que reconocérselo. Hablar de eso es muy, muy duro, huevón, de verdad se lo digo. Hablar de eso es muy duro. Yo estuve muy mal mucho tiempo, aunque no lo crean, a mí esa noticia me revolcó muy feo, huevón, se lo juro. Yo hablé en un momento con una estudiante que era de las mejores amigas, pues de uno de los afectados. Ustedes ya saben quién es. Solo que en estos casos, pues, a mí no me gusta mencionar, me gusta mandar mucho respeto, huevón, en estos casos, mucho más en estas temporadas tan difíciles, bro. Pa’ que a las familias no les salgan clips ni nada y que puedan manejar el momento de una manera tranquila, que eso es lo más importante", comentó en la transmisión, destacando que la publicación de W Reals fue “muy respetuosa”.

