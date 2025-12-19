Salario mínimo de 2026 podría establecerse por decreto si no hay un consenso: ministro de Trabajo confirmó la decisión

El Gobierno quiere establecer un incremento por encima de la inflación - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Desde el 1 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios han estado discutiendo sobre el incremento que se hará al salario mínimo en 2026. La administración del presidente Gustavo Petro espera hace un aumento que supere la inflación y que verdaderamente signifique una mejora en los ingresos de los trabajadores.

Sin embargo, los gremios están en desacuerdo con la postura oficialista y han advertido que una alza muy significativa podría generar consecuencias negativas en las finanzas de las pequeñas empresas, que experimentarían un incremento en los costos laborales.

Los diálogos entre las partes continúan y siguen sin concertar un alza específica que beneficie a todos. De acuerdo con Caracol Radio, ante este panorama, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que, en caso de que no se alcance un consenso entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios, la administración optará por definir el aumento y establecerlo por decreto.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Gobierno podría establecer el salario mínimo por decreto - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, confirmó esta decisión en declaraciones que dio desde el Banco de la República. Aseguró que el objetivo del Gobierno Petro es hacer un incremento real del salario de los trabajadores que ganan el mínimo en Colombia.

“Si no se produce un acuerdo, el Gobierno va a tomar la decisión y esto va a ser directamente orientado por el presidente Gustavo Petro. Creemos, eso sí, con claridad que ha sido una política del Gobierno desde que llegó el presidente, que los incrementos en el salario mínimo legal vigente van a estar por encima de la tasa de inflación, va a haber un incremento real del salario mínimo”, detalló el jefe de la cartera.

Los gremios están preocupados porque la administración podría establecer un aumento de dos dígitos, lo cual, a su juicio, representaría un problema grave para los pequeños empresarios, que no podrían mantener a su personal porque tendrían que destinar más recursos al pago de sus salarios.

Las centrales obreras quieren un incremento del salario mínimo muy significativo, de hasta el 16% - crédito Luisa González/Reuters

En su momento, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el alza podría ser del 11%, aproximadamente, aunque el ministro Sanguino indicó que ese porcentaje no estaba fijo y que Benedetti lo estableció a “ojímetro”. Las centrales obreras, por su parte, pidieron que el aumento sea mucho más alto: del 16%, y los gremios solicitaron uno más bajo: del 7,21%.

El presidente de Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró que el alza que pretenden las centrales obreras y la que espera hacer el Gobierno es un error. Explicó que no mejorará la economía y que, por el contrario, los productos y servicios se encarecerán.

“Pensar en un salario mínimo de dos dígitos que duplique la inflación en Colombia, obviamente nos lleva a una escalada de precios y servicios que no tiene límite en Colombia. Creemos que es una gravísima equivocación por parte de las centrales obreras y el Gobierno pensar en dos dígitos (…). Esto se indexa a precios y servicios, donde básicamente sale lo comido por lo servido”, señaló el líder gremial.

Jaime Alberto Cabal aseguró que el salario mínimo no puede quedar en dos dígitos porque se incrementarán los precios y servicios - crédito @FenalcoNacional/X

No obstante, el primer mandatario considera que un aumento del 7% es mínimo comparado con los beneficios económicos que actualmente reciben los empresarios. Así lo expuso en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2025.

“Hoy pienso subir, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado, ellos cobran al Estado el 13%, y si es para salud, el 17%”, explicó el jefe de Estado en el evento.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que "el salario mínimo en Colombia aumentará, vamos rumbo a un salario de vida". Además, que "mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia" - crédito Presidencia